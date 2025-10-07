بالصورة: ممثلة لبنانية شهيرة تثير الجدل بإطلالة جريئة

Advertisement

نشرت الممثلة صورة جديدة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي في إنستغرام، ظهرت فيها بإطلالة رياضية على أحد ملاعب التنس.وارتدت توب أسود وتنورة تنس قصيرة باللون نفسه، نسّقتهما مع قبعة سوداء، ونظارات شمسية، بالإضافة إلى حذاء رياضي باللون الأزرق الفاتح. وقد بدت بكامل حيويتها أثناء استعدادها لممارسة رياضة التنس.الإطلالة لاقت تفاعلاً واسعاً من المتابعين، حيث أثنى كثيرون على رشاقتها وخياراتها في الملابس الرياضية، فيما رأى البعض أن الإطلالة جريئة بعض الشيء.