24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
22
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
20
o
النبطية
15
o
زحلة
18
o
بعلبك
12
o
بشري
17
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
بعد تعرضها لوعكة مفاجئة.. فنانة تكشف حالتها الصحية
Lebanon 24
08-10-2025
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثارت الفنانة
المصرية
منى فاروق
قلق جمهورها بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة، استدعت نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
Advertisement
ونشرت منى عبر حسابها الرسمي على إنستغرام صورة لها أثناء وجودها على الأجهزة الطبية، طالبة من جمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل، معربة عن أملها في تجاوز هذه الأزمة الصحية سريعًا.
وأفاد مصدر مقرب أن حالة الفنانة بدأت تتحسن بعد خضوعها لرعاية طبية مكثفة.
من جهتها، أكدت الفنانة
نهال عنبر
، عضو
نقابة المهن التمثيلية
، أنها لا تعرف حتى الآن السبب
الرئيسي
للوعكة، سواء كان مرتبطًا بحقن التخسيس التي استخدمتها منى سابقًا أم لأسباب أخرى، موضحة أنها ستتواصل مع ذويها للاطمئنان على حالتها.
يُذكر أن منى فاروق تعرضت في كانون الأول الماضي لأزمة صحية إثر استخدام حقن التخسيس، ما أدى إلى شلل مؤقت في المعدة، وكانت حينها قد حذرت من مخاطر هذه الحقن.
وتستعد منى مؤخرًا للمشاركة في مسلسل "غموض" إلى جانب عدد من الفنانين، بعد أن حققت شهرة واسعة بأدوارها في مسلسل "الأب الروحي".
مواضيع ذات صلة
فنان تعرّض لوعكة صحية مفاجئة.. ودعوة للتضرع له (صورة)
Lebanon 24
فنان تعرّض لوعكة صحية مفاجئة.. ودعوة للتضرع له (صورة)
09/10/2025 01:20:59
09/10/2025 01:20:59
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان تعرض لوعكة صحية مفاجئة.. وزوجته تطالب بالدعاء له
Lebanon 24
فنان تعرض لوعكة صحية مفاجئة.. وزوجته تطالب بالدعاء له
09/10/2025 01:20:59
09/10/2025 01:20:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"الحمدلله".. فنانة شهيرة تتعرض لوعكة صحية مفاجئة
Lebanon 24
"الحمدلله".. فنانة شهيرة تتعرض لوعكة صحية مفاجئة
09/10/2025 01:20:59
09/10/2025 01:20:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لوعكة صحية مفاجئة.. نقل "المايسترو" سليم سحاب إلى المستشفى
Lebanon 24
تعرّض لوعكة صحية مفاجئة.. نقل "المايسترو" سليم سحاب إلى المستشفى
09/10/2025 01:20:59
09/10/2025 01:20:59
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة المهن التمثيلية
نهال عنبر
من جهته
المصرية
الرئيسي
العاج
مصرية
تابع
قد يعجبك أيضاً
شقيقتها تطلب الدعاء… نجمة تواجه تحديات صحية لم تُكشف تفاصيلها بعد
Lebanon 24
شقيقتها تطلب الدعاء… نجمة تواجه تحديات صحية لم تُكشف تفاصيلها بعد
16:00 | 2025-10-08
08/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مصمّمون عرب يتألقون في أسبوع باريس للموضة
Lebanon 24
مصمّمون عرب يتألقون في أسبوع باريس للموضة
11:00 | 2025-10-08
08/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفل القهوة.. سرّ الجمال الخفي لشعرٍ لامع وصحي
Lebanon 24
تفل القهوة.. سرّ الجمال الخفي لشعرٍ لامع وصحي
10:00 | 2025-10-08
08/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تنحدر من عائلة إعلامية ورياضية.. كيف تبدو "أجمل فتاة في العالم" بعمر الـ24؟ (صور)
Lebanon 24
تنحدر من عائلة إعلامية ورياضية.. كيف تبدو "أجمل فتاة في العالم" بعمر الـ24؟ (صور)
09:57 | 2025-10-08
08/10/2025 09:57:08
Lebanon 24
Lebanon 24
خلف بريق مستحضرات الجمال… مكوّنات تخفي أضرارًا صامتة
Lebanon 24
خلف بريق مستحضرات الجمال… مكوّنات تخفي أضرارًا صامتة
09:00 | 2025-10-08
08/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن قضية الشيخ حسن مرعب.. ماذا كشفت التحقيقات؟
Lebanon 24
عن قضية الشيخ حسن مرعب.. ماذا كشفت التحقيقات؟
04:40 | 2025-10-08
08/10/2025 04:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
صوت قويّ يُسمع في الضاحية.. ماذا تبيّن؟
Lebanon 24
صوت قويّ يُسمع في الضاحية.. ماذا تبيّن؟
14:15 | 2025-10-08
08/10/2025 02:15:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن فضل شاكر.. كان سيتعرّض للقصف!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن فضل شاكر.. كان سيتعرّض للقصف!
12:06 | 2025-10-08
08/10/2025 12:06:27
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة مدوية.. بالأسماء اعتقال 19 من مشاهير تركيا خلال عمليات دهم فجرا إليكم السبب
Lebanon 24
فضيحة مدوية.. بالأسماء اعتقال 19 من مشاهير تركيا خلال عمليات دهم فجرا إليكم السبب
04:29 | 2025-10-08
08/10/2025 04:29:15
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ سار من الأمن العام إلى المواطنين.. بيانٌ مهم جداً
Lebanon 24
خبرٌ سار من الأمن العام إلى المواطنين.. بيانٌ مهم جداً
05:58 | 2025-10-08
08/10/2025 05:58:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
16:00 | 2025-10-08
شقيقتها تطلب الدعاء… نجمة تواجه تحديات صحية لم تُكشف تفاصيلها بعد
11:00 | 2025-10-08
مصمّمون عرب يتألقون في أسبوع باريس للموضة
10:00 | 2025-10-08
تفل القهوة.. سرّ الجمال الخفي لشعرٍ لامع وصحي
09:57 | 2025-10-08
تنحدر من عائلة إعلامية ورياضية.. كيف تبدو "أجمل فتاة في العالم" بعمر الـ24؟ (صور)
09:00 | 2025-10-08
خلف بريق مستحضرات الجمال… مكوّنات تخفي أضرارًا صامتة
04:09 | 2025-10-08
صور جديدة من حفل زفاف ابنة جورجينا رزق ووليد توفيق في اسبانيا.. إطلالتها حديث الجمهور
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
09/10/2025 01:20:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
09/10/2025 01:20:59
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
09/10/2025 01:20:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24