تنحدر من عائلة إعلامية ورياضية.. كيف تبدو "أجمل فتاة في العالم" بعمر الـ24؟ (صور)

عادت العارضة تيلان بلوندو لتحتل عناوين الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها اللافت في أسبوع الموضة بباريس، مؤكدة مجددًا مكانتها كواحدة من أبرز أيقونات الموضة الشابة في العالم.وشوهدت بلوندو، البالغة من العمر 24 عامًا، خلال حضور عرض أزياء Miu Miu بإطلالة أنيقة تتضمن بدلة بنية اللون مع سترة كريمية مفتوحة الرقبة ونظارات، ما أثار إعجاب الحضور وعدسات المصورين.

وبدأت بلوندو مسيرتها في عالم الأزياء منذ سن الرابعة عندما شاركت في عرض للمصمم العالمي غوتييه، ثم تصدرت غلاف مجلة "فوغ " في سن العاشرة، لتصبح من أبرز الوجوه الصاعدة في المجال.ورغم انتشار شائعات حول خضوعها لعمليات تجميل، نفت بلوندو ذلك عبر حسابها في إنستغرام مؤكدة أن مظهرها الطبيعي لم يتغير، وأن الفروق في الصور تعود فقط للإضاءة والمكياج.مؤخرًا، توسعت بلوندو مهنيًا بإطلاق علامتها الخاصة للعناية بالجمال والشعر ENALYHT، كما تعاونت مع كبرى دور الأزياء العالمية مثل شانيل، دولتشي آند غابانا، فيرساتشي، لوريال باريس، رالف لورين وهوغو بوس، وجمعت أكثر من سبعة ملايين متابع على إنستغرام.