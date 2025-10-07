فاجأت جمهورها... إعلامية لبنانية تخلع حجابها (صورة)

23
فنون ومشاهير
إعلامية لبنانية تخلع حجابها (صورة)
Lebanon 24
07-10-2025
|
16:15
A-
A+
فاجأت مقدّمة برنامج "Red Zone" عبر قناة OTV، الإعلامية
صفاء درويش
، متابعيها في أحدث ظهور لها، بعدما نشرت صورة لها من دون حجاب.
كما أقدمت
درويش
على حذف جميع صورها ومنشوراتها السابقة عبر حساباتها على
مواقع التواصل الاجتماعي
، والتي كانت تظهر فيها مرتدية الحجاب.
