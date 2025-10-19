Advertisement

المرأة

في حفل متحف الأكاديمية.. كيم كارداشيان تلفت الأنظار بإطلالة مقنّعة

Lebanon 24
19-10-2025 | 23:00
لفتت كيم كارداشيان الأنظار خلال حضورها حفل أكاديمية المتحف السينمائي في لوس أنجلوس إذ ظهرت بإطلالة درامية ارتدت فيها قناعاً يغطي وجهها بالكامل من الرأس حتى أخمص القدمين. ووفقاً لمجلة Variety، فإن هذه الإطلالة الجريئة جعلتها شبه عمياء عند وصولها، لكن ذلك كان جزءاً من خطتها المقصودة.
كشفت نجمة تلفزيون الواقع وسيدة الأعمال أن القناع كان جزءاً من طقم «هوت كوتور» من دار مارجيلا صممه المصمم غلين مارتنز. وقالت على السجادة الحمراء: «لطالما أحببت مارجيلا. أحضرت خبير المكياج المفضل لدي، ماريو، من نيويورك، وبصراحة كانت الفكرة في اللحظة الأخيرة، وأعتقد أنه لم يكن سعيداً جداً بها!» وأضافت أنها كانت ترتدي «المكياج الكامل وتسريحة شعر كاملة» تحت القناع، وكانت تنوي نزعه بعد دخولها الحفل.

وأشارت كارداشيان إلى أن الإطلالة ذكرتها بعلامتها التجارية Skims، قائلة: «الإطلالة تشبه كثيراً روح Skims. عندما رأيت هذا التصميم على منصة عرض مارجيلا، قلت لنفسي: هذا أنا تماماً».
متحف الأكاديمية

تلفزيون الواقع

كيم كارداشيان

لوس أنجلوس

أكاديمية

نيويورك

كيم كار

الحمرا

