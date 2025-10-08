بعد تعرضها لوعكة مفاجئة.. فنانة تكشف حالتها الصحية



ونشرت منى عبر حسابها الرسمي على إنستغرام صورة لها أثناء وجودها على الأجهزة الطبية، طالبة من جمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل، معربة عن أملها في تجاوز هذه الأزمة الصحية سريعًا.



من جهتها، أكدت الفنانة ، عضو ، أنها لا تعرف حتى الآن السبب للوعكة، سواء كان مرتبطًا بحقن التخسيس التي استخدمتها منى سابقًا أم لأسباب أخرى، موضحة أنها ستتواصل مع ذويها للاطمئنان على حالتها.



يُذكر أن منى فاروق تعرضت في كانون الأول الماضي لأزمة صحية إثر استخدام حقن التخسيس، ما أدى إلى شلل مؤقت في المعدة، وكانت حينها قد حذرت من مخاطر هذه الحقن.



وتستعد منى مؤخرًا للمشاركة في مسلسل "غموض" إلى جانب عدد من الفنانين، بعد أن حققت شهرة واسعة بأدوارها في مسلسل "الأب الروحي".