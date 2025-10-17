بالصورة.. ملكة جمال لبنان السابقة تُفاجئ الجمهور بإطلالة ناعمة ومختلفة

Advertisement

شاركت السابقة متابعيها على حسابها الرسمي في إنستغرام بصورة جديدة ظهرت فيها بإطلالة كاجوال مميزة. واعتمدت رزق سترة جينز أنيقة، ونسّقتها مع نظارات شمسية كبيرة بإطار فاخر، فيما تركت شعرها الأشقر منسدلاً بأسلوب ناعم.الصورة حصدت تفاعلاً واسعاً من جمهورها، واعتبر كثيرون أن رزق تواصل تأكيد حضورها الراقي والأنيق في كل ظهور، سواء عبر أو المناسبات العامة.يُذكر أن ساندرا رزق كانت قد تُوّجت بلقب ملكة عام 2000، ولا تزال تُعد من الوجوه البارزة في عالم الجمال والأزياء في والعالم العربي.