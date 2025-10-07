26
o
بيروت
25
o
طرابلس
27
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
11
o
بشري
21
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
مُفاجأة من العيار الثقيل.. لقاء جمع ابنة هيفا وهبي بطليق والدتها في بيروت!
Lebanon 24
07-10-2025
|
01:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف الإعلامي
ايلي
باسيل ان
رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة تناول طعام العشاء مع زينب
فياض
ابنة طليقته الفنانة
هيفا وهبي
في مطعم أسفل المبنى الذي تسكن فيه والدتها في
وسط بيروت
.
Advertisement
يُذكر ان أبو هشيمة تزوج من هيفا عام 2009 ثم انفصلا عام 2012، وفي عام 2020 أعلن عن زواجه من الممثلة
المصرية
ياسمين صبري وانفصل عنها عام 2022.
أما زينب فياض فهي كانت متزوجة وهي أم لابنتين، تعيش في
الكويت
حيف افتتحت مركزا للتجميل.
وقبل أشهر تم الإعلان انها ارتبطت برجل أعمال
كويتي
ولكن يبدو ان العلاقة لم تستمر.
مواضيع ذات صلة
مفاجأة من العيار الثقيل.. شيرين عادت إلى حسام حبيب ومُحاميها يكشف تفاصيل صادمة
Lebanon 24
مفاجأة من العيار الثقيل.. شيرين عادت إلى حسام حبيب ومُحاميها يكشف تفاصيل صادمة
07/10/2025 11:05:43
07/10/2025 11:05:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تنكر لجذب المشاهدات وتحقيق الأرباح.. مُفاجأة من العيار الثقيل: البلوغر "ياسمين" ليست أنثى!
Lebanon 24
تنكر لجذب المشاهدات وتحقيق الأرباح.. مُفاجأة من العيار الثقيل: البلوغر "ياسمين" ليست أنثى!
07/10/2025 11:05:43
07/10/2025 11:05:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أصبحت تشبه فنانة شهيرة.. ابنة هيفا وهبي تُفاجئ الجميع بتغير ملامحها بسبب كثرة التجميل (صورة)
Lebanon 24
أصبحت تشبه فنانة شهيرة.. ابنة هيفا وهبي تُفاجئ الجميع بتغير ملامحها بسبب كثرة التجميل (صورة)
07/10/2025 11:05:43
07/10/2025 11:05:43
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
07/10/2025 11:05:43
07/10/2025 11:05:43
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط بيروت
هيفا وهبي
باسيل ان
المصرية
الكويت
بيروت
باسيل
كويتي
تابع
قد يعجبك أيضاً
بفستان يشبه ملابس النوم.. ميريام فارس تلهو مع مساعدتها المنزلية وتُثير الجدل (فيديو)
Lebanon 24
بفستان يشبه ملابس النوم.. ميريام فارس تلهو مع مساعدتها المنزلية وتُثير الجدل (فيديو)
03:40 | 2025-10-07
07/10/2025 03:40:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الأربعين.. ما الفيتامينات الأهم لصحة المرأة؟
Lebanon 24
بعد الأربعين.. ما الفيتامينات الأهم لصحة المرأة؟
23:00 | 2025-10-06
06/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سنوات من الغياب.. فنانة تعود للمسرح على كرسي متحرّك! (صور)
Lebanon 24
بعد سنوات من الغياب.. فنانة تعود للمسرح على كرسي متحرّك! (صور)
16:00 | 2025-10-06
06/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ستيفاني عطالله تحتفل بعيد ميلادها.. كم أصبح عمرها؟ (صور)
Lebanon 24
ستيفاني عطالله تحتفل بعيد ميلادها.. كم أصبح عمرها؟ (صور)
15:06 | 2025-10-06
06/10/2025 03:06:51
Lebanon 24
Lebanon 24
القبض على "بلوغر" معروفة بسبب فيديوهات خادشة.. فمن هي؟
Lebanon 24
القبض على "بلوغر" معروفة بسبب فيديوهات خادشة.. فمن هي؟
14:00 | 2025-10-06
06/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين... بعد "غارة زبدين" هذا ما حصل مع شقيق حسين عطوي
Lebanon 24
خبر حزين... بعد "غارة زبدين" هذا ما حصل مع شقيق حسين عطوي
06:22 | 2025-10-06
06/10/2025 06:22:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"محروقات مجانية" للعسكريين
Lebanon 24
"محروقات مجانية" للعسكريين
13:20 | 2025-10-06
06/10/2025 01:20:17
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن منزل فضل شاكر.. تفاصيل مثيرة
Lebanon 24
معلومات عن منزل فضل شاكر.. تفاصيل مثيرة
14:39 | 2025-10-06
06/10/2025 02:39:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل: هذه هويّة المُستهدف في النبطية
Lebanon 24
إسرائيل: هذه هويّة المُستهدف في النبطية
08:33 | 2025-10-06
06/10/2025 08:33:14
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروعة على طريق المطار.. رصاصة تقتلُ عنصراً أمنياً!
Lebanon 24
حادثة مروعة على طريق المطار.. رصاصة تقتلُ عنصراً أمنياً!
14:56 | 2025-10-06
06/10/2025 02:56:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
03:40 | 2025-10-07
بفستان يشبه ملابس النوم.. ميريام فارس تلهو مع مساعدتها المنزلية وتُثير الجدل (فيديو)
23:00 | 2025-10-06
بعد الأربعين.. ما الفيتامينات الأهم لصحة المرأة؟
16:00 | 2025-10-06
بعد سنوات من الغياب.. فنانة تعود للمسرح على كرسي متحرّك! (صور)
15:06 | 2025-10-06
ستيفاني عطالله تحتفل بعيد ميلادها.. كم أصبح عمرها؟ (صور)
14:00 | 2025-10-06
القبض على "بلوغر" معروفة بسبب فيديوهات خادشة.. فمن هي؟
13:36 | 2025-10-06
بعد سقوط مفاجئ.. كاتبة شهيرة تُفارق الحياة!
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
07/10/2025 11:05:43
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
07/10/2025 11:05:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
07/10/2025 11:05:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24