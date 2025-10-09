خضعت لمحاولات تلقيح صناعي فاشلة.. نجمة شهيرة تكشف معاناتها مع الإنجاب (صورة)

كشفت النجمة الأميركية أنها خاضت معركة طويلة وصعبة لإنجاب طفل لم تُكشف تفاصيلها من قبل.

وفي مقابلة مع مجلة "هاربرز " ، قالت ، البالغة من العمر 56 عاما، إنها شعرت بالحاجة إلى تصحيح الصورة الخاطئة التي رافقتها لسنوات.



وتابعت: "كان الناس يختلقون القصص عني دون أن يعرفوا ما مررت به خلال العشرين عاما الماضية في محاولة لتكوين عائلة، قالوا إنني أنانية ومدمنة على العمل، لكن لم يكن أحد يعرف الحقيقة".



وأشارت نجمة مسلسل "فريندز" إلى أنها خضعت لمحاولات تلقيح صناعي فاشلة، وتمنت لو أنها جمّدت بويضاتها في سن أصغر، مضيفة أن تلك التجربة كانت "رحلة صعبة مليئة بالأمل والخيبة".



وأكدت أنيستون أن ما يهمها اليوم هو من يعرف حقيقتها حقًا:"عائلتي وأصدقائي يعرفونني، ولا يهمني ما يُقال بعد ذلك".



وكانت انيستون انفصلت عن النجم عام 2005 بعد 5 الزواج، في وقتٍ كان الشارع الهوليوودي يتحدث عن بداية علاقة بيت بالممثلة .



ولاحقا، دخلت أنيستون في علاقة استمرت ست سنوات مع الممثل جاستن ثيرو قبل أن تنتهي عام 2017.