25
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
11
o
بشري
17
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
تحتاج لمعجزة لتعيش.. ملكة جمال سابقة تكشف عن معاناتها بعدما فشلت العلاجات بإنقاذها
Lebanon 24
11-10-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت الفنانة وملكة جمال مصر السابقة
إنجي عبد الله
تطوّرات حالتها الصحية بعد إعلان إصابتها بورم حميد في جذع المخ، مؤكدةً أنّ وضعها يتدهور وأن العلاجات الحالية لا تتجاوز تخفيف الأعراض. وقالت في تصريحات لـ"
القاهرة
24": "حالتي بتسوء… العلاج اللي باخده علشان يخفف الأعراض، بس للأسف مفيش تحسن… محتاجة معجزة"، مطالبة الجمهور بالدعاء لها بالشفاء.
Advertisement
وخلال الأسابيع الماضية، لاقت إنجي موجة تعاطف واسعة على مواقع التواصل، بعد كشفها تفاصيل معاناتها مع ورم في منطقة بالغة الخطورة يؤثر على حياتها اليومية؛ إذ عادت لديها منذ 6 أشهر أعراض أشد قسوة رغم خوضها عام 2019 أقصى المسموح به من جلسات الإشعاع والكيماوي. وتشمل الأعراض فقدان الإحساس بالجانب الأيمن، صعوبة البلع، وآلامًا حادّة تشبه الصعقة الكهربائية عند أي حركة بسيطة.
وأوضحت إنجي أن أطباء في مصر وخارجها اعتذروا عن علاجها نظرًا لصعوبة الحالة واستنفاد الجرعات المقررة، مشيرةً إلى أنها تراجعت عن استكمال علاج طُرح عليها بعد أن اشترط المستشفى توقيع إقرار بتحمّل المسؤولية الكاملة عن أي مضاعفات محتملة. ودعت متابعيها إلى الدعاء، مؤكدةً أن الأمل ما يزال قائمًا رغم الصعوبات.
مواضيع ذات صلة
دخلت في غيبوبة لأكثر من شهر.. ملكة جمال سابقة تُفارق الحياة إثر حادث خطير تعرّضت له
Lebanon 24
دخلت في غيبوبة لأكثر من شهر.. ملكة جمال سابقة تُفارق الحياة إثر حادث خطير تعرّضت له
12/10/2025 09:39:31
12/10/2025 09:39:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان إصابتها بورم في المخ... فنانة وملكة جمال سابقة تطلب من الجمهور الدعاء لها!
Lebanon 24
بعد إعلان إصابتها بورم في المخ... فنانة وملكة جمال سابقة تطلب من الجمهور الدعاء لها!
12/10/2025 09:39:31
12/10/2025 09:39:31
Lebanon 24
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة حامل بطفلها الأوّل... هكذا أعلنت الخبر (فيديو)
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة حامل بطفلها الأوّل... هكذا أعلنت الخبر (فيديو)
12/10/2025 09:39:31
12/10/2025 09:39:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... هكذا احتفلت ملكة جمال لبنان السابقة بذكرى زواجها الخامسة
Lebanon 24
بالصور... هكذا احتفلت ملكة جمال لبنان السابقة بذكرى زواجها الخامسة
12/10/2025 09:39:31
12/10/2025 09:39:31
Lebanon 24
Lebanon 24
إنجي عبد الله
ملكة جمال
عبد الله
القاهرة
أمل م
العلا
سابي
تابع
قد يعجبك أيضاً
لم تتزوّج وتبنّت ولدين.. ممثلة شهيرة في ذمة الله!
Lebanon 24
لم تتزوّج وتبنّت ولدين.. ممثلة شهيرة في ذمة الله!
01:22 | 2025-10-12
12/10/2025 01:22:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"لا تحكموا عليه بالإعدام"… ممثلة عربية تناشد لإنقاذ شاب (فيديو)
Lebanon 24
"لا تحكموا عليه بالإعدام"… ممثلة عربية تناشد لإنقاذ شاب (فيديو)
16:16 | 2025-10-11
11/10/2025 04:16:27
Lebanon 24
Lebanon 24
كايلي جينر إلى الشاشة الكبيرة
Lebanon 24
كايلي جينر إلى الشاشة الكبيرة
13:48 | 2025-10-11
11/10/2025 01:48:24
Lebanon 24
Lebanon 24
حمض الساليسيليك.. علاج فعال لقشرة الشعر
Lebanon 24
حمض الساليسيليك.. علاج فعال لقشرة الشعر
10:47 | 2025-10-11
11/10/2025 10:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جينيفير لوبيز في نيويورك.. إطلالة خيالية من إيلي صعب
Lebanon 24
جينيفير لوبيز في نيويورك.. إطلالة خيالية من إيلي صعب
09:00 | 2025-10-11
11/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إطلاق نار في الضاحية و "بيان قديم لأدرعي".. ماذا يجري؟
Lebanon 24
إطلاق نار في الضاحية و "بيان قديم لأدرعي".. ماذا يجري؟
13:29 | 2025-10-11
11/10/2025 01:29:23
Lebanon 24
Lebanon 24
على متن سيارة "نيسان"... هذا ما كانا يفعلانه على الأوتوستراد الممتد من زوق مصبح إلى جبيل (صورة)
Lebanon 24
على متن سيارة "نيسان"... هذا ما كانا يفعلانه على الأوتوستراد الممتد من زوق مصبح إلى جبيل (صورة)
10:17 | 2025-10-11
11/10/2025 10:17:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن بشار الأسد.. تقريرٌ يعلنها!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن بشار الأسد.. تقريرٌ يعلنها!
03:30 | 2025-10-11
11/10/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هوية المستهدف في "غارة قلاويه"
Lebanon 24
هذه هوية المستهدف في "غارة قلاويه"
09:12 | 2025-10-11
11/10/2025 09:12:51
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تُمهّد الطريق للتطهير العرقي في جنوب لبنان.. تقرير بريطاني يكشف التفاصيل
Lebanon 24
إسرائيل تُمهّد الطريق للتطهير العرقي في جنوب لبنان.. تقرير بريطاني يكشف التفاصيل
05:30 | 2025-10-11
11/10/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
01:22 | 2025-10-12
لم تتزوّج وتبنّت ولدين.. ممثلة شهيرة في ذمة الله!
16:16 | 2025-10-11
"لا تحكموا عليه بالإعدام"… ممثلة عربية تناشد لإنقاذ شاب (فيديو)
13:48 | 2025-10-11
كايلي جينر إلى الشاشة الكبيرة
10:47 | 2025-10-11
حمض الساليسيليك.. علاج فعال لقشرة الشعر
09:00 | 2025-10-11
جينيفير لوبيز في نيويورك.. إطلالة خيالية من إيلي صعب
08:13 | 2025-10-11
بعد تسلمها نوبل للسلام.. ماتشادو تقدمها لترامب
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
12/10/2025 09:39:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
12/10/2025 09:39:31
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
12/10/2025 09:39:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24