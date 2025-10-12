Advertisement

المرأة

لم تتزوّج وتبنّت ولدين.. ممثلة شهيرة في ذمة الله!

Lebanon 24
12-10-2025 | 01:22
A-
A+
Doc-P-1428289-638958543964248624.webp
Doc-P-1428289-638958543964248624.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توفيت الممثلة الأميركية ديان كيتون الحائزة جائزة أوسكار أفضل ممثلة عام 1978 عن دورها في فيلم "آني هول"، في ولاية كاليفورنيا عن عمر 79 عامًا، وفق ما أعلن متحدث باسم العائلة لمجلة بيبول، دون الكشف عن سبب الوفاة.
Advertisement

بدأت كيتون مسيرتها السينمائية عام 1970 بفيلم "Lovers and Other Strangers"، وشاركت في سلسلة أفلام "العرّاب" بدور زوجة آل باتشينو، كما تعاونت لسنوات طويلة مع المخرج وودي آلن، وكانت ملهمته وممثّلته المفضلة.

فازت بالأوسكار عن دورها في "آني هول"، ورُشّحت ثلاث مرات أخرى عن أفلام: "Reds" (1981)، "Marvin's Room" (1996)، و"Something's Gotta Give" (2003). واستمرت بالتمثيل بعد تجاوزها السبعين، منها أفلام "Book Club" (2018) و"Bombs" (2019)، وآخر ظهور لها كان في "Summer Camp" (2024).

على الصعيد الشخصي، لم تتزوج كيتون وتبنّت ولدين، مؤكدة في مقابلاتها أنها لا تندم على حياتها، وتعتبر نفسها واحدة من النساء النادرات اللواتي شاركن في أفلام بارزة دون الزواج، وأنها ليست تعيسة رغم العزوبة. (العين)
مواضيع ذات صلة
بفستان أبيض بسيط.. ممثلة تركية شهيرة تتزوج من حبيبها لاعب كرة السلة (فيديو)
lebanon 24
12/10/2025 09:39:37 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة: ممثلة لبنانية شهيرة تثير الجدل بإطلالة جريئة
lebanon 24
12/10/2025 09:39:37 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثلة شهيرة تهنئ زوجها... أصبح نائباً (فيديو)
lebanon 24
12/10/2025 09:39:37 Lebanon 24 Lebanon 24
"حسّيت السيارة طارت فينا"... ممثلة شهيرة تتعرّض لحادث سير برفقة أولادها وهذا ما أعلنته
lebanon 24
12/10/2025 09:39:37 Lebanon 24 Lebanon 24

جائزة أوسكار

آل باتشينو

كاليفورنيا

الكشف عن

باسم ال

أوسكار

العين

الله!

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
23:00 | 2025-10-11
16:16 | 2025-10-11
13:48 | 2025-10-11
10:47 | 2025-10-11
09:00 | 2025-10-11
08:13 | 2025-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24