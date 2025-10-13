Advertisement

متفرقات

ريش الأناقة.. معركة الموضة بين الجمال والأخلاق

Lebanon 24
13-10-2025 | 09:30
A-
A+
Doc-P-1428855-638959583668521465.png
Doc-P-1428855-638959583668521465.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في أسابيع الموضة الأوروبية الأخيرة، طُرح سؤال أثار جدلاً واسعاً: "متى تتخلى دور الأزياء نهائياً عن ريش الطيور؟"

فالريش الذي طالما ارتبط بالفخامة والرقي أصبح اليوم مادة مثيرة للجدل، بعدما تصاعدت الأصوات المطالِبة بوقف استخدامه الحقيقي في صناعة الأزياء بسبب معاناة الطيور والتأثير البيئي السلبي.
Advertisement

عدد من المدن مثل برلين وأمستردام وملبورن حظرت استخدام الريش نهائيًا في عروضها، في حين لا تزال عواصم الموضة الكبرى – باريس وميلانو ونيويورك ولندن – تسمح به تحت مبررات اقتصادية، إذ تقول بعض الدور إنها لا تملك القدرة المالية لتطوير بدائل مستدامة.

المدافعون عن حقوق الحيوانات يطالبون بتبنّي بدائل نباتية وصناعية تمنح الأزياء الفخامة نفسها من دون قسوة، ويعتبرون أن الوقت قد حان لسنّ قوانين حازمة تُجبر العلامات العالمية على التغيير.

المصممة البريطانية ستيلا مكارتني كانت من أوائل من نادوا بوقف استخدام الريش، مؤكدة أن أكثر من 3.4 مليار طائر يُقتل أو يُنتف ريشه حيًا كل عام لتلبية طلب صناعة الأزياء، واصفة ذلك بأنه "جريمة ترف".

تاريخياً، بدأ استخدام الريش في الأزياء منذ قرون كرمز للأناقة والقوة، وزيّن القبعات والفساتين منذ بدايات القرن العشرين.
ورغم الانتقادات، ما زال الريش يحتفظ بسحره البصري وحضوره الفني في عروض الأزياء، ويعود بين الحين والآخر ليزيّن منصات الموضة بألوانه المبهجة.

ومع كل عرض جديد، يبقى السؤال مطروحاً: هل يستطيع العالم الحفاظ على جمال الريش دون إيذاء الطيور؟
ربما يكون مستقبل الموضة في أيدٍ تعرف كيف تبتكر أناقة بلا ألم.
 
مواضيع ذات صلة
عودة التنانير الطويلة.. موضة الخريف تجمع بين الأناقة والراحة
lebanon 24
13/10/2025 19:17:04 Lebanon 24 Lebanon 24
أطلت بغاية الجمال والأناقة.. زين قطامي بفستان لافت من إيلي صعب (صور)
lebanon 24
13/10/2025 19:17:04 Lebanon 24 Lebanon 24
أسلوبك الشخصي… سر الأناقة الحقيقية
lebanon 24
13/10/2025 19:17:04 Lebanon 24 Lebanon 24
داخل الحمام.. معركة بين رجل ودب (فيديو)
lebanon 24
13/10/2025 19:17:04 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

المرأة

البريطانية

البريطاني

الأوروبي

نيويورك

ميلانو

أوروبي

ميلان

باريس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
10:50 | 2025-10-13
06:30 | 2025-10-13
04:23 | 2025-10-13
02:16 | 2025-10-13
23:00 | 2025-10-12
15:30 | 2025-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24