المرأة

نجمة تغيب عن دراما رمضان 2026.. فمن هي؟

Lebanon 24
21-10-2025 | 09:09
Doc-P-1432195-638966604277476665.webp
Doc-P-1432195-638966604277476665.webp photos 0
قررت الفنانة المصرية فيفي عبده الغياب عن موسم الدراما الرمضاني لعام 2026، مفضّلة أخذ فترة راحة واستجمام بعيدًا عن ضغوط التصوير والأضواء.
وفي تصريحات خاصة لـ"فوشيا"، أكدت فيفي عبده أنها لن تشارك في أي عمل درامي خلال الموسم المقبل، رغم تلقيها العديد من العروض، مشيرة إلى حاجتها للهدوء واستعادة نشاطها بعد عام حافل بالعمل والتصوير. وأضافت أن إجازتها الحالية في الساحل الشمالي تمنحها فرصة للابتعاد عن الكاميرات والاستمتاع بوقتها، ووصفت هذه الفترة بأنها بمثابة "استراحة محارب"، تمهيدًا للعودة في أعمال قوية ومميزة في المستقبل.

وكانت فيفي عبده قد تألقت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة"، حيث جسّدت شخصية "شديدة" إلى جانب نخبة من النجوم مثل أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، وزينة. وقد نالت الشخصية إعجاب الجمهور لما تميزت به من طاقة فنية وأداء متقن، مما أعاد فيفي عبده إلى الأضواء بعد فترة من الغياب النسبي عن الدراما.
الساحل الشمالي

دراما رمضان

أحمد السقا

المستقبل

المصرية

الرمضان

في عبده

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24