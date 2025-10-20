24
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
7
o
بشري
17
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
بعد خطة الأمير ويليام... هذا ما نشرته ميغان ماركل عبر حسابها على "إنستغرام"!
Lebanon 24
20-10-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت دوقة ساسكس،
ميغان ماركل
، مقطع فيديو هادئًا عبر حسابها في "إنستغرام"، بدا كرسالة سلام بعد تقارير عن خطة "مؤلمة" من الأمير ويليام تتعلق بالعائلة المالكة.
Advertisement
ويُظهر الفيديو، الذي صُوّر في منزل
ميغان
بكاليفورنيا بعد زيارتها الأخيرة لباريس ونيويورك، مناظر طبيعية خضراء وأصوات طيور مع موسيقى هادئة في الخلفية، ما اعتبره المتابعون تعبيرًا عن السكينة والتوازن في مواجهة الأنباء الأخيرة.
ويأتي هذا بعد تقرير للكاتب الملكي توم سايكس في صحيفة "ذا
ديلي
بيست
"، كشف فيه أن الأمير ويليام يخطط، عند توليه العرش، لإصلاحات في النظام الملكي تشمل تجريد أفراد العائلة غير العاملين من ألقابهم الرسمية.
وأشار سايكس إلى أن القرار سيُنفذ عبر أمر ملكي يُعرف بـ"براءات الاختراع"، ومن المتوقع عرضه على
البرلمان
في الأسابيع الأولى من عهد الملك ويليام الخامس، وقد يشمل الأمير هاري وزوجته ميغان وأطفالهما، إلى جانب أفراد آخرين من العائلة.
ورغم عدم صدور أي تعليق رسمي من قصر باكنغهام أو من دوق ودوقة ساسكس، بدا منشور ميغان الأخير للبعض كـ رد غير مباشر يعكس الهدوء والسلام.
مواضيع ذات صلة
الأمير هاري غاضب... ما علاقة زوجته ميغان ماركل؟
Lebanon 24
الأمير هاري غاضب... ما علاقة زوجته ميغان ماركل؟
20/10/2025 23:34:52
20/10/2025 23:34:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل: جهّزوا أنفسكم
Lebanon 24
الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل: جهّزوا أنفسكم
20/10/2025 23:34:52
20/10/2025 23:34:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ميغان ماركل تجاهلت طلب الملكة إليزابيث: "لن أزور والدي"
Lebanon 24
ميغان ماركل تجاهلت طلب الملكة إليزابيث: "لن أزور والدي"
20/10/2025 23:34:52
20/10/2025 23:34:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"لحظة حاسمة"... هكذا بدأت علاقة ميغان ماركل بالأمير هاري
Lebanon 24
"لحظة حاسمة"... هكذا بدأت علاقة ميغان ماركل بالأمير هاري
20/10/2025 23:34:52
20/10/2025 23:34:52
Lebanon 24
Lebanon 24
العائلة المالكة
ميغان ماركل
كاليفورنيا
البرلمان
نيويورك
✨ الخلف
باريس
قد يعجبك أيضاً
بتنورة قصيرة وكعب عالٍ... الديفا هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها على آلة الجري (فيديو)
Lebanon 24
بتنورة قصيرة وكعب عالٍ... الديفا هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها على آلة الجري (فيديو)
14:00 | 2025-10-20
20/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجمال الكوري البسيط.. فلسفة "القليل يصنع الكثير"
Lebanon 24
الجمال الكوري البسيط.. فلسفة "القليل يصنع الكثير"
11:00 | 2025-10-20
20/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الولادة.. الأعشاب شفاء يعزز المناعة وإنتاج الحليب
Lebanon 24
بعد الولادة.. الأعشاب شفاء يعزز المناعة وإنتاج الحليب
09:00 | 2025-10-20
20/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة: آباء البنات أكثر عدلاً وتعاطفاً في القيادة
Lebanon 24
دراسة: آباء البنات أكثر عدلاً وتعاطفاً في القيادة
07:00 | 2025-10-20
20/10/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على الرغم من حملها.. ريتا حايك تلعب التنس بكامل لياقتها البدنية (فيديو)
Lebanon 24
على الرغم من حملها.. ريتا حايك تلعب التنس بكامل لياقتها البدنية (فيديو)
03:31 | 2025-10-20
20/10/2025 03:31:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد الكشف عن علاقة حب سرية بينهما.. فارس كرم يطل لأول مرة مع حبيبته مذيعة الـ MTV (صور)
Lebanon 24
بعد الكشف عن علاقة حب سرية بينهما.. فارس كرم يطل لأول مرة مع حبيبته مذيعة الـ MTV (صور)
00:33 | 2025-10-20
20/10/2025 12:33:07
Lebanon 24
Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الرياضي اللبناني: وفاة البطل ربيع زهر وزوجته في حادث أليم (صور)
Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الرياضي اللبناني: وفاة البطل ربيع زهر وزوجته في حادث أليم (صور)
01:20 | 2025-10-20
20/10/2025 01:20:20
Lebanon 24
Lebanon 24
منذ ساعات.. ماذا تشهد بيروت والضاحية؟
Lebanon 24
منذ ساعات.. ماذا تشهد بيروت والضاحية؟
11:13 | 2025-10-20
20/10/2025 11:13:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يشهد سوق الذهب بعد الإرتفاع الكبير في الأسعار؟
Lebanon 24
ماذا يشهد سوق الذهب بعد الإرتفاع الكبير في الأسعار؟
07:10 | 2025-10-20
20/10/2025 07:10:24
Lebanon 24
Lebanon 24
لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. تحذيرٌ مهم
Lebanon 24
لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. تحذيرٌ مهم
14:34 | 2025-10-20
20/10/2025 02:34:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في المرأة
14:00 | 2025-10-20
بتنورة قصيرة وكعب عالٍ... الديفا هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها على آلة الجري (فيديو)
11:00 | 2025-10-20
الجمال الكوري البسيط.. فلسفة "القليل يصنع الكثير"
09:00 | 2025-10-20
بعد الولادة.. الأعشاب شفاء يعزز المناعة وإنتاج الحليب
07:00 | 2025-10-20
دراسة: آباء البنات أكثر عدلاً وتعاطفاً في القيادة
03:31 | 2025-10-20
على الرغم من حملها.. ريتا حايك تلعب التنس بكامل لياقتها البدنية (فيديو)
02:33 | 2025-10-20
"خلص جوزي راضي".. هكذا ردت جويل مردينيان على انتقادات فستانها الجريء (فيديو)
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
20/10/2025 23:34:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
20/10/2025 23:34:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
20/10/2025 23:34:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24