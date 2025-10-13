Advertisement

المرأة

من السوشيال ميديا إلى التلفزيون.. تجربة جديدة تخوضها نور عريضة

Lebanon 24
13-10-2025 | 14:00
تستعد عارضة الأزياء والإعلامية نور عريضة لخوض تجربة جديدة في عالم تلفزيون الواقع من خلال برنامجها المرتقب "قصة ثقة" (Confidence is Queen)، الذي يجسّد انتقالها من منصات التواصل الاجتماعي إلى الشاشة الصغيرة في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها في مسيرتها الإعلامية.
ويقدّم البرنامج رؤية مبتكرة في هذا النوع من الأعمال، إذ يركّز على مفهوم الثقة بالنفس وتمكين المرأة العربية، مسلّطًا الضوء على الجوانب الإنسانية والعاطفية في حياتها بعيدًا عن القوالب التقليدية لبرامج الواقع.

ويستعرض "قصة ثقة" قصصًا نسائية حقيقية وملهمة لنساء خضن تجارب مليئة بالتحديات، ليؤكد أن التغيير يبدأ من الداخل وينعكس على المجتمع. وتشارك نور في العمل إلى جانب مجموعة من المرشدات اللواتي يرافقن المشاركات في رحلة تحوّل شخصية وعاطفية تسعى لإعادة اكتشاف الذات.

ولا يقتصر البرنامج على الجانب الترفيهي، بل يهدف إلى إحداث حراك فكري وإنساني حول معنى الثقة وتقدير الذات، مع إبراز قوة التضامن النسائي كعامل محوري للتغيير الإيجابي.
