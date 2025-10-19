23
o
بيروت
23
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
14
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
2
o
بشري
19
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
في حفل متحف الأكاديمية.. كيم كارداشيان تلفت الأنظار بإطلالة مقنّعة
Lebanon 24
19-10-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
لفتت
كيم كارداشيان
الأنظار خلال حضورها حفل
أكاديمية
المتحف السينمائي في
لوس أنجلوس
إذ ظهرت بإطلالة درامية ارتدت فيها قناعاً يغطي وجهها بالكامل من الرأس حتى أخمص القدمين. ووفقاً لمجلة Variety، فإن هذه الإطلالة الجريئة جعلتها شبه عمياء عند وصولها، لكن ذلك كان جزءاً من خطتها المقصودة.
Advertisement
كشفت نجمة
تلفزيون الواقع
وسيدة الأعمال أن القناع كان جزءاً من طقم «هوت كوتور» من دار مارجيلا صممه المصمم
غلين
مارتنز
. وقالت على السجادة الحمراء: «لطالما أحببت مارجيلا. أحضرت خبير المكياج المفضل لدي، ماريو، من
نيويورك
، وبصراحة كانت الفكرة في اللحظة الأخيرة، وأعتقد أنه لم يكن سعيداً جداً بها!» وأضافت أنها كانت ترتدي «المكياج الكامل وتسريحة شعر كاملة» تحت القناع، وكانت تنوي نزعه بعد دخولها الحفل.
وأشارت كارداشيان إلى أن الإطلالة ذكرتها بعلامتها التجارية Skims، قائلة: «الإطلالة تشبه كثيراً روح Skims. عندما رأيت هذا التصميم على منصة عرض مارجيلا، قلت لنفسي: هذا أنا تماماً».
مواضيع ذات صلة
بالصورة.. مايا رعيدي تلفت الأنظار بإطلالة جريئة
Lebanon 24
بالصورة.. مايا رعيدي تلفت الأنظار بإطلالة جريئة
20/10/2025 07:29:46
20/10/2025 07:29:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة: ساندرا رزق تلفت الأنظار بإطلالة جديدة
Lebanon 24
بالصورة: ساندرا رزق تلفت الأنظار بإطلالة جديدة
20/10/2025 07:29:46
20/10/2025 07:29:46
Lebanon 24
Lebanon 24
جينيفر لوبيز تلفت الأنظار بإطلالة من توقيع المصمم حارث هاشم
Lebanon 24
جينيفر لوبيز تلفت الأنظار بإطلالة من توقيع المصمم حارث هاشم
20/10/2025 07:29:46
20/10/2025 07:29:46
Lebanon 24
Lebanon 24
هدى المفتي بإطلالة صيفية شفافة.. ورشاقتها تلفت الأنظار
Lebanon 24
هدى المفتي بإطلالة صيفية شفافة.. ورشاقتها تلفت الأنظار
20/10/2025 07:29:46
20/10/2025 07:29:46
Lebanon 24
Lebanon 24
متحف الأكاديمية
تلفزيون الواقع
كيم كارداشيان
لوس أنجلوس
أكاديمية
نيويورك
كيم كار
الحمرا
قد يعجبك أيضاً
بعد أزمتها الصحية.. أنغام تتألق في حفلها الأول بالخليج
Lebanon 24
بعد أزمتها الصحية.. أنغام تتألق في حفلها الأول بالخليج
14:54 | 2025-10-19
19/10/2025 02:54:36
Lebanon 24
Lebanon 24
امرأة كورية تنفق أكثر من 200 ألف دولار على 400 عملية تجميل
Lebanon 24
امرأة كورية تنفق أكثر من 200 ألف دولار على 400 عملية تجميل
11:00 | 2025-10-19
19/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ملح إبسوم.. السر القديم للعناية بالجسم والجمال
Lebanon 24
ملح إبسوم.. السر القديم للعناية بالجسم والجمال
11:00 | 2025-10-19
19/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سرطان الثدي في غزة.. موت بطيء خلف الحصار
Lebanon 24
سرطان الثدي في غزة.. موت بطيء خلف الحصار
10:43 | 2025-10-19
19/10/2025 10:43:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"الهولا هوب": سرّ رشاقة ماريسا تومي في عمر الستين
Lebanon 24
"الهولا هوب": سرّ رشاقة ماريسا تومي في عمر الستين
09:00 | 2025-10-19
19/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فيديو ينتشر لنادين الراسي: "أنا عند بيت جعجع".. شاهدوا ما قالته عن "القوات"
Lebanon 24
فيديو ينتشر لنادين الراسي: "أنا عند بيت جعجع".. شاهدوا ما قالته عن "القوات"
00:55 | 2025-10-19
19/10/2025 12:55:56
Lebanon 24
Lebanon 24
شركات لتعبئة المياه أقفلت أبوابها
Lebanon 24
شركات لتعبئة المياه أقفلت أبوابها
02:15 | 2025-10-19
19/10/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضه لتسمّم نتيجة تناول عشبة لعلاج الربو.. وفاة معاون في الجيش (صور)
Lebanon 24
بعد تعرّضه لتسمّم نتيجة تناول عشبة لعلاج الربو.. وفاة معاون في الجيش (صور)
08:30 | 2025-10-19
19/10/2025 08:30:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية شديدة تضرب السعودية.. هذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية شديدة تضرب السعودية.. هذه قوتها
04:33 | 2025-10-19
19/10/2025 04:33:22
Lebanon 24
Lebanon 24
فُقدا منذ 5 أيام... العثور على جثتي شابين وهذه هويتهما (صور)
Lebanon 24
فُقدا منذ 5 أيام... العثور على جثتي شابين وهذه هويتهما (صور)
05:38 | 2025-10-19
19/10/2025 05:38:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
14:54 | 2025-10-19
بعد أزمتها الصحية.. أنغام تتألق في حفلها الأول بالخليج
11:00 | 2025-10-19
امرأة كورية تنفق أكثر من 200 ألف دولار على 400 عملية تجميل
11:00 | 2025-10-19
ملح إبسوم.. السر القديم للعناية بالجسم والجمال
10:43 | 2025-10-19
سرطان الثدي في غزة.. موت بطيء خلف الحصار
09:00 | 2025-10-19
"الهولا هوب": سرّ رشاقة ماريسا تومي في عمر الستين
07:00 | 2025-10-19
كيم كارداشيان تكشف وصية والدها: "لا تدرسي القانون يا كيم"
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
20/10/2025 07:29:46
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
20/10/2025 07:29:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
20/10/2025 07:29:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24