ليليان نمري عن مرقص: زرع الأمل في الفنانين اللبنانيين

استقبل المحامي د. الفنانة في مكتبه، حيث عبّرت نمري عن إعجابها بالمبادرات التي أطلقها الوزير لدعم الفنان اللبناني والدراما الوطنية.وقالت نمري بعد اللقاء: "تعرفت إلى الوزير عندما تم تكريمنا في ‘ لبنان’، وأردت أن أثني على اهتمامه ومبادراته تجاه الفنان اللبناني واحتياجاته. لقد زرع الأمل فينا وأخبرته بمطالبنا".وتمنت نمري للوزير كل التوفيق في جهوده لضمان حياة أفضل للفنانين اللبنانيين، مؤكدة أن دعم للفنانين يجب أن يشمل الاهتمام بالإنتاج الفني وإزالة المحسوبيات من كل الدوائر الرسمية، وتوفير الفرص العادلة لأصحاب المواهب بالتعاون مع الشباب اللبناني.كما أعربت عن أملها في أن يعود العز لتلفزيون ، وأن يتمكن الفنانون من العودة للعمل فيه كما في السابق، مشيرة إلى أن جميع الفنانين يسعون لتقديم أعمال جميلة ترتقي بالمستوى الفني الوطني وتعكس ثقافة وهوية لبنان.وأكدت نمري أن اللقاء مع الوزير مرقص أتاح لها فرصة لتوصيل المطالب الحقيقية للفنانين، وأن استمرار هذه المبادرات سيكون له أثر إيجابي على تطوير القطاع الفني في لبنان.