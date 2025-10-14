25
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
18
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
8
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
بلوك مختلف.. ليليا الأطرش تُفاجئ الجمهور بإطلالة جديدة (صورة)
Lebanon 24
14-10-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطلت الممثلة
السورية
ليليا الأطرش
على جمهورها عبر خاصية الستوري في "إنستغرام" بإطلالة ساحرة وأنيقة.
Advertisement
وظهرت
الأطرش
بفستان طويل بفتحة جانبية ناعمة، مزين بتفاصيل بيضاء عند العنق، حملت معه حقيبة بيضاء أنيقة وأكملت الإطلالة بحذاء كعب عالٍ أبيض، مع تسريحة شعر ناعمة ومجوهرات زادت من أناقتها.
لاقى اللوك إعجاب متابعيها الذين أثنوا على ذوقها الراقي في اختيار الأزياء، مؤكدين على حضورها اللافت في كل ظهور.
مواضيع ذات صلة
بلوك مختلف.. ستيفاني صليبا تُفاجئ الجمهور بإطلالة جديدة بعد غياب طويل (فيديو)
Lebanon 24
بلوك مختلف.. ستيفاني صليبا تُفاجئ الجمهور بإطلالة جديدة بعد غياب طويل (فيديو)
15/10/2025 09:30:10
15/10/2025 09:30:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ليليا الأطرش تحتفل بعيد ميلادها.. وصور توثق الأجواء
Lebanon 24
ليليا الأطرش تحتفل بعيد ميلادها.. وصور توثق الأجواء
15/10/2025 09:30:10
15/10/2025 09:30:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بجلسة تصوير.. ليليا الاطرش تنشر صوراً من داخل حوض السباحة
Lebanon 24
بجلسة تصوير.. ليليا الاطرش تنشر صوراً من داخل حوض السباحة
15/10/2025 09:30:10
15/10/2025 09:30:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طويل النجمة بوسي تُفاجئ الجمهور بإطلالتها.. "جميلة الجميلات" (صورة)
Lebanon 24
بعد غياب طويل النجمة بوسي تُفاجئ الجمهور بإطلالتها.. "جميلة الجميلات" (صورة)
15/10/2025 09:30:10
15/10/2025 09:30:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ليليا الأطرش
السورية
ستوري
سورية
الست
تيار
زادة
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد الحديث عن سفرها إلى "وجهة سرية" ومعاناتها من الاكتئاب.. تطورات جديدة عن شيرين عبد الوهاب
Lebanon 24
بعد الحديث عن سفرها إلى "وجهة سرية" ومعاناتها من الاكتئاب.. تطورات جديدة عن شيرين عبد الوهاب
00:28 | 2025-10-15
15/10/2025 12:28:49
Lebanon 24
Lebanon 24
عام من التألق.. كارمن سليمان تحصد النجاح في 2025 فنياً وعائلياً
Lebanon 24
عام من التألق.. كارمن سليمان تحصد النجاح في 2025 فنياً وعائلياً
16:22 | 2025-10-14
14/10/2025 04:22:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. مايا رعيدي تلفت الأنظار بإطلالة جريئة
Lebanon 24
بالصورة.. مايا رعيدي تلفت الأنظار بإطلالة جريئة
12:00 | 2025-10-14
14/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر غير متوقع.. العثور على جثة مؤثرة وابنتها في شقتهما!
Lebanon 24
خبر غير متوقع.. العثور على جثة مؤثرة وابنتها في شقتهما!
08:34 | 2025-10-14
14/10/2025 08:34:42
Lebanon 24
Lebanon 24
كلما كبر الأب.. زادت الطفرات الجينية في أطفاله!
Lebanon 24
كلما كبر الأب.. زادت الطفرات الجينية في أطفاله!
05:00 | 2025-10-14
14/10/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تصريح مفاجئ لوزير الزراعة عن قضية "مياه تنورين": لم أكن أعلم عندما وقّعت!
Lebanon 24
تصريح مفاجئ لوزير الزراعة عن قضية "مياه تنورين": لم أكن أعلم عندما وقّعت!
12:23 | 2025-10-14
14/10/2025 12:23:33
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو من طريق المطار... كان يمرّ بالصدفة وهكذا أنقذه
Lebanon 24
فيديو من طريق المطار... كان يمرّ بالصدفة وهكذا أنقذه
07:23 | 2025-10-14
14/10/2025 07:23:30
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف سائق سيارة "تويوتا" في سامي الصلح... ماذا أعلنت قوى الأمن عنه؟
Lebanon 24
توقيف سائق سيارة "تويوتا" في سامي الصلح... ماذا أعلنت قوى الأمن عنه؟
08:14 | 2025-10-14
14/10/2025 08:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قرار وزارة الصحة... هذا ما أعلنته شركة "مياه تنورين"
Lebanon 24
بعد قرار وزارة الصحة... هذا ما أعلنته شركة "مياه تنورين"
06:07 | 2025-10-14
14/10/2025 06:07:12
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر جديد يتعلّق بـ"مياه تنورين"... إليكم التفاصيل
Lebanon 24
خبر جديد يتعلّق بـ"مياه تنورين"... إليكم التفاصيل
11:48 | 2025-10-14
14/10/2025 11:48:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
00:28 | 2025-10-15
بعد الحديث عن سفرها إلى "وجهة سرية" ومعاناتها من الاكتئاب.. تطورات جديدة عن شيرين عبد الوهاب
16:22 | 2025-10-14
عام من التألق.. كارمن سليمان تحصد النجاح في 2025 فنياً وعائلياً
12:00 | 2025-10-14
بالصورة.. مايا رعيدي تلفت الأنظار بإطلالة جريئة
08:34 | 2025-10-14
خبر غير متوقع.. العثور على جثة مؤثرة وابنتها في شقتهما!
05:00 | 2025-10-14
كلما كبر الأب.. زادت الطفرات الجينية في أطفاله!
04:10 | 2025-10-14
مذيعة الـ LBCI ووصيفة ملكة جمال لبنان السابقة تدخل عالم التمثيل.. ستُشارك في رمضان 2026!
فيديو
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
15/10/2025 09:30:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
15/10/2025 09:30:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
15/10/2025 09:30:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24