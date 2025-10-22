هيفا وهبي تغيب عن سباق رمضان.. ماذا حل بمسلسلها مع سيرين عبد النور؟

Advertisement

تغيب الفنانة عن موسم الدراما الرمضاني على الرغم من السيناريوهات والعقود التي تلقتها لبطولات مسلسلات جديدة.وكشفت معلومات لـ "نواعم" أن مسلسل "المشتبه الرابع" التي كانت ستلعب دور البطولة الى جانب زميلتها الفنانة قد تأجل مرة أخرى بعدما تحدث كاتب العمل ومخرجه مينا ديكران عن امكانية العودة لتصويره هذا الصيف، ويبدو ان كلامه ذهب سدى اذ تعاقدت مسلسل "موج عالي" ليكون على لائحة الدراما الرمضانية في شباط 2026.وتصدر هيفا خلال أشهر من الأغاني.