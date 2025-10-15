هل يضر الحليب بجمالك؟ إشارات على وجهك قد تكشف الحقيقة

Advertisement

- تورم الجفون .

- انتفاخ تحت العينين.

- هالات داكنة حولها.

- بثور صغيرة في منطقة الذقن.

رغم أن الحليب لطالما ارتبط بالصحة والعظام القوية، إلا أن مجلة " " كشفت عن وجهٍ آخر أقل إشراقاً لهذا المشروب، مؤكدة أن الإفراط في شرب الحليب قد يترك آثاراً غير مرغوبة على البشرة.فبحسب خبراء الجلد الذين استطلعت المجلة آراءهم، يمكن أن تظهر على الوجه علامات محددة تشير إلى أن الجسم يتلقى كميات مفرطة من منتجات الألبان، منها:ويُرجع الأطباء ذلك إلى أن الحليب يحتوي على هرمونات طبيعية وعوامل نمو ترفع مستوى الأندروجينات في الجسم، مما يؤدي إلى زيادة إفراز الزيوت وانسداد المسام وظهور حبّ الشباب، خصوصاً عند أصحاب البشرة الدهنية أو الحساسة.لكن الخبراء لا يدعون إلى التوقف التام عن الحليب، بل إلى الاعتدال والتوازن، واقتراح بدائل نباتية مثل حليب اللوز أو الشوفان أو الصويا، والتي توفر البروتين والألياف من دون الهرمونات الموجودة في الحليب الحيواني.كما تنصح المجلة بإدخال البروبيوتيك إلى لتحسين صحة الأمعاء، واعتماد روتين عناية لطيف بالبشرة يتضمن مكونات مهدئة مثل الألوفيرا والبابونج والنياسيناميد.ويؤكد الخبراء أن الجمال الحقيقي يبدأ من الداخل، وأن البشرة هي المرآة الصادقة لتوازن الجسم الغذائي. لذا، إذا لاحظتِ تغيراً في ملامح وجهك بعد زيادة استهلاك الألبان، فقد يكون الوقت قد حان لتجربة البدائل ومراقبة الفرق.