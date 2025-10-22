28
o
بيروت
27
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
27
o
صيدا
30
o
جونية
27
o
النبطية
24
o
زحلة
23
o
بعلبك
12
o
بشري
24
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
هيفا وهبي تغيب عن سباق رمضان.. ماذا حل بمسلسلها مع سيرين عبد النور؟
Lebanon 24
22-10-2025
|
04:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
تغيب الفنانة
هيفا وهبي
عن موسم الدراما الرمضاني على الرغم من السيناريوهات والعقود التي تلقتها لبطولات مسلسلات جديدة.
Advertisement
وكشفت معلومات لـ "نواعم" أن مسلسل "المشتبه الرابع" التي كانت
هيفا
ستلعب دور البطولة الى جانب زميلتها الفنانة
سيرين عبد النور
قد تأجل مرة أخرى بعدما تحدث كاتب العمل ومخرجه مينا ديكران عن امكانية العودة لتصويره هذا الصيف، ويبدو ان كلامه ذهب سدى اذ تعاقدت
عبد النور على
مسلسل "موج عالي" ليكون على لائحة الدراما الرمضانية في شباط 2026.
وتصدر هيفا خلال أشهر
مجموعة جديدة
من الأغاني.
مواضيع ذات صلة
بعد غياب طويل سيرين عبد النور تعود إلى السباق الرمضاني مع هذا النجم السوري
Lebanon 24
بعد غياب طويل سيرين عبد النور تعود إلى السباق الرمضاني مع هذا النجم السوري
22/10/2025 14:57:00
22/10/2025 14:57:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة تغيب عن دراما رمضان 2026.. فمن هي؟
Lebanon 24
نجمة تغيب عن دراما رمضان 2026.. فمن هي؟
22/10/2025 14:57:00
22/10/2025 14:57:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما علم أن والدته ستغيب لفترة طويلة لتصوير مسلسها الرمضاني… هكذا علّق ابن سيرين عبد النور (فيديو)
Lebanon 24
بعدما علم أن والدته ستغيب لفترة طويلة لتصوير مسلسها الرمضاني… هكذا علّق ابن سيرين عبد النور (فيديو)
22/10/2025 14:57:00
22/10/2025 14:57:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت خائفة وتصرخ.. شاهدوا ماذا حصل مع سيرين عبد النور وزوجها في مصر (فيديو)
Lebanon 24
بدت خائفة وتصرخ.. شاهدوا ماذا حصل مع سيرين عبد النور وزوجها في مصر (فيديو)
22/10/2025 14:57:00
22/10/2025 14:57:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيرين عبد النور
عبد النور على
مجموعة جديدة
عبد النور
سيرين عبد
هيفا وهبي
نور على
الرمضان
تابع
قد يعجبك أيضاً
كيف تضر تربية الآباء الزائدة أطفالهم دون قصد؟
Lebanon 24
كيف تضر تربية الآباء الزائدة أطفالهم دون قصد؟
07:00 | 2025-10-22
22/10/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حافيتا القدمين.. جيجي وبيلا حديد يتألقان في زفاف شقيقتهما (صور)
Lebanon 24
حافيتا القدمين.. جيجي وبيلا حديد يتألقان في زفاف شقيقتهما (صور)
03:23 | 2025-10-22
22/10/2025 03:23:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بطلة "باب الحارة" النجمة السورية تُفاجئ الجمهور.. تغير شكلها بالكامل! (فيديو)
Lebanon 24
بطلة "باب الحارة" النجمة السورية تُفاجئ الجمهور.. تغير شكلها بالكامل! (فيديو)
00:16 | 2025-10-22
22/10/2025 12:16:49
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف تؤثر البيئة المحيطة على قوة المرأة؟
Lebanon 24
كيف تؤثر البيئة المحيطة على قوة المرأة؟
23:00 | 2025-10-21
21/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف تهنئين نفسك كامرأة؟ خطوات لبناء الثقة والسلام الداخلي
Lebanon 24
كيف تهنئين نفسك كامرأة؟ خطوات لبناء الثقة والسلام الداخلي
16:37 | 2025-10-21
21/10/2025 04:37:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بين الجنوب والشمال...هذه أسعار زيت الزيتون
Lebanon 24
بين الجنوب والشمال...هذه أسعار زيت الزيتون
08:06 | 2025-10-21
21/10/2025 08:06:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. بعد الأجواء الصيفية الطقس سيتبدل في هذا الموعد
Lebanon 24
أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. بعد الأجواء الصيفية الطقس سيتبدل في هذا الموعد
01:50 | 2025-10-22
22/10/2025 01:50:37
Lebanon 24
Lebanon 24
هبوط كبير جدًا في أسعار الذهب والفضة.. إليكم كم أصبحت
Lebanon 24
هبوط كبير جدًا في أسعار الذهب والفضة.. إليكم كم أصبحت
11:43 | 2025-10-21
21/10/2025 11:43:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الكشف عن رفع غادة عون السفر عن صفير لقاء مئة ألف دولار لعشاء"التيار"
Lebanon 24
الكشف عن رفع غادة عون السفر عن صفير لقاء مئة ألف دولار لعشاء"التيار"
22:24 | 2025-10-21
21/10/2025 10:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي يحذّر لبنان من عواقب وخيمة: الحرب قد تبدأ!
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي يحذّر لبنان من عواقب وخيمة: الحرب قد تبدأ!
14:01 | 2025-10-21
21/10/2025 02:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
07:00 | 2025-10-22
كيف تضر تربية الآباء الزائدة أطفالهم دون قصد؟
03:23 | 2025-10-22
حافيتا القدمين.. جيجي وبيلا حديد يتألقان في زفاف شقيقتهما (صور)
00:16 | 2025-10-22
بطلة "باب الحارة" النجمة السورية تُفاجئ الجمهور.. تغير شكلها بالكامل! (فيديو)
23:00 | 2025-10-21
كيف تؤثر البيئة المحيطة على قوة المرأة؟
16:37 | 2025-10-21
كيف تهنئين نفسك كامرأة؟ خطوات لبناء الثقة والسلام الداخلي
13:00 | 2025-10-21
ليلى زاهر تتحدث عن شخصية ندى في "ولد بنت شايب"
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
22/10/2025 14:57:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
22/10/2025 14:57:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
22/10/2025 14:57:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24