بلوك مختلف.. ليليا الأطرش تُفاجئ الجمهور بإطلالة جديدة (صورة)

أطلت الممثلة على جمهورها عبر خاصية الستوري في "إنستغرام" بإطلالة ساحرة وأنيقة.وظهرت بفستان طويل بفتحة جانبية ناعمة، مزين بتفاصيل بيضاء عند العنق، حملت معه حقيبة بيضاء أنيقة وأكملت الإطلالة بحذاء كعب عالٍ أبيض، مع تسريحة شعر ناعمة ومجوهرات زادت من أناقتها.لاقى اللوك إعجاب متابعيها الذين أثنوا على ذوقها الراقي في اختيار الأزياء، مؤكدين على حضورها اللافت في كل ظهور.