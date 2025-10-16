Advertisement

المرأة

ليليا الأطرش بإطلالة تضج أنوثة.. شاهدوا جمالها

Lebanon 24
16-10-2025 | 12:58
نشرت الممثلة ليليا الأطرش صورة جديدة عبر حسابها على "إنستغرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال أنيقة داخل السيارة، حيث ارتدت زيًا أبيض أنيقًا ونظارات شمسية على شكل قلب، في لمسة جريئة وعصرية. وقد لاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا من متابعيها الذين أثنوا على أناقتها وجمالها.
ليليا الأطرش

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24