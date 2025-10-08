Advertisement

المرأة

بعد تعرضها لوعكة مفاجئة.. فنانة تكشف حالتها الصحية

Lebanon 24
08-10-2025 | 14:00
أثارت الفنانة المصرية منى فاروق قلق جمهورها بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة، استدعت نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
ونشرت منى عبر حسابها الرسمي على إنستغرام صورة لها أثناء وجودها على الأجهزة الطبية، طالبة من جمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل، معربة عن أملها في تجاوز هذه الأزمة الصحية سريعًا.

وأفاد مصدر مقرب أن حالة الفنانة بدأت تتحسن بعد خضوعها لرعاية طبية مكثفة.
 
 
من جهتها، أكدت الفنانة نهال عنبر، عضو نقابة المهن التمثيلية، أنها لا تعرف حتى الآن السبب الرئيسي للوعكة، سواء كان مرتبطًا بحقن التخسيس التي استخدمتها منى سابقًا أم لأسباب أخرى، موضحة أنها ستتواصل مع ذويها للاطمئنان على حالتها.

يُذكر أن منى فاروق تعرضت في كانون الأول الماضي لأزمة صحية إثر استخدام حقن التخسيس، ما أدى إلى شلل مؤقت في المعدة، وكانت حينها قد حذرت من مخاطر هذه الحقن.

وتستعد منى مؤخرًا للمشاركة في مسلسل "غموض" إلى جانب عدد من الفنانين، بعد أن حققت شهرة واسعة بأدوارها في مسلسل "الأب الروحي". 
