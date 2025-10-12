25
المرأة
لم تتزوّج وتبنّت ولدين.. ممثلة شهيرة في ذمة الله!
Lebanon 24
12-10-2025
|
01:22
توفيت الممثلة الأميركية ديان كيتون الحائزة
جائزة أوسكار
أفضل ممثلة عام 1978 عن دورها في فيلم "آني هول"، في ولاية
كاليفورنيا
عن عمر 79 عامًا، وفق ما أعلن متحدث باسم العائلة لمجلة
بيبول
، دون
الكشف عن
سبب الوفاة.
بدأت كيتون مسيرتها السينمائية عام 1970 بفيلم "Lovers and Other Strangers"، وشاركت في سلسلة أفلام "العرّاب" بدور زوجة
آل باتشينو
، كما تعاونت لسنوات طويلة مع المخرج وودي آلن، وكانت ملهمته وممثّلته المفضلة.
فازت بالأوسكار عن دورها في "آني هول"، ورُشّحت ثلاث مرات أخرى عن أفلام: "Reds" (1981)، "Marvin's Room" (1996)، و"Something's Gotta Give" (2003). واستمرت بالتمثيل بعد تجاوزها السبعين، منها أفلام "Book Club" (2018) و"Bombs" (2019)، وآخر ظهور لها كان في "Summer Camp" (2024).
على الصعيد الشخصي، لم تتزوج كيتون وتبنّت ولدين، مؤكدة في مقابلاتها أنها لا تندم على حياتها، وتعتبر نفسها واحدة من النساء النادرات اللواتي شاركن في أفلام بارزة دون الزواج، وأنها ليست تعيسة رغم العزوبة. (العين)
