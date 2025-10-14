22
المرأة
عام من التألق.. كارمن سليمان تحصد النجاح في 2025 فنياً وعائلياً
Lebanon 24
14-10-2025
|
16:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
حققت النجمة
كارمن سليمان
خلال عام 2025 نجاحاً كبيراً، بعد مشاركتها فى عدد من الأعمال الفنية المتنوعة التى لاقت إشادة واسعة من الجمهور، وقد أظهرت كارمن من خلال هذه الأعمال تنوعاً فى أدائها وقدرتها، مما عزز مكانتها كإحدى أبرز الأصوات والوجوه الشابة في الساحة الفنية.
وشهد العام أيضاً حضوراً قوياً لكارمن على المستوى الغنائي، حيث أطلقت مجموعة من الأغاني الجديدة التي تصدّرت قوائم الاستماع على المنصات الرقمية، مؤكدة استمرار تألقها في مشوارها الفني.
البداية في شهر شباط الماضى حيث رزقت المطربة كارمن سليمان وزوجها الملحن
مصطفى جاد
، بتوأم أطلقت عليهما اسمى تاليا وتمارا، حيث نشرت حينها فيديو من المستشفى عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة: "الحمد لله قولوا
ما شاء الله
تاليا وتمارا".
وفى شهر حزيران الماضى بعد النجاح الكبير الذي حققته كارمن سليمان وقع
الاختيار
عليها لتكون نجمة افتتاح مهرجان موازين فى
المغرب
، وأحيت الفنانة أمسية افتتاح مهرجان موازين - إيقاعات العالم - لدورته العشرين، وذلك على
المسرح الوطني
محمد الخامس
فى الرباط.
وطرحت
منذ فترة
كارمن سليمان ألبومها الغنائى الجديد "أصح غلطة" بشكل تدريجى خلال شهر يوليو الماضى، وضم عشر أغنيات، هى "فيك حيل تكدب" و"الدنيا رايقة" و"صعبتها ع اللي بعدي" و"يا زعلانين" و"عمر تاني" و"
طبطب
عليا" و"إنت وبس" و"أناني إنت". (اليوم السابع)
