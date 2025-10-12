زينب فياض تنشر رسالة ضد الإشاعات وسط جدل حول علاقتها بأحمد أبو هشيمة

Advertisement

نشرت ابنة الفنانة ، ، عبر حسابها على "إنستغرام" اقتباسًا لأديب ، أشارت فيه إلى ضرورة الحذر من الإشاعات التي تُثار حول المرأة. وقالت في منشورها:"كن حذراً بما تسمعه عن المرأة، فالاشاعات تأتي من رجل غير قادر على امتلاكها، أو امرأة غير قادرة على منافستها."وخلال الأيام الماضية، ضجّت المنصّات بتكهنات حول ارتباط بطليق والدتها رجل الأعمال المصري ، وذهب بعض التعليقات إلى اعتباره "انتقامًا" من وهبي، خصوصًا بعد تداول صور ومقاطع قيل إنّها تُظهرهما سويًا في أحد المطاعم بلبنان.