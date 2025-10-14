25
مذيعة الـ LBCI ووصيفة ملكة جمال لبنان السابقة تدخل عالم التمثيل.. ستُشارك في رمضان 2026!
14-10-2025
04:10
كشف الصحافي
ايلي مرعب
ان وصيفة
ملكة جمال لبنان
لعام 2023
مايا أبو الحسن
ستدخل عالم التمثيل من خلال مسلسل "بالحرام" مع الممثلة
ماغي بو غصن
وهو من انتاج شركة "
ايغل فيلمز
" على ان يُعرض في موسم
رمضان
المقبل.
ومايا هي عارضة أزياء ومؤثرة ومقدمة برامج عبر شاشة الـ
lbci
.
