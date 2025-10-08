24
شقيقتها تطلب الدعاء… نجمة تواجه تحديات صحية لم تُكشف تفاصيلها بعد
أسطورة موسيقى الكانتري
دوللي بارتون
79 عامًا، أجّلت ست حفلات من جولة Dolly: Live in Las Vegas بسبب مشكلات صحية لم تُكشف تفاصيلها بعد.
ونشرت شقيقتها فريدا بارتون عبر
فيسبوك
رسالة للجمهور طالبت فيها بالدعاء، مؤكدة أن
دوللي
قوية ومحبوبة، ومع صلوات المعجبين، ستكون بخير. وتفاعل المتابعون بسرعة، موجهين رسائل دعم ودعوات بالشفاء لنجمتهم المفضلة صاحبة أغنية Jolene.
وجاء قرار التأجيل بعد سلسلة من الإلغاءات في الشهر الماضي، بما في ذلك عرض كان مقررًا في متنزه دولي وود، حيث نصحها الأطباء بإجراء بعض العمليات والراحة. وقالت دوللي في بيان رسمي: "سأحتاج إلى تأجيل حفلات لاس
فيغاس
المقبلة… لن أتمكن من تقديم
العرض
الذي تستحقونه". وأضافت بروح الدعابة: "قال لي الأطباء إن الوقت حان لفحص المئة ألف ميل! ربما تكون مجرد زيارة لجراحي التجميل."
وأكدت بارتون أنها ستواصل العمل على مشاريعها من
ناشفيل
خلال فترة التعافي، مطمئنة جمهورها: "لن أعتزل الفن، فالله لم يخبرني بعد أن أتوقف".
