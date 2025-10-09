Advertisement

المرأة

خضعت لمحاولات تلقيح صناعي فاشلة.. نجمة شهيرة تكشف معاناتها مع الإنجاب (صورة)

Lebanon 24
09-10-2025 | 04:43
A-
A+
Doc-P-1427130-638956072176140963.jpg
Doc-P-1427130-638956072176140963.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت النجمة الأميركية جينيفر أنيستون أنها خاضت معركة طويلة وصعبة لإنجاب طفل لم تُكشف تفاصيلها من قبل.
Advertisement
 
 
 
وفي مقابلة مع مجلة "هاربرز بازار" البريطانية، قالت أنيستون، البالغة من العمر 56 عاما، إنها شعرت بالحاجة إلى تصحيح الصورة الخاطئة التي رافقتها لسنوات.

وتابعت: "كان الناس يختلقون القصص عني دون أن يعرفوا ما مررت به خلال العشرين عاما الماضية في محاولة لتكوين عائلة، قالوا إنني أنانية ومدمنة على العمل، لكن لم يكن أحد يعرف الحقيقة".

وأشارت نجمة مسلسل "فريندز" إلى أنها خضعت لمحاولات تلقيح صناعي فاشلة، وتمنت لو أنها جمّدت بويضاتها في سن أصغر، مضيفة أن تلك التجربة كانت "رحلة صعبة مليئة بالأمل والخيبة".

وأكدت أنيستون أن ما يهمها اليوم هو من يعرف حقيقتها حقًا:"عائلتي وأصدقائي يعرفونني، ولا يهمني ما يُقال بعد ذلك".

وكانت انيستون انفصلت عن  النجم براد بيت عام 2005 بعد 5 سنوات من الزواج، في وقتٍ كان الشارع الهوليوودي يتحدث عن بداية علاقة بيت بالممثلة أنجلينا جولي.

ولاحقا، دخلت أنيستون في علاقة استمرت ست سنوات مع الممثل جاستن ثيرو قبل أن تنتهي عام 2017.
 
مواضيع ذات صلة
حفيدة الراحل إبراهيم مرعشلي الفنانة الشهيرة تكشف للمرة الأولى عن معاناتها مع هذا المرض (صور)
lebanon 24
09/10/2025 13:38:30 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد معاناتها مع الصلع.. فنانة شهيرة تتعرّض لإصابة جديدة وتُثير قلق الجمهور (صورة)
lebanon 24
09/10/2025 13:38:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: رصدنا محاولة فاشلة لإطلاق قذيفة باتجاه مروحية قتالية فوق مدينة غزة ولم يتم تسجيل أضرار أو إصابات
lebanon 24
09/10/2025 13:38:30 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش قال إنّه نفذ عدة محاولات اعتراض فاشلة للطائرة المسيّرة التي تمّ إطلاقها من اليمن وضربت موقعا مكتظا في إيلات
lebanon 24
09/10/2025 13:38:30 Lebanon 24 Lebanon 24

جينيفر أنيستون

أنجلينا جولي

البريطانية

البريطاني

براد بيت

سنوات من

أنيستون

هوليوود

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
05:22 | 2025-10-09
02:42 | 2025-10-09
00:51 | 2025-10-09
23:00 | 2025-10-08
16:00 | 2025-10-08
14:00 | 2025-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24