26
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
26
o
النبطية
21
o
زحلة
22
o
بعلبك
10
o
بشري
19
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
خبر غير متوقع.. العثور على جثة مؤثرة وابنتها في شقتهما!
Lebanon 24
14-10-2025
|
08:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
عثرت الشرطة البرازيلية يوم الجمعة 10 تشرين الأول، على جثتي المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي ليديان ألين لورينسو (33 عامًا) وابنتها ميانا صوفيا
سانتوس
(15 عامًا) داخل شقتهما في حي بارا دا تيجوكا جنوب غربي ريو دي جانيرو، بعد إبلاغ الجيران عن انبعاث رائحة غريبة من المكان.
Advertisement
وأفادت الشرطة المدنية بأنه لم تُسجّل أي آثار عنف على الجثتين أو في الشقة، وتم إجراء فحص جنائي دون العثور على دلائل اعتداء. كما خضعت الجثتان للتشريح، ويُنتظر تحديد سبب الوفاة بعد نتائج الفحوص المخبرية.
وأشار الجيران إلى أن الأم وابنتها لم يُشاهدا منذ نحو خمسة أيام قبل اكتشاف الجثتين، حيث وُجدت الفتاة في غرفة المعيشة ووالدتها في غرفة النوم.
يُذكر أن لورينسو كانت عارضة أزياء وطالبة طب، وتعيش في ريو منذ أكثر من خمس سنوات، بينما التحقت بها ابنتها مؤخرًا. وقد أقيمت مراسم الدفن
يوم الأحد
12 تشرين الأول، فيما تواصل الشرطة تحقيقاتها للكشف عن ملابسات الوفاة الغامضة. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
العثور على جثة مُؤثّرة شابة... ما علاقة "الهرّ الأسود" في مقتلها؟
Lebanon 24
العثور على جثة مُؤثّرة شابة... ما علاقة "الهرّ الأسود" في مقتلها؟
14/10/2025 16:09:24
14/10/2025 16:09:24
Lebanon 24
Lebanon 24
برسالة مؤثرة.. عبير نعمة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها
Lebanon 24
برسالة مؤثرة.. عبير نعمة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها
14/10/2025 16:09:24
14/10/2025 16:09:24
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على جثة رضيع داخل كيس قمامة في مصر
Lebanon 24
العثور على جثة رضيع داخل كيس قمامة في مصر
14/10/2025 16:09:24
14/10/2025 16:09:24
Lebanon 24
Lebanon 24
في كسروان.. العثور على جثة رضيع حديث الولادة
Lebanon 24
في كسروان.. العثور على جثة رضيع حديث الولادة
14/10/2025 16:09:24
14/10/2025 16:09:24
Lebanon 24
Lebanon 24
منوعات
المرأة
يوم الأحد
ارم نيوز
جنوب غرب
سانتوس
لين لو
سانتو
جيران
قد يعجبك أيضاً
كلما كبر الأب.. زادت الطفرات الجينية في أطفاله!
Lebanon 24
كلما كبر الأب.. زادت الطفرات الجينية في أطفاله!
05:00 | 2025-10-14
14/10/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة الـ LBCI ووصيفة ملكة جمال لبنان السابقة تدخل عالم التمثيل.. ستُشارك في رمضان 2026!
Lebanon 24
مذيعة الـ LBCI ووصيفة ملكة جمال لبنان السابقة تدخل عالم التمثيل.. ستُشارك في رمضان 2026!
04:10 | 2025-10-14
14/10/2025 04:10:22
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تتمكن من حبس دموعها.. عارضة الأزياء من أصل فلسطيني جيجي حديد تبكي بسبب شكلها!(فيديو)
Lebanon 24
لم تتمكن من حبس دموعها.. عارضة الأزياء من أصل فلسطيني جيجي حديد تبكي بسبب شكلها!(فيديو)
02:54 | 2025-10-14
14/10/2025 02:54:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد شائعة ارتباط طليقها بابنتها زينب فياض.. هكذا علّقت هيفا وهبي
Lebanon 24
بعد شائعة ارتباط طليقها بابنتها زينب فياض.. هكذا علّقت هيفا وهبي
00:39 | 2025-10-14
14/10/2025 12:39:22
Lebanon 24
Lebanon 24
دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلادها.. ورسالة رومنسية من ناصيف (صور)
Lebanon 24
دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلادها.. ورسالة رومنسية من ناصيف (صور)
23:00 | 2025-10-13
13/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
صور لنتائج فحوصات مياه "تنورين".. شاهدوها
Lebanon 24
صور لنتائج فحوصات مياه "تنورين".. شاهدوها
13:47 | 2025-10-13
13/10/2025 01:47:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ من شركة "تنورين" بعد قرار "الصحة" بشأنها.. ماذا فيه؟
Lebanon 24
بيانٌ من شركة "تنورين" بعد قرار "الصحة" بشأنها.. ماذا فيه؟
12:19 | 2025-10-13
13/10/2025 12:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر جديد عن "مياه تنورين".. ماذا حصل مساء؟
Lebanon 24
خبر جديد عن "مياه تنورين".. ماذا حصل مساء؟
15:04 | 2025-10-13
13/10/2025 03:04:51
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد حادثة "كمين الدامور".. إليكم هوية المُتورط وهذا ما فعلته المخابرات
Lebanon 24
جديد حادثة "كمين الدامور".. إليكم هوية المُتورط وهذا ما فعلته المخابرات
11:19 | 2025-10-13
13/10/2025 11:19:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سحب منتجات "تنورين"... نادين الراسي: انا وابني منعمل رمل وبحص
Lebanon 24
بعد سحب منتجات "تنورين"... نادين الراسي: انا وابني منعمل رمل وبحص
10:32 | 2025-10-13
13/10/2025 10:32:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في المرأة
05:00 | 2025-10-14
كلما كبر الأب.. زادت الطفرات الجينية في أطفاله!
04:10 | 2025-10-14
مذيعة الـ LBCI ووصيفة ملكة جمال لبنان السابقة تدخل عالم التمثيل.. ستُشارك في رمضان 2026!
02:54 | 2025-10-14
لم تتمكن من حبس دموعها.. عارضة الأزياء من أصل فلسطيني جيجي حديد تبكي بسبب شكلها!(فيديو)
00:39 | 2025-10-14
بعد شائعة ارتباط طليقها بابنتها زينب فياض.. هكذا علّقت هيفا وهبي
23:00 | 2025-10-13
دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلادها.. ورسالة رومنسية من ناصيف (صور)
15:47 | 2025-10-13
فنانة شهيرة تفاجئ جمهورها بالنقاب.. فمن هي؟
فيديو
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
14/10/2025 16:09:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
14/10/2025 16:09:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
14/10/2025 16:09:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24