بخمسة ملايين دولار.. فنانة تخلّد حبها لكلبها بعد رحيلها

أحدثت وصية النجمة الأميركية الراحلة ديان كيتون مفاجأة غير متوقعة في ، بعدما خصصت مبلغ خمسة ملايين دولار من ثروتها لكلبها الأليف "ريجي"، الذي وصفته خلال حياتها بأنه "رفيق روحها".وكشف موقع RadarOnline أن كيتون، التي توفيت في 11 تشرين الأول الجاري عن عمر 79 عاماً، وضعت ترتيبات دقيقة لضمان بقاء كلبها في بيت خاص به، وتوفير جميع سبل الراحة والعناية له بعد وفاتها.كانت كيتون قد تبنّت "ريجي" عام 2020، وغالباً ما ظهرت برفقته في منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كتبت في إحدى المناسبات بمناسبة للحيوانات الأليفة: "قلبي على أربع."وأكدت مصادر مقربة أن الممثلة الراحلة كانت تعتبر كلبها جزءاً من عائلتها، مشيرة إلى أنها كانت تمزح دائماً بقولها: "أحب أطفالي، وآل باتشينو، والهندسة المعمارية… وذلك الكلب."ولم يقتصر كرمها على "ريجي" وحده، إذ نصّت وصيتها على تخصيص جزء من أموالها لدعم الجمعيات الخيرية التي تُعنى بحقوق الحيوانات، استمراراً لمواقفها الإنسانية المعروفة.وقد عبّر مايك آرمز، الرئيس التنفيذي لمركز "هيلين وودوارد" للحيوانات، الذي كانت كيتون عضواً فاعلاً في مجلس إدارته لأكثر من عشرين عاماً، عن حزنه قائلاً: "العالم فقد فنانة عظيمة وإنسانة نادرة. كانت ديان من أولئك الذين لا يكتفون بالكلام عن ، بل يعيشونها فعلاً."وأضاف: "كانت تتصل بي أحياناً لتخبرني بأنها وجدت كلباً تائهاً وتطلب المساعدة فوراً. كانت مخلصة ومهتمة حتى آخر لحظة."بهذه اللفتة المعبّرة، تركت ديان كيتون وراءها إرثاً فنياً وإنسانياً يخلّد حبها للحياة وللمخلوقات التي كانت تراها "جزءاً من العائلة".