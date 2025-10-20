Advertisement

المرأة

بعد خطة الأمير ويليام... هذا ما نشرته ميغان ماركل عبر حسابها على "إنستغرام"!

Lebanon 24
20-10-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1431853-638965884958471699.jpeg
Doc-P-1431853-638965884958471699.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت دوقة ساسكس، ميغان ماركل، مقطع فيديو هادئًا عبر حسابها في "إنستغرام"، بدا كرسالة سلام بعد تقارير عن خطة "مؤلمة" من الأمير ويليام تتعلق بالعائلة المالكة.
Advertisement


ويُظهر الفيديو، الذي صُوّر في منزل ميغان بكاليفورنيا بعد زيارتها الأخيرة لباريس ونيويورك، مناظر طبيعية خضراء وأصوات طيور مع موسيقى هادئة في الخلفية، ما اعتبره المتابعون تعبيرًا عن السكينة والتوازن في مواجهة الأنباء الأخيرة.


ويأتي هذا بعد تقرير للكاتب الملكي توم سايكس في صحيفة "ذا ديلي بيست"، كشف فيه أن الأمير ويليام يخطط، عند توليه العرش، لإصلاحات في النظام الملكي تشمل تجريد أفراد العائلة غير العاملين من ألقابهم الرسمية.


وأشار سايكس إلى أن القرار سيُنفذ عبر أمر ملكي يُعرف بـ"براءات الاختراع"، ومن المتوقع عرضه على البرلمان في الأسابيع الأولى من عهد الملك ويليام الخامس، وقد يشمل الأمير هاري وزوجته ميغان وأطفالهما، إلى جانب أفراد آخرين من العائلة.


ورغم عدم صدور أي تعليق رسمي من قصر باكنغهام أو من دوق ودوقة ساسكس، بدا منشور ميغان الأخير للبعض كـ رد غير مباشر يعكس الهدوء والسلام.

مواضيع ذات صلة
الأمير هاري غاضب... ما علاقة زوجته ميغان ماركل؟
lebanon 24
20/10/2025 23:34:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل: جهّزوا أنفسكم
lebanon 24
20/10/2025 23:34:52 Lebanon 24 Lebanon 24
ميغان ماركل تجاهلت طلب الملكة إليزابيث: "لن أزور والدي"
lebanon 24
20/10/2025 23:34:52 Lebanon 24 Lebanon 24
"لحظة حاسمة"... هكذا بدأت علاقة ميغان ماركل بالأمير هاري
lebanon 24
20/10/2025 23:34:52 Lebanon 24 Lebanon 24

العائلة المالكة

ميغان ماركل

كاليفورنيا

البرلمان

نيويورك

✨ الخلف

باريس

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
14:00 | 2025-10-20
11:00 | 2025-10-20
09:00 | 2025-10-20
07:00 | 2025-10-20
03:31 | 2025-10-20
02:33 | 2025-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24