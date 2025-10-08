28
بثياب النوم.. بسمة بوسيل تُثير الجدل مُجدداً بتصرفاتها (صور)
Lebanon 24
08-10-2025
|
03:02
نشرت الفنانة المغربية
بسمة بوسيل
فيديو عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق
انستغرام
.
وأطلت بسمة في الفيديو خلال تواجدها في
العاصمة الفرنسية
باريس
بثياب النوم مستلقية على السرير وتضع نظارات شمسية، ما أثار موجة انتقادات ضدها لاسيما وانها أصبحت أكثر جرأة بعد طلاقها من الفنان المصري
تامر حسني
. ما رأيكم بإطلالاتها؟
