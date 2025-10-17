Advertisement

المرأة

سيرين عبد النور بلوك غريب.. شاهدوا كيف بدت بآخر ظهور لها (صورة)

Lebanon 24
17-10-2025
نشرت النجمة سيرين عبد النور صورة جديدة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي في إنستغرام، ظهرت فيها بكواليس تصوير عمل جديد، وهي ترتدي كنزة كاجوال وبنطال جينز، وقد غطّت شعرها بشبكة حماية غالباً ما تُستخدم في تحضيرات تصفيف الشعر أثناء التصوير، مما يشير إلى أنها تتحضر لتصوير مشهد أو دخول إلى موقع التصوير. 
