متوترة وضعيفة.. طريقة مشي بيلا حديد تثير القلق

أثارت عارضة الأزياء الأميركية من أصل فلسطيني قلق متابعيها بعد ظهورها في عرض أزياء الأخير، إذ بدت متوترة وضعيفة أثناء وفق تعليقات المتابعين على مواقع التواصل.

وظهرت ، البالغة 29 عامًا، مرتدية طقم لانجري أبيض مزينًا بشراشيب وأجنحة ضخمة، فيما أشار معلقون إلى أنها كادت تفقد توازنها أثناء المشي، مرجّحين أن يكون السبب تداعيات إصابتها المزمنة بداء لايم، والتي نُقلت بسببها إلى المستشفى مؤخرًا.

وأثارت صورها من العرض تساؤلات حول حالتها الصحية، خصوصًا بعد الجدل الذي رافق تصريحات والدتها بشأن وضعها الطبي.