حمض الساليسيليك.. علاج فعال لقشرة الشعر

Advertisement

- الشامبو المضاد للقشرة: يستخدم مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا لعلاج القشرة دون الإضرار بالشعر.

- الأمصال واللوشن: توضع مباشرة على فروة الرأس مرة أو مرتين أسبوعيًا قبل غسل الشعر بالشامبو، مع تدليكها لبضع دقائق لعلاج مكثف.

- مقشرات الشعر: تستخدم مرة واحدة أسبوعيًا للتقشير العميق للفروة.

- استخدم كمية مناسبة لا تتجاوز ملعقة كبيرة لكل غسلة، مع توزيعها بالتساوي على فروة الرأس وترطيبها جيدًا قبل التدليك.

- احرص على غسل الشعر مرتين متتاليتين لضمان وصول المكونات الفعالة إلى مسام فروة الرأس.

- بعد الشطف، استخدم الماء البارد على أطراف الشعر، وجفف الشعر بالتربيت بلطف دون فركه، وفك التشابك برفق.

يندرج حمض الساليسيليك ضمن المكونات الفعّالة التي تُستخدم بكثافة في مستحضرات العناية بالبشرة، نظرًا لقدرتها على تنظيف المسام بعمق والوقاية من الرؤوس السوداء وحب الشباب. لكن ما قد لا يعرفه الكثيرون أنّ لهذا الحمض فعالية كبيرة أيضًا في علاج قشرة الشعر.تتعدد أسباب ظهور قشرة الشعر، من بينها التوتر، الفطريات، الإفرازات الدهنية، والنظام الغذائي غير المتوازن. ومع أن التعامل مع هذه المشكلة قد يكون صعبًا، فإن المختبرات العالمية تستمر في تطوير علاجات فعالة، أبرزها الشامبو المضاد للقشرة الذي يحتوي على حمض الساليسيليك.يُعد حمض الساليسيليك مقويًا للكيراتين، ويعمل على تقشير فروة الرأس بلطف من خلال إزالة خلايا الجلد الميتة والشوائب، كما يحد من تراكم بالشعر. هذا يساهم في تقليل القشرة وتعزيز صحة الشعر ونموه، لكن الإفراط في استخدامه قد يؤدي إلى جفاف فروة الرأس وزيادة حدّة القشرة.طرق استخدام حمض الساليسيليك في الشعر:نصائح لاستخدام الشامبو المضاد للقشرة بشكل صحيح: