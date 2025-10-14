بعد شائعة ارتباط طليقها بابنتها زينب فياض.. هكذا علّقت هيفا وهبي

Advertisement

بعد تداول عبر عن ارتباط رجل الأعمال المصري بابنة طليقته الفنانة ، ، خرجت الأخيرة عن صمتها ونشرت عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق منشورا قالت فيه: "انفي نفيا قاطعا الإشاعات التي يتم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي والتي لا تمت للحقيقة بصلة حول زواجي او ارتباطي وأي موقع يساهم في نشر مثل هذه الأكاذيب عن حياتي الشخصية سيتم ملاحقته قانونياً."من جانبه، رد على الشائعات قائلًا: "الأخبار المنتشرة دي سخيفة ولا تمت للواقع بصلة."أما الفنانة وهبي فلم تُعلّق على الأمر واختارت الصمت، مكتفية برد مقتضب بكلمة واحدة عبر حسابها: على "انستغرام" "سكووووووووت"، رافضة إعطاء مقابلات لوسائل الإعلام والحديث عن هذا الموضوع.واكتفت هيفا بالترويج لألبومها الجديد "ميغا هيفا" الذي يُحقق نجاحا.