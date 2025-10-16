ليليا الأطرش بإطلالة تضج أنوثة.. شاهدوا جمالها

نشرت الممثلة صورة جديدة عبر حسابها على "إنستغرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال أنيقة داخل السيارة، حيث ارتدت زيًا أبيض أنيقًا ونظارات شمسية على شكل قلب، في لمسة جريئة وعصرية. وقد لاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا من متابعيها الذين أثنوا على أناقتها وجمالها.

