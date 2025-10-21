نجمة تغيب عن دراما رمضان 2026.. فمن هي؟

Advertisement

قررت الفنانة الغياب عن موسم الدراما الرمضاني لعام 2026، مفضّلة أخذ فترة راحة واستجمام بعيدًا عن ضغوط التصوير والأضواء.وفي تصريحات خاصة لـ"فوشيا"، أكدت فيفي عبده أنها لن تشارك في أي عمل درامي خلال الموسم المقبل، رغم تلقيها العديد من العروض، مشيرة إلى حاجتها للهدوء واستعادة نشاطها بعد عام حافل بالعمل والتصوير. وأضافت أن إجازتها الحالية في تمنحها فرصة للابتعاد عن الكاميرات والاستمتاع بوقتها، ووصفت هذه الفترة بأنها بمثابة "استراحة محارب"، تمهيدًا للعودة في أعمال قوية ومميزة في .وكانت فيفي عبده قد تألقت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة"، حيث جسّدت شخصية "شديدة" إلى جانب نخبة من النجوم مثل ، طارق ، باسم سمرة، وزينة. وقد نالت الشخصية إعجاب الجمهور لما تميزت به من طاقة فنية وأداء متقن، مما أعاد فيفي عبده إلى الأضواء بعد فترة من الغياب النسبي عن الدراما.