المرأة

"صعب وخطير".. فيروس نادر يصيب فنانة معروفة فما هو؟

Lebanon 24
12-10-2025 | 04:03
طمأنت الفنانة المصرية منى فاروق جمهورها على حالتها الصحية بعد تعرضها لعدوى فيروسية في الجهاز التنفسي تطوّرت إلى التهاب رئوي نتيجة ضعف مناعتها.
وطمأنت منى متابعيها عبر "إنستغرام" على استقرار حالتها، ووجهت نصيحة بضرورة توخي الحذر من الفيروس الجديد المنتشر مؤخرًا، داعية الله لحماية الجميع، فيما شارك جمهورها بالدعاء لها بالشفاء.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية ظهور متحوّر جديد لكورونا باسم "نيمبوس"، محذّرة من انتشاره بنفس طرق العدوى التقليدية، وأشارت إلى أن أعراضه تتفاوت بين الأفراد، لكنها غالبًا تشمل التهاب الحلق، الإرهاق، السعال، الحمى، آلام العضلات والاحتقان. 
 
