هالة صدقي تكشف تفاصيل حادث ابنتها وتتحرك قانونيًا

تعرّضت ابنة الفنانة لإصابات وكدمات إثر حادث اصطدام أثناء توجهها إلى النادي برفقة صديقاتها.

وقالت صدقي إن سيارة مسرعة صدمت باب سيارتها عند نزول الفتيات، ما أدى إلى إصابات طفيفة في الظهر والرقبة، فيما أصيبت صديقتان أخريان بجروح وكدمات.

وقدّمت الفنانة بلاغًا للنيابة العامة التي باشرت التحقيق، بعد تحديد رقم لوحة السيارة المتسببة بالحادث.

يُذكر أن آخر أعمال هالة صدقي هو مسلسل "قهوة المحطة" من تأليف وإخراج ، والذي يقدّم دراما اجتماعية مشوقة تدور حول جريمة غامضة.