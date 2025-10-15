22
المرأة
هالة صدقي تكشف تفاصيل حادث ابنتها وتتحرك قانونيًا
Lebanon 24
15-10-2025
|
23:00
تعرّضت ابنة الفنانة
هالة صدقي
لإصابات وكدمات إثر حادث اصطدام أثناء توجهها إلى النادي برفقة صديقاتها.
وقالت صدقي إن سيارة مسرعة صدمت باب سيارتها عند نزول الفتيات، ما أدى إلى إصابات طفيفة في الظهر والرقبة، فيما أصيبت صديقتان أخريان بجروح وكدمات.
وقدّمت الفنانة بلاغًا للنيابة العامة التي باشرت التحقيق، بعد تحديد رقم لوحة السيارة المتسببة بالحادث.
يُذكر أن آخر أعمال هالة صدقي هو مسلسل "قهوة المحطة" من تأليف
عبد الرحيم كمال
وإخراج
إسلام خيري
، والذي يقدّم دراما اجتماعية مشوقة تدور حول جريمة غامضة.
