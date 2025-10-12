Advertisement

المرأة

زينب فياض تنشر رسالة ضد الإشاعات وسط جدل حول علاقتها بأحمد أبو هشيمة

Lebanon 24
12-10-2025 | 08:36
نشرت ابنة الفنانة هيفاء وهبي، زينب فياض، عبر حسابها على "إنستغرام" اقتباسًا لأديب نجيب محفوظ، أشارت فيه إلى ضرورة الحذر من الإشاعات التي تُثار حول المرأة. وقالت في منشورها:
"كن حذراً بما تسمعه عن المرأة، فالاشاعات تأتي من رجل غير قادر على امتلاكها، أو امرأة غير قادرة على منافستها."
وخلال الأيام الماضية، ضجّت المنصّات بتكهنات حول ارتباط فياض بطليق والدتها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة ، وذهب بعض التعليقات إلى اعتباره "انتقامًا" من وهبي، خصوصًا بعد تداول صور ومقاطع قيل إنّها تُظهرهما سويًا في أحد المطاعم بلبنان.
