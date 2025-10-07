Advertisement

المرأة

مُفاجأة من العيار الثقيل.. لقاء جمع ابنة هيفا وهبي بطليق والدتها في بيروت!

Lebanon 24
07-10-2025 | 01:40
كشف الإعلامي ايلي باسيل ان رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة تناول طعام العشاء مع زينب فياض ابنة طليقته الفنانة هيفا وهبي في مطعم أسفل المبنى الذي تسكن فيه والدتها في وسط بيروت
يُذكر ان أبو هشيمة تزوج من هيفا عام 2009  ثم انفصلا عام 2012، وفي عام 2020 أعلن عن زواجه من الممثلة المصرية ياسمين صبري وانفصل عنها عام 2022.

أما زينب فياض فهي كانت متزوجة وهي أم لابنتين، تعيش في الكويت حيف افتتحت مركزا للتجميل.

وقبل أشهر تم الإعلان انها ارتبطت برجل أعمال كويتي ولكن يبدو ان العلاقة لم تستمر. 
 
