المرأة
بالصورة: ممثلة لبنانية شهيرة تثير الجدل بإطلالة جريئة
Lebanon 24
07-10-2025
|
12:00
A-
A+
نشرت الممثلة
رانيا عيسى
صورة جديدة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي في إنستغرام، ظهرت فيها بإطلالة رياضية على أحد ملاعب التنس.
وارتدت
عيسى
توب
رياضي
أسود وتنورة تنس قصيرة باللون نفسه، نسّقتهما مع قبعة سوداء، ونظارات شمسية، بالإضافة إلى حذاء رياضي باللون الأزرق الفاتح. وقد بدت بكامل حيويتها أثناء استعدادها لممارسة رياضة التنس.
الإطلالة لاقت تفاعلاً واسعاً من المتابعين، حيث أثنى كثيرون على رشاقتها وخياراتها في الملابس الرياضية، فيما رأى البعض أن الإطلالة جريئة بعض الشيء.
