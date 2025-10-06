Advertisement

المرأة

بعد سقوط مفاجئ.. كاتبة شهيرة تُفارق الحياة!

Lebanon 24
06-10-2025 | 13:36
A-
A+
Doc-P-1425992-638953801639001598.avif
Doc-P-1425992-638953801639001598.avif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توفيت الكاتبة البريطانية جيلي كوبر، المشهورة بسلسلة رواياتها الرومانسية الجريئة "ذي روتشاير كرونيكلز"، عن عمر يناهز 88 عاماً، بعد سقوطها الأحد، بحسب ما أعلنته وكيلتها وعائلتها الاثنين.
Advertisement

وقالت وكيلتها، فيليسيتي بلانت، إن كوبر كانت "صديقة وحليفة ومرشدة"، مشيرة إلى أن أعمالها ستظل خالدة على الورق والشاشة. وأعرب ابناها، فيلكس وإميلي، عن صدمتهم لوفاتها المفاجئة، مؤكدين فخرهم بكل ما حققته في حياتها.

وُلدت كوبر باسم جيل ساليت في 21 شباط 1937، واشتهرت رواياتها بمناقشتها الصريحة للطبقية والجنس والزواج والحزن، وحققت مبيعات تجاوزت 11 مليون نسخة في المملكة المتحدة. كما اقتُبست روايتها "خصوم" Rivals في مسلسل عُرض على ديزني بلس عام 2024، لتقدم شخصيات جديدة لجمهور واسع. 
مواضيع ذات صلة
دخلت في غيبوبة لأكثر من شهر.. ملكة جمال سابقة تُفارق الحياة إثر حادث خطير تعرّضت له
lebanon 24
07/10/2025 01:28:49 Lebanon 24 Lebanon 24
فارقت الحياة بسلام... رحيل ممثلة شهيرة وهذا أبرز أعمالها (صورة)
lebanon 24
07/10/2025 01:28:49 Lebanon 24 Lebanon 24
فنانة تركيّة فارقت الحياة بعد سقوطها من الطابق السادس.. هكذا ودّعتها إبنتها بتأثّر شديد
lebanon 24
07/10/2025 01:28:49 Lebanon 24 Lebanon 24
في عكار.. فارق الحياة جراء سقوطه عن سطح أحد الأبنية أثناء تأديته عمله
lebanon 24
07/10/2025 01:28:49 Lebanon 24 Lebanon 24

البريطانية

البريطاني

المملكة

الرومان

ديزني

فيلكس

رومان

عمر ي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:00 | 2025-10-06
15:06 | 2025-10-06
14:00 | 2025-10-06
12:07 | 2025-10-06
11:00 | 2025-10-06
09:00 | 2025-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24