شقيقتها تطلب الدعاء… نجمة تواجه تحديات صحية لم تُكشف تفاصيلها بعد

أسطورة موسيقى الكانتري 79 عامًا، أجّلت ست حفلات من جولة Dolly: Live in Las Vegas بسبب مشكلات صحية لم تُكشف تفاصيلها بعد.

ونشرت شقيقتها فريدا بارتون عبر رسالة للجمهور طالبت فيها بالدعاء، مؤكدة أن قوية ومحبوبة، ومع صلوات المعجبين، ستكون بخير. وتفاعل المتابعون بسرعة، موجهين رسائل دعم ودعوات بالشفاء لنجمتهم المفضلة صاحبة أغنية Jolene.



وجاء قرار التأجيل بعد سلسلة من الإلغاءات في الشهر الماضي، بما في ذلك عرض كان مقررًا في متنزه دولي وود، حيث نصحها الأطباء بإجراء بعض العمليات والراحة. وقالت دوللي في بيان رسمي: "سأحتاج إلى تأجيل حفلات لاس المقبلة… لن أتمكن من تقديم الذي تستحقونه". وأضافت بروح الدعابة: "قال لي الأطباء إن الوقت حان لفحص المئة ألف ميل! ربما تكون مجرد زيارة لجراحي التجميل."



وأكدت بارتون أنها ستواصل العمل على مشاريعها من خلال فترة التعافي، مطمئنة جمهورها: "لن أعتزل الفن، فالله لم يخبرني بعد أن أتوقف".