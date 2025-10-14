Advertisement

المرأة

بعد شائعة ارتباط طليقها بابنتها زينب فياض.. هكذا علّقت هيفا وهبي

Lebanon 24
14-10-2025 | 00:39
بعد تداول أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن ارتباط رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة بابنة طليقته الفنانة هيفا وهبي، زينب فياض، خرجت الأخيرة عن صمتها ونشرت عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام منشورا قالت فيه: "انفي نفيا قاطعا الإشاعات التي يتم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي والتي لا تمت للحقيقة بصلة حول زواجي او ارتباطي وأي موقع يساهم في نشر مثل هذه الأكاذيب عن حياتي الشخصية سيتم ملاحقته قانونياً."
من جانبه، رد أبو هشيمة على الشائعات قائلًا: "الأخبار المنتشرة دي سخيفة ولا تمت للواقع بصلة."

أما الفنانة هيفا وهبي فلم تُعلّق على الأمر واختارت الصمت، مكتفية برد مقتضب بكلمة واحدة عبر حسابها: على "انستغرام" "سكووووووووت"، رافضة إعطاء مقابلات لوسائل الإعلام  والحديث عن هذا الموضوع.

واكتفت هيفا بالترويج لألبومها الجديد "ميغا هيفا" الذي يُحقق نجاحا. 
 
