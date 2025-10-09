26
المرأة
خضعت لمحاولات تلقيح صناعي فاشلة.. نجمة شهيرة تكشف معاناتها مع الإنجاب (صورة)
Lebanon 24
09-10-2025
|
04:43
A-
A+
كشفت النجمة الأميركية
جينيفر أنيستون
أنها خاضت معركة طويلة وصعبة لإنجاب طفل لم تُكشف تفاصيلها من قبل.
وفي مقابلة مع مجلة "هاربرز
بازار
"
البريطانية
، قالت
أنيستون
، البالغة من العمر 56 عاما، إنها شعرت بالحاجة إلى تصحيح الصورة الخاطئة التي رافقتها لسنوات.
وتابعت: "كان الناس يختلقون القصص عني دون أن يعرفوا ما مررت به خلال العشرين عاما الماضية في محاولة لتكوين عائلة، قالوا إنني أنانية ومدمنة على العمل، لكن لم يكن أحد يعرف الحقيقة".
وأشارت نجمة مسلسل "فريندز" إلى أنها خضعت لمحاولات تلقيح صناعي فاشلة، وتمنت لو أنها جمّدت بويضاتها في سن أصغر، مضيفة أن تلك التجربة كانت "رحلة صعبة مليئة بالأمل والخيبة".
وأكدت أنيستون أن ما يهمها اليوم هو من يعرف حقيقتها حقًا:"عائلتي وأصدقائي يعرفونني، ولا يهمني ما يُقال بعد ذلك".
وكانت انيستون انفصلت عن النجم
براد بيت
عام 2005 بعد 5
سنوات من
الزواج، في وقتٍ كان الشارع الهوليوودي يتحدث عن بداية علاقة بيت بالممثلة
أنجلينا جولي
.
ولاحقا، دخلت أنيستون في علاقة استمرت ست سنوات مع الممثل جاستن ثيرو قبل أن تنتهي عام 2017.
