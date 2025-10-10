فكرت في الاعتزال.. فنانة شابة تكشف عن أصعب مراحل حياتها

Advertisement

حلّت الفنانة الشابة ضيفة على منصة " بالعربي"، حيث تحدثت عن المرحلة الصعبة التي مرت بها، والتي دفعتها للتفكير في الاعتزال وترك الفن بعد موجة الانتقادات التي تعرضت لها.وقالت أميرة: "كنت مكتئبة جداً وحاسة إن ضدي… كنت بفكر أسيب الفن وأقعد في البيت"، مضيفة أنها تريد فقط الغناء والرقص والتمثيل، مؤكدة أنها تتقبل النقد الفني لكن الانتقادات الشخصية كانت قاسية جداً، بما في ذلك الإهانات القاسية والمسيئة.كما نفت أميرة الشائعات حول علاقتها بالفنان ، مؤكدة أنه "أخويا جداً وعلاقتنا قديمة منذ صغري"، كما تحدثت عن عائلتها الفنية، مستلهمة النجاح من والدتها الفنانة ، وموضحة أن والدها المخرج كان داعماً لها، لكنها تعلمت الاعتماد على نفسها دون التدلل.وعن صداقاتها في الوسط الفني، قالت إنها لا تزال على تواصل مع صديقاتها مثل ، لكنها تركز حالياً على أعمالها بعيداً عن . (لها)