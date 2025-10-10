Advertisement

المرأة

بعد الضجة التي أحدثها تسريب فيديو لشجار بين وائل كفوري وزوجته.. هذا ما كشفته طليقته أنجيلا بشارة

Lebanon 24
10-10-2025 | 01:59
بعد تسريب فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يزعم أنه يوثق شجارًا بين الفنان وائل كفوري وزوجته شانا عبود، نفت طليقة الأخير أنجيلا بشارة أي علاقة لها بتسريبه. 
وأثار المقطع متداول ضجة كبيرة في لبنان وانتشر بسرعة على المنصات الرقمية، ما أثار موجة من التساؤلات حول صحته، فيما تضاربت الروايات بين من أكد أنه حقيقي ومن رجّح أنه مفبرك أو منسوب زورًا للثنائي. 

وقد زادت حدة الجدل بعدما وُجهت أصابع الاتهام إلى بشارة بأنها وراء تسريبه.

الا ان بشارة نفت بشكل قاطع أي علاقة لها بالتسجيل المزعوم، مؤكدة في تصريحات إعلامية أنها لم تشارك في نشر المقطع ولا تعلم أصلًا بوجوده قبل تداوله.

ولفتت بشارة إلى انها كلّفت محاميها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يروّجون لهذه الاتهامات التي وصفتها بـ"الافتراءات"، مشيرة إلى أنها لن تصمت أمام محاولات التشويه والإساءة إلى سمعتها وسمعة عائلتها، داعية الجمهور ووسائل الإعلام إلى توخّي الحذر من تداول معلومات غير موثوقة.
 
