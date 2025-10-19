في حفل متحف الأكاديمية.. كيم كارداشيان تلفت الأنظار بإطلالة مقنّعة

Advertisement

لفتت الأنظار خلال حضورها حفل المتحف السينمائي في إذ ظهرت بإطلالة درامية ارتدت فيها قناعاً يغطي وجهها بالكامل من الرأس حتى أخمص القدمين. ووفقاً لمجلة Variety، فإن هذه الإطلالة الجريئة جعلتها شبه عمياء عند وصولها، لكن ذلك كان جزءاً من خطتها المقصودة.كشفت نجمة وسيدة الأعمال أن القناع كان جزءاً من طقم «هوت كوتور» من دار مارجيلا صممه المصمم . وقالت على السجادة الحمراء: «لطالما أحببت مارجيلا. أحضرت خبير المكياج المفضل لدي، ماريو، من ، وبصراحة كانت الفكرة في اللحظة الأخيرة، وأعتقد أنه لم يكن سعيداً جداً بها!» وأضافت أنها كانت ترتدي «المكياج الكامل وتسريحة شعر كاملة» تحت القناع، وكانت تنوي نزعه بعد دخولها الحفل.وأشارت كارداشيان إلى أن الإطلالة ذكرتها بعلامتها التجارية Skims، قائلة: «الإطلالة تشبه كثيراً روح Skims. عندما رأيت هذا التصميم على منصة عرض مارجيلا، قلت لنفسي: هذا أنا تماماً».