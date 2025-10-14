Advertisement

المرأة

بلوك مختلف.. ليليا الأطرش تُفاجئ الجمهور بإطلالة جديدة (صورة)

Lebanon 24
14-10-2025 | 23:00
أطلت الممثلة السورية ليليا الأطرش على جمهورها عبر خاصية الستوري في "إنستغرام" بإطلالة ساحرة وأنيقة.
وظهرت الأطرش بفستان طويل بفتحة جانبية ناعمة، مزين بتفاصيل بيضاء عند العنق، حملت معه حقيبة بيضاء أنيقة وأكملت الإطلالة بحذاء كعب عالٍ أبيض، مع تسريحة شعر ناعمة ومجوهرات زادت من أناقتها.
لاقى اللوك إعجاب متابعيها الذين أثنوا على ذوقها الراقي في اختيار الأزياء، مؤكدين على حضورها اللافت في كل ظهور.
 
ليليا الأطرش

السورية

ستوري

سورية

الست

تيار

زادة

