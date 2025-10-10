22
المرأة
ما مشاريع وصيفة ملكة جمال لبنان لعام 2025 المستقبلية؟
Lebanon 24
10-10-2025
|
07:49
A-
A+
استذكرت كلوي
خليفة
، الوصيفة الأولى لملكة
جمال لبنان
لعام 2025، لحظة تتويجها باللقب، واصفة إياها بأنها كانت "لحظة لا تُنسى" مليئة بالفخر والامتنان.
وأوضحت في حديث لـ "فوشيا" أن اللقب لا يمثل مجرد جمال خارجي، بل مسؤولية ورسالة إنسانية، مشيرة إلى أنها حصلت أيضًا على لقب "ملكة القلوب" تقديرًا من الجمهور.
وأكدت خليفة أن مشاركتها في المسابقة كانت محطة نضوج حقيقية، ساعدتها على صقل شخصيتها وثقتها بنفسها، وأدركت من خلالها أن الجمال الحقيقي ينبع من الداخل ومن الصدق والعفوية.
كما تحدثت عن مواجهة التنمّر في صغرها، وكيف حولت نقاط ضعفها، مثل طولها، إلى مصدر قوة وإلهام للآخرين، وأطلقت حملة هاشتاغ #أنت_قوية لتشجيع الناس على مشاركة قصصهم وتحويل تحدياتهم إلى فرص.
وعن
المستقبل
، أكدت خليفة أنها تطمح للاستمرار في العمل على
القضايا
التي تؤمن بها، وتمثيل
لبنان
في المسابقات العالمية، ومواصلة مسيرتها في عالم الأزياء، مستغلة منصة التتويج للتأثير الإيجابي والنهوض بالقيم التي تؤمن بها.
