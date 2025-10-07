Advertisement

فنون ومشاهير

فاجأت جمهورها... إعلامية لبنانية تخلع حجابها (صورة)

Lebanon 24
07-10-2025 | 16:15
فاجأت مقدّمة برنامج "Red Zone" عبر قناة OTV، الإعلامية صفاء درويش، متابعيها في أحدث ظهور لها، بعدما نشرت صورة لها من دون حجاب.
كما أقدمت درويش على حذف جميع صورها ومنشوراتها السابقة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كانت تظهر فيها مرتدية الحجاب.
 
