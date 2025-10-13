Advertisement

المرأة

طليقها فضحها..البلوغر الشهيرة تزوجت سراً واحتفظت بفيديوهات خادشة لزوجها!

Lebanon 24
13-10-2025 | 02:16
تفاصيل جديدة كشفتها التحقيقات مع البلوغر المصري محمد أوتاكا طليق البلوغر هدير عبد الرازق بشأن علاقتهما وذلك بعد تسريب فيديو فاضح منسوب لها.
وقال أوتاكا ، وفقا للتحقيقات إنه تعرف على عبد الرازق بعدما قام بنشر فيديو يدافع عنها عقب تسريب الفيديو المشار إليه، حيث أبدى تضامنه معها، وهو ما دفعها لاحقًا لمراسلته وتقديم الشكر له.

ولفت إلى أن الفيديو التضامني الذي نشره حقق أكثر من 10 ملايين مشاهدة، لكنه لم يُحقق أي مكاسب مادية مباشرة، ما دفعه إلى التوجه نحو فيديوهات البث المباشر من أجل تحقيق نسب مشاهدة عالية وعوائد مالية.

وأضاف أوتاكا أن علاقته بهدير تطورت سريعًا، وبعد مرور شهرين فقط على تعارفهما، تزوجا زواجًا سريًا، لكن مع تصاعد الخلافات بينهما، قررا الانفصال.

وأشار إلى أنهما كانا يحتفظان بفيديوهات فاضحة لهما على هواتفهما الشخصية، وادعى في التحقيقات أن هدير هددته بإرسال هذه الفيديوهات إلى أسرته، وهو ما دفعه إلى تحرير محضر رسمي ضدها، في محاولة لإجبارها على حذف هذه المقاطع، والتي تم نشر بعضها لاحقًا.

ونفى أوتاكا علاقته بالمواد المخدرة التي ضُبطت بحوزته، مؤكدًا أنه لا يتعاطى أي نوع من المخدرات نظرًا لالتزامه بممارسة الرياضة بانتظام.

وقررت المحكمة المختصة تحديد جلسة يوم 15 تشرين الأول الجاري لنظر محاكمة محمد أوتاكا، في اتهامات تتعلق بـنشر فيديوهات خادشة للحياء العام، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

