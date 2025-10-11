Advertisement

المرأة

كايلي جينر إلى الشاشة الكبيرة

Lebanon 24
11-10-2025 | 13:48
تخوض نجمة تلفزيون الواقع وريادة الأعمال كايلي جينر أولى تجاربها في التمثيل السينمائي عبر فيلم "The Moment" من إنتاج A24، إلى جانب المغنية Charli XCX التي انطلقت الفكرة من طرحها الأصلي وأعلنت الخبر عبر إنستغرام في 9 تشرين الأول 2025، مع تحديد موعد طرحٍ مبدئي في عام 2026. 
يتولى الإخراج Aidan Zamiri، عن سيناريو شارك في كتابته مع Bertie Brandes، فيما يضم العمل أسماء بارزة من بينها روزانا أركيت وألكسندر سكارسغارد وكيت برلانت وجيمي ديميتريو ورايتشل سينوت، إضافة إلى Shygirl، على أن يوقّع الموسيقى التصويرية المنتج A. G. Cook. 


بحسب الوصف الرسمي، يتتبّع الفيلم قصة نجمة بوب صاعدة (تؤديها Charli XCX) تصطدم بضغوط الشهرة وصناعة الموسيقى بينما تستعد لجولتها الأولى في الصالات الكبرى، مع دور محوري تؤديه كايلي جينر ضمن حبكة تمزج الدراما بالموسيقى والهوية الشخصية. 

