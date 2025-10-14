Advertisement

المرأة

بالصورة.. مايا رعيدي تلفت الأنظار بإطلالة جريئة

Lebanon 24
14-10-2025 | 12:00
شاركت ملكة جمال لبنان السابقة مايا رعيدي متابعيها عبر خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي في إنستغرام، صورة من داخل غرفة تبديل الملابس خلال تجربة فستان حريري باللون الزهري، تميز بتصميم أنثوي جريء من الدانتيل والساتان.
الإطلالة نالت تفاعلًا واسعًا من متابعيها الذين أشادوا بذوقها وأناقتها، في حين تفاعل آخرون مع الفستان اللافت وخياراتها الجريئة في الموضة.
ملكة جمال لبنان

مايا رعيدي

جمال لبنان

ملكة جمال

الساتان

الملا

ستوري

