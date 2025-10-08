24
المرأة
نمط غذائي متوازن يحميك من سرطان الثدي
Lebanon 24
08-10-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت الدكتورة نيفين بشير، أستاذة التغذية والكيمياء العضوية، أن الوقاية من سرطان الثدي لا يمكن أن ترتبط بعشبة واحدة محددة، بل تقوم على اتباع نمط غذائي متوازن وغني بمضادات الأكسدة، إلى جانب التوقف عن التدخين، ممارسة النشاط البدني بانتظام، والحفاظ على وزن صحي.
وأوضحت في حديثها إلى "سيدتي" أن الفواكه والخضار الملونة مثل التوت، السبانخ، الشمندر، والفليفلة، إلى جانب الفيتامينات A وC وE، تُعد من أبرز العناصر الغذائية المفيدة، كما أن التوابل مثل الكركم والزنجبيل بما يحتويانه من مركبات مضادة للالتهابات، وكذلك الخضار الورقية كالجرجير بما يحتويه من الفولات والكلوروفيل، تساهم جميعها في دعم المناعة والوقاية.
وأضافت أن بعض الأعشاب والتوابل قد تلعب دورًا مساعدًا في تقليل خطر الإصابة بالسرطان، مثل
الريحان
الغني بالفلافونويدات، والزعتر الذي يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة، وإكليل الجبل المميز بمادة الكارنوسول، والنعناع الذي يتضمن مركب البيريليل المساهم في تثبيط نمو الخلايا السرطانية إلى جانب دعمه للهضم وتخفيف الغثيان، فضلًا عن البقدونس الغني بمركب الأبيجينين الفعّال في هذا المجال.
وشددت الدكتورة نيفين على أن إدخال هذه الأعشاب والتوابل ضمن
النظام الغذائي
اليومي يعزز الصحة العامة، لكنه لا يعد علاجًا أو وسيلة وحيدة للوقاية، بل جزءًا من نمط حياة متكامل وصحي. (سيدتي)
النظام الغذائي
الريحان
