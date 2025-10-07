مُفاجأة من العيار الثقيل.. لقاء جمع ابنة هيفا وهبي بطليق والدتها في بيروت!

Advertisement

كشف الإعلامي رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة تناول طعام العشاء مع زينب ابنة طليقته الفنانة في مطعم أسفل المبنى الذي تسكن فيه والدتها في .يُذكر ان أبو هشيمة تزوج من هيفا عام 2009 ثم انفصلا عام 2012، وفي عام 2020 أعلن عن زواجه من الممثلة ياسمين صبري وانفصل عنها عام 2022.أما زينب فياض فهي كانت متزوجة وهي أم لابنتين، تعيش في حيف افتتحت مركزا للتجميل.وقبل أشهر تم الإعلان انها ارتبطت برجل أعمال ولكن يبدو ان العلاقة لم تستمر.