فكرت في الاعتزال.. فنانة شابة تكشف عن أصعب مراحل حياتها
Lebanon 24
10-10-2025
|
08:50
A-
A+
حلّت الفنانة الشابة
أميرة أديب
ضيفة على منصة "
بيلبورد
بالعربي"، حيث تحدثت عن المرحلة الصعبة التي مرت بها، والتي دفعتها للتفكير في الاعتزال وترك الفن بعد موجة الانتقادات التي تعرضت لها.
وقالت أميرة: "كنت مكتئبة جداً وحاسة إن
العالم كله
ضدي… كنت بفكر أسيب الفن وأقعد في البيت"، مضيفة أنها تريد فقط الغناء والرقص والتمثيل، مؤكدة أنها تتقبل النقد الفني لكن الانتقادات الشخصية كانت قاسية جداً، بما في ذلك الإهانات القاسية والمسيئة.
كما نفت أميرة الشائعات حول علاقتها بالفنان
أمير المصري
، مؤكدة أنه "أخويا جداً وعلاقتنا قديمة منذ صغري"، كما تحدثت عن عائلتها الفنية، مستلهمة النجاح من والدتها الفنانة
منال سلامة
، وموضحة أن والدها المخرج
عادل أديب
كان داعماً لها، لكنها تعلمت الاعتماد على نفسها دون التدلل.
وعن صداقاتها في الوسط الفني، قالت إنها لا تزال على تواصل مع صديقاتها مثل
مايان السيد
، لكنها تركز حالياً على أعمالها بعيداً عن
السوشيال ميديا
. (لها)
