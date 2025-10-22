Advertisement

المرأة

هيفا وهبي تغيب عن سباق رمضان.. ماذا حل بمسلسلها مع سيرين عبد النور؟

Lebanon 24
22-10-2025 | 04:55
تغيب الفنانة هيفا وهبي عن موسم الدراما الرمضاني على الرغم من السيناريوهات والعقود التي تلقتها لبطولات مسلسلات جديدة.
وكشفت معلومات لـ "نواعم" أن مسلسل "المشتبه الرابع" التي كانت هيفا ستلعب دور البطولة الى جانب زميلتها الفنانة سيرين عبد النور قد تأجل مرة أخرى بعدما تحدث كاتب العمل ومخرجه مينا ديكران عن امكانية العودة  لتصويره هذا الصيف، ويبدو ان كلامه ذهب سدى اذ تعاقدت عبد النور على مسلسل "موج عالي" ليكون على لائحة الدراما الرمضانية في شباط 2026.

وتصدر هيفا خلال أشهر مجموعة جديدة من الأغاني. 




جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24