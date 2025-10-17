23
المرأة
متوترة وضعيفة.. طريقة مشي بيلا حديد تثير القلق
Lebanon 24
17-10-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثارت عارضة الأزياء الأميركية من أصل فلسطيني
بيلا حديد
قلق متابعيها بعد ظهورها في عرض أزياء
فيكتوريا سيكريت
الأخير، إذ بدت متوترة وضعيفة أثناء
العرض
وفق تعليقات المتابعين على مواقع التواصل.
وظهرت
بيلا
، البالغة 29 عامًا، مرتدية طقم لانجري أبيض مزينًا بشراشيب وأجنحة ضخمة، فيما أشار معلقون إلى أنها كادت تفقد توازنها أثناء المشي، مرجّحين أن يكون السبب تداعيات إصابتها المزمنة بداء لايم، والتي نُقلت بسببها إلى المستشفى مؤخرًا.
وأثارت صورها من العرض تساؤلات حول حالتها الصحية، خصوصًا بعد الجدل الذي رافق تصريحات والدتها
يولاندا حديد
بشأن وضعها الطبي.
