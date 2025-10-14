Advertisement

المرأة

مذيعة الـ LBCI ووصيفة ملكة جمال لبنان السابقة تدخل عالم التمثيل.. ستُشارك في رمضان 2026!

Lebanon 24
14-10-2025
كشف الصحافي ايلي مرعب ان وصيفة ملكة جمال لبنان لعام 2023 مايا أبو الحسن ستدخل عالم التمثيل من خلال مسلسل "بالحرام" مع الممثلة ماغي بو غصن وهو من انتاج شركة "ايغل فيلمز" على ان يُعرض في موسم رمضان المقبل. 
ومايا هي عارضة أزياء ومؤثرة ومقدمة برامج  عبر شاشة الـ lbci
