25
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
23
o
جونية
24
o
النبطية
21
o
زحلة
25
o
بعلبك
12
o
بشري
23
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
طليقها فضحها..البلوغر الشهيرة تزوجت سراً واحتفظت بفيديوهات خادشة لزوجها!
Lebanon 24
13-10-2025
|
02:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
تفاصيل جديدة كشفتها التحقيقات مع
البلوغر
المصري محمد
أوتاكا طليق البلوغر هدير
عبد الرازق
بشأن علاقتهما وذلك بعد تسريب فيديو فاضح منسوب لها.
Advertisement
وقال أوتاكا ، وفقا للتحقيقات إنه تعرف على عبد الرازق بعدما قام بنشر فيديو يدافع عنها عقب تسريب الفيديو المشار إليه، حيث أبدى تضامنه معها، وهو ما دفعها لاحقًا لمراسلته وتقديم الشكر له.
ولفت إلى أن الفيديو التضامني الذي نشره حقق أكثر من 10 ملايين مشاهدة، لكنه لم يُحقق أي مكاسب مادية مباشرة، ما دفعه إلى التوجه نحو فيديوهات البث المباشر من أجل تحقيق نسب مشاهدة عالية وعوائد مالية.
وأضاف أوتاكا أن علاقته بهدير تطورت سريعًا، وبعد مرور شهرين فقط على تعارفهما، تزوجا زواجًا سريًا، لكن مع تصاعد الخلافات بينهما، قررا الانفصال.
وأشار إلى أنهما كانا يحتفظان بفيديوهات فاضحة لهما على هواتفهما الشخصية، وادعى في التحقيقات أن هدير هددته بإرسال هذه الفيديوهات إلى أسرته، وهو ما دفعه إلى تحرير محضر رسمي ضدها، في محاولة لإجبارها على حذف هذه المقاطع، والتي تم نشر بعضها لاحقًا.
ونفى أوتاكا علاقته بالمواد المخدرة التي ضُبطت بحوزته، مؤكدًا أنه لا يتعاطى أي نوع من المخدرات نظرًا لالتزامه بممارسة الرياضة بانتظام.
وقررت المحكمة المختصة تحديد جلسة يوم 15 تشرين الأول الجاري لنظر محاكمة محمد أوتاكا، في اتهامات تتعلق بـنشر فيديوهات خادشة للحياء العام، وإساءة استخدام
مواقع التواصل الاجتماعي
.
مواضيع ذات صلة
بعد تسريب فيديوهات خادشة لها.. البلوغر الشهيرة تخرج عن صمتها وهذا ما كشفته
Lebanon 24
بعد تسريب فيديوهات خادشة لها.. البلوغر الشهيرة تخرج عن صمتها وهذا ما كشفته
13/10/2025 14:03:17
13/10/2025 14:03:17
Lebanon 24
Lebanon 24
طليقها تزوج أختها.. فنانة شهيرة تنهار: "ماحلالك بالدنيا إلا تتزوجي غيرو" (فيديو)
Lebanon 24
طليقها تزوج أختها.. فنانة شهيرة تنهار: "ماحلالك بالدنيا إلا تتزوجي غيرو" (فيديو)
13/10/2025 14:03:17
13/10/2025 14:03:17
Lebanon 24
Lebanon 24
اتهمته بأنه تزوج عرفيا.. فنانة شهيرة تُثير الجدل في يوم خطوبة طليقها بعد أشهر من انفصالهما (صور)
Lebanon 24
اتهمته بأنه تزوج عرفيا.. فنانة شهيرة تُثير الجدل في يوم خطوبة طليقها بعد أشهر من انفصالهما (صور)
13/10/2025 14:03:17
13/10/2025 14:03:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"أنا بتجوز بحلال ربنا".. البلوغر الشهيرة تتحدث عن زيجاتها بعد الفيديوهات المُسربة لها (صور)
Lebanon 24
"أنا بتجوز بحلال ربنا".. البلوغر الشهيرة تتحدث عن زيجاتها بعد الفيديوهات المُسربة لها (صور)
13/10/2025 14:03:17
13/10/2025 14:03:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مواقع التواصل الاجتماعي
المصري محمد
عبد الرازق
حكمت ال
البلوغر
الرياض
التزام
البلو
تابع
قد يعجبك أيضاً
أسرار رشاقة جينيفر أنيستون.. "سلطة الكينوا" وصفة الجمال واللياقة
Lebanon 24
أسرار رشاقة جينيفر أنيستون.. "سلطة الكينوا" وصفة الجمال واللياقة
06:30 | 2025-10-13
13/10/2025 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة شهيرة تُثير الجدل بتصريحها.. لا تغسل ساقيها بانتظام! (صورة)
Lebanon 24
نجمة شهيرة تُثير الجدل بتصريحها.. لا تغسل ساقيها بانتظام! (صورة)
04:23 | 2025-10-13
13/10/2025 04:23:48
Lebanon 24
Lebanon 24
المشي للحامل.. صحة للأم وسلامة للجنين
Lebanon 24
المشي للحامل.. صحة للأم وسلامة للجنين
23:00 | 2025-10-12
12/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نصائح ذهبية لاهتمام المرأة بمظهرها
Lebanon 24
نصائح ذهبية لاهتمام المرأة بمظهرها
15:30 | 2025-10-12
12/10/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوات لبناء علاقة صحية بين الأم وطفلها
Lebanon 24
خطوات لبناء علاقة صحية بين الأم وطفلها
13:00 | 2025-10-12
12/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد تعرّضه لاعتداء مروّع.. وفاة فنان في المستشفى متأثراً بإصابته الخطيرة (صورة)
Lebanon 24
بعد تعرّضه لاعتداء مروّع.. وفاة فنان في المستشفى متأثراً بإصابته الخطيرة (صورة)
09:30 | 2025-10-12
12/10/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكشف لأحد إصابتها بسرطان مميت... لماذا لم تُدفن الإعلاميّة يمنى شري في لبنان؟
Lebanon 24
لم تكشف لأحد إصابتها بسرطان مميت... لماذا لم تُدفن الإعلاميّة يمنى شري في لبنان؟
07:23 | 2025-10-12
12/10/2025 07:23:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ يحذر من اندلاع "جبهة لبنان" بعد غزة.. ماذا كشف؟
Lebanon 24
تقريرٌ يحذر من اندلاع "جبهة لبنان" بعد غزة.. ماذا كشف؟
14:00 | 2025-10-12
12/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أسرارٌ تخرج إلى العلن... ما الذي عُثِرَ عليه داخل حاسوب السنوار بشأن هجوم 7 تشرين؟
Lebanon 24
أسرارٌ تخرج إلى العلن... ما الذي عُثِرَ عليه داخل حاسوب السنوار بشأن هجوم 7 تشرين؟
08:00 | 2025-10-12
12/10/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا تريد إسرائيل من لبنان؟
Lebanon 24
ماذا تريد إسرائيل من لبنان؟
09:01 | 2025-10-12
12/10/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
06:30 | 2025-10-13
أسرار رشاقة جينيفر أنيستون.. "سلطة الكينوا" وصفة الجمال واللياقة
04:23 | 2025-10-13
نجمة شهيرة تُثير الجدل بتصريحها.. لا تغسل ساقيها بانتظام! (صورة)
23:00 | 2025-10-12
المشي للحامل.. صحة للأم وسلامة للجنين
15:30 | 2025-10-12
نصائح ذهبية لاهتمام المرأة بمظهرها
13:00 | 2025-10-12
خطوات لبناء علاقة صحية بين الأم وطفلها
10:56 | 2025-10-12
تارا عماد تحكم في "القاهرة السينمائي 46"!
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
13/10/2025 14:03:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
13/10/2025 14:03:17
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
13/10/2025 14:03:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24