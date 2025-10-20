بعد خطة الأمير ويليام... هذا ما نشرته ميغان ماركل عبر حسابها على "إنستغرام"!

Advertisement

ويُظهر الفيديو، الذي صُوّر في منزل بكاليفورنيا بعد زيارتها الأخيرة لباريس ونيويورك، مناظر طبيعية خضراء وأصوات طيور مع موسيقى هادئة في الخلفية، ما اعتبره المتابعون تعبيرًا عن السكينة والتوازن في مواجهة الأنباء الأخيرة.ويأتي هذا بعد تقرير للكاتب الملكي توم سايكس في صحيفة "ذا "، كشف فيه أن الأمير ويليام يخطط، عند توليه العرش، لإصلاحات في النظام الملكي تشمل تجريد أفراد العائلة غير العاملين من ألقابهم الرسمية.وأشار سايكس إلى أن القرار سيُنفذ عبر أمر ملكي يُعرف بـ"براءات الاختراع"، ومن المتوقع عرضه على في الأسابيع الأولى من عهد الملك ويليام الخامس، وقد يشمل الأمير هاري وزوجته ميغان وأطفالهما، إلى جانب أفراد آخرين من العائلة.ورغم عدم صدور أي تعليق رسمي من قصر باكنغهام أو من دوق ودوقة ساسكس، بدا منشور ميغان الأخير للبعض كـ رد غير مباشر يعكس الهدوء والسلام.