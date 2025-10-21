25
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
18
o
زحلة
17
o
بعلبك
12
o
بشري
19
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
نجمة تغيب عن دراما رمضان 2026.. فمن هي؟
Lebanon 24
21-10-2025
|
09:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
قررت الفنانة
المصرية
فيفي عبده
الغياب عن موسم الدراما الرمضاني لعام 2026، مفضّلة أخذ فترة راحة واستجمام بعيدًا عن ضغوط التصوير والأضواء.
Advertisement
وفي تصريحات خاصة لـ"فوشيا"، أكدت فيفي عبده أنها لن تشارك في أي عمل درامي خلال الموسم المقبل، رغم تلقيها العديد من العروض، مشيرة إلى حاجتها للهدوء واستعادة نشاطها بعد عام حافل بالعمل والتصوير. وأضافت أن إجازتها الحالية في
الساحل الشمالي
تمنحها فرصة للابتعاد عن الكاميرات والاستمتاع بوقتها، ووصفت هذه الفترة بأنها بمثابة "استراحة محارب"، تمهيدًا للعودة في أعمال قوية ومميزة في
المستقبل
.
وكانت فيفي عبده قد تألقت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة"، حيث جسّدت شخصية "شديدة" إلى جانب نخبة من النجوم مثل
أحمد السقا
، طارق
لطفي
، باسم سمرة، وزينة. وقد نالت الشخصية إعجاب الجمهور لما تميزت به من طاقة فنية وأداء متقن، مما أعاد فيفي عبده إلى الأضواء بعد فترة من الغياب النسبي عن الدراما.
مواضيع ذات صلة
يصل إلى مليون دولار.. هذه النجمة العربية ستكون الأعلى أجراً في دراما رمضان 2026
Lebanon 24
يصل إلى مليون دولار.. هذه النجمة العربية ستكون الأعلى أجراً في دراما رمضان 2026
21/10/2025 18:59:56
21/10/2025 18:59:56
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الحسناء الجميلة ستكون بطلة مسلسل أحمد العوضي في رمضان 2026
Lebanon 24
هذه الحسناء الجميلة ستكون بطلة مسلسل أحمد العوضي في رمضان 2026
21/10/2025 18:59:56
21/10/2025 18:59:56
Lebanon 24
Lebanon 24
عادت إلى أحضان شركته.. باميلا الكيك تُعانق جمال سنان وتُصبح من نجمات رمضان 2026 (فيديو)
Lebanon 24
عادت إلى أحضان شركته.. باميلا الكيك تُعانق جمال سنان وتُصبح من نجمات رمضان 2026 (فيديو)
21/10/2025 18:59:56
21/10/2025 18:59:56
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل في ذكرى تغييب الامام الصدر: لا تغيب عن ضمير الوطن
Lebanon 24
باسيل في ذكرى تغييب الامام الصدر: لا تغيب عن ضمير الوطن
21/10/2025 18:59:56
21/10/2025 18:59:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الساحل الشمالي
دراما رمضان
أحمد السقا
المستقبل
المصرية
الرمضان
في عبده
تابع
قد يعجبك أيضاً
من الغذاء إلى الرياضة... عادات تُبعدك عن سرطان الثدي
Lebanon 24
من الغذاء إلى الرياضة... عادات تُبعدك عن سرطان الثدي
10:51 | 2025-10-21
21/10/2025 10:51:05
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت قبل شهر فقط.. فنانة تُثير الجدل بعد ظهورها من دون زوجها في أحد المهرجانات
Lebanon 24
تزوجت قبل شهر فقط.. فنانة تُثير الجدل بعد ظهورها من دون زوجها في أحد المهرجانات
04:48 | 2025-10-21
21/10/2025 04:48:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بأجواء مميزة.. ميريام فارس تحتفل بعيد ميلاد ابنها وتحذف خاصية التعليقات (فيديو)
Lebanon 24
بأجواء مميزة.. ميريام فارس تحتفل بعيد ميلاد ابنها وتحذف خاصية التعليقات (فيديو)
03:28 | 2025-10-21
21/10/2025 03:28:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"دخل أوضتي وعمل كل يلي عايزه".. نجمة عربية تُثير الجدل بتصريحها عن أحد المخرجين (فيديو)
Lebanon 24
"دخل أوضتي وعمل كل يلي عايزه".. نجمة عربية تُثير الجدل بتصريحها عن أحد المخرجين (فيديو)
02:25 | 2025-10-21
21/10/2025 02:25:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إلهام شاهين إعلامية لبنانية تتعرّض لموقف محرج.. فستانها طار وهكذا كانت ردة فعلها (فيديو)
Lebanon 24
بعد إلهام شاهين إعلامية لبنانية تتعرّض لموقف محرج.. فستانها طار وهكذا كانت ردة فعلها (فيديو)
00:39 | 2025-10-21
21/10/2025 12:39:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. تحذيرٌ مهم
Lebanon 24
لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. تحذيرٌ مهم
14:34 | 2025-10-20
20/10/2025 02:34:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا كشف "ChatGPT" عن "حزب الله"؟ إقرأوا الخبر
Lebanon 24
ماذا كشف "ChatGPT" عن "حزب الله"؟ إقرأوا الخبر
13:00 | 2025-10-20
20/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"توجعت كتير بس صرت منيحة"... إليكم ما حصل مع مذيعة الـ"أم تي في" (صور)
Lebanon 24
"توجعت كتير بس صرت منيحة"... إليكم ما حصل مع مذيعة الـ"أم تي في" (صور)
07:10 | 2025-10-21
21/10/2025 07:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هي فارقت الحياة وشقيقها أصيب.. هذا ما حصل في عنجر بدافع السرقة (صور)
Lebanon 24
هي فارقت الحياة وشقيقها أصيب.. هذا ما حصل في عنجر بدافع السرقة (صور)
01:23 | 2025-10-21
21/10/2025 01:23:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الكشف عن عملية طالت "حزب الله".. تمّت بـ2000 قنبلة!
Lebanon 24
الكشف عن عملية طالت "حزب الله".. تمّت بـ2000 قنبلة!
15:15 | 2025-10-20
20/10/2025 03:15:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
10:51 | 2025-10-21
من الغذاء إلى الرياضة... عادات تُبعدك عن سرطان الثدي
04:48 | 2025-10-21
تزوجت قبل شهر فقط.. فنانة تُثير الجدل بعد ظهورها من دون زوجها في أحد المهرجانات
03:28 | 2025-10-21
بأجواء مميزة.. ميريام فارس تحتفل بعيد ميلاد ابنها وتحذف خاصية التعليقات (فيديو)
02:25 | 2025-10-21
"دخل أوضتي وعمل كل يلي عايزه".. نجمة عربية تُثير الجدل بتصريحها عن أحد المخرجين (فيديو)
00:39 | 2025-10-21
بعد إلهام شاهين إعلامية لبنانية تتعرّض لموقف محرج.. فستانها طار وهكذا كانت ردة فعلها (فيديو)
23:00 | 2025-10-20
كاتبة سيناريو شهيرة تكشف حقيقة خلافها مع بطلة مسلسل"إش إش"
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
21/10/2025 18:59:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
21/10/2025 18:59:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
21/10/2025 18:59:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24