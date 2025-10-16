24
o
بيروت
21
o
طرابلس
22
o
صور
21
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
10
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
ليليا الأطرش بإطلالة تضج أنوثة.. شاهدوا جمالها
Lebanon 24
16-10-2025
|
12:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت الممثلة
ليليا الأطرش
صورة جديدة عبر حسابها على "إنستغرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال أنيقة داخل السيارة، حيث ارتدت زيًا أبيض أنيقًا ونظارات شمسية على شكل قلب، في لمسة جريئة وعصرية. وقد لاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا من متابعيها الذين أثنوا على أناقتها وجمالها.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ملكة جمال لبنان بإطلالة تضج أنوثة.. شاهدوا جمالها
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان بإطلالة تضج أنوثة.. شاهدوا جمالها
16/10/2025 21:55:13
16/10/2025 21:55:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بلوك مختلف.. ليليا الأطرش تُفاجئ الجمهور بإطلالة جديدة (صورة)
Lebanon 24
بلوك مختلف.. ليليا الأطرش تُفاجئ الجمهور بإطلالة جديدة (صورة)
16/10/2025 21:55:13
16/10/2025 21:55:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ليليا الأطرش تحتفل بعيد ميلادها.. وصور توثق الأجواء
Lebanon 24
ليليا الأطرش تحتفل بعيد ميلادها.. وصور توثق الأجواء
16/10/2025 21:55:13
16/10/2025 21:55:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بجلسة تصوير.. ليليا الاطرش تنشر صوراً من داخل حوض السباحة
Lebanon 24
بجلسة تصوير.. ليليا الاطرش تنشر صوراً من داخل حوض السباحة
16/10/2025 21:55:13
16/10/2025 21:55:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ليليا الأطرش
قد يعجبك أيضاً
نشرت صورة لخاتم الخطوبة.. ممثلة ترتبط بنجل أشهر زعيم عصابات!
Lebanon 24
نشرت صورة لخاتم الخطوبة.. ممثلة ترتبط بنجل أشهر زعيم عصابات!
10:47 | 2025-10-16
16/10/2025 10:47:29
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة راحلة تُثير الجدل بعد وفاتها.. خصصت 5 ملايين دولار من ثروتها لكلبها الوفي! (صورة)
Lebanon 24
نجمة راحلة تُثير الجدل بعد وفاتها.. خصصت 5 ملايين دولار من ثروتها لكلبها الوفي! (صورة)
03:58 | 2025-10-16
16/10/2025 03:58:09
Lebanon 24
Lebanon 24
قصت شعرها.. فنانة شهيرة تُفاجئ الجمهور بإطلالتها وتكشف عن تعرضها لوعكة صحية كبيرة
Lebanon 24
قصت شعرها.. فنانة شهيرة تُفاجئ الجمهور بإطلالتها وتكشف عن تعرضها لوعكة صحية كبيرة
02:47 | 2025-10-16
16/10/2025 02:47:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بجمبسوت ضيق.. بطلة "إش إش" مي عمر تستعرض رشاقتها في شوارع باريس (فيديو)
Lebanon 24
بجمبسوت ضيق.. بطلة "إش إش" مي عمر تستعرض رشاقتها في شوارع باريس (فيديو)
00:29 | 2025-10-16
16/10/2025 12:29:05
Lebanon 24
Lebanon 24
هالة صدقي تكشف تفاصيل حادث ابنتها وتتحرك قانونيًا
Lebanon 24
هالة صدقي تكشف تفاصيل حادث ابنتها وتتحرك قانونيًا
23:00 | 2025-10-15
15/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حُسمَ الأمر بشأن "مياه تنورين".. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
حُسمَ الأمر بشأن "مياه تنورين".. إقرأوا هذا الخبر
16:39 | 2025-10-15
15/10/2025 04:39:04
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو من الضاحية.. رجلٌ يعتدي على زوجته بوحشية!
Lebanon 24
فيديو من الضاحية.. رجلٌ يعتدي على زوجته بوحشية!
16:27 | 2025-10-15
15/10/2025 04:27:31
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذا اليوم… الإدارات الرسمية والمدارس الرسمية تغلق أبوابها
Lebanon 24
في هذا اليوم… الإدارات الرسمية والمدارس الرسمية تغلق أبوابها
08:33 | 2025-10-16
16/10/2025 08:33:14
Lebanon 24
Lebanon 24
سيطل باكراً.. هكذا سيكون موسم شتاء 2025ـ 2026 في لبنان
Lebanon 24
سيطل باكراً.. هكذا سيكون موسم شتاء 2025ـ 2026 في لبنان
00:23 | 2025-10-16
16/10/2025 12:23:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الذهب نحو الـ5000 دولار؟ خبيرٌ يكشف ما يجري
Lebanon 24
الذهب نحو الـ5000 دولار؟ خبيرٌ يكشف ما يجري
15:28 | 2025-10-15
15/10/2025 03:28:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
10:47 | 2025-10-16
نشرت صورة لخاتم الخطوبة.. ممثلة ترتبط بنجل أشهر زعيم عصابات!
03:58 | 2025-10-16
نجمة راحلة تُثير الجدل بعد وفاتها.. خصصت 5 ملايين دولار من ثروتها لكلبها الوفي! (صورة)
02:47 | 2025-10-16
قصت شعرها.. فنانة شهيرة تُفاجئ الجمهور بإطلالتها وتكشف عن تعرضها لوعكة صحية كبيرة
00:29 | 2025-10-16
بجمبسوت ضيق.. بطلة "إش إش" مي عمر تستعرض رشاقتها في شوارع باريس (فيديو)
23:00 | 2025-10-15
هالة صدقي تكشف تفاصيل حادث ابنتها وتتحرك قانونيًا
16:00 | 2025-10-15
من راقصة شرقية إلى عميلة.. من هي الجاسوسة الأكثر إغراء في القرن العشرين؟! (صور)
فيديو
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
09:31 | 2025-10-16
16/10/2025 21:55:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
16/10/2025 21:55:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
16/10/2025 21:55:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24