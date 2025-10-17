Advertisement

المرأة

بالصورة.. ملكة جمال لبنان السابقة تُفاجئ الجمهور بإطلالة ناعمة ومختلفة

Lebanon 24
17-10-2025 | 06:21
شاركت ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق متابعيها على حسابها الرسمي في إنستغرام بصورة جديدة ظهرت فيها بإطلالة كاجوال مميزة. واعتمدت رزق سترة جينز أنيقة، ونسّقتها مع نظارات شمسية كبيرة بإطار فاخر، فيما تركت شعرها الأشقر منسدلاً بأسلوب ناعم.
الصورة حصدت تفاعلاً واسعاً من جمهورها، واعتبر كثيرون أن رزق تواصل تأكيد حضورها الراقي والأنيق في كل ظهور، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو المناسبات العامة.
يُذكر أن ساندرا رزق كانت قد تُوّجت بلقب ملكة جمال لبنان عام 2000، ولا تزال تُعد من الوجوه البارزة في عالم الجمال والأزياء في لبنان والعالم العربي. 
