بهدوء وحنان.. كيف تُعوِّدين طفلك على النوم بمفرده؟

Lebanon 24
22-10-2025 | 09:00
لحظة النوم من أكثر اللحظات حساسية في يوم الطفل، خصوصًا بين العام الأول وسبع سنوات. بين رغبة الأم في أن ينام صغيرها في غرفته وخوف الطفل من الانفصال، تبدأ رحلة طويلة من المحاولات والبحث عن حلول تمرّ هذه الفترة بسلاسة.
رغم أن نوم الطفل مع والديه يبدو مألوفًا ودافئًا، تشير الدراسات إلى أن نحو 26% من الأطفال في سن الدراسة في المجتمعات العربية ينامون مع والديهم بانتظام، ما يدل على انتشار هذه العادة. لكن السؤال يبقى: كيف تساعد الأم طفلها على النوم وحده من دون صراخ أو خوف؟

الدكتورة إيناس الشرقاوي، أستاذة طب النفس، توضّح أن تنظيم نوم الطفل بمفرده رحلة عاطفية تبني شخصيته واستقلاله تدريجيًا. القاسم المشترك بين كل الطرق الناجحة هو: الحنان، الهدوء، والاستمرارية.
خطوات مدروسة لنوم الطفل بمفرده
1. بناء روتين نوم ثابت ودافئ
الروتين يعطي الطفل شعورًا بالأمان، مثل الاستحمام الدافئ، ارتداء ملابس النوم، تلاوة دعاء أو آيات قصيرة. يُفضَّل أن يكون وقت ما قبل النوم خاليًا من الضوضاء والمشتتات، وتتكرّر نفس الخطوات يوميًا ليتعلم الطفل أن هذه اللحظات تعني وقت النوم.
2. استخدام القصص لتطمين الطفل
القصص الليلية تقلل القلق، سواء عبر الأم أو أجهزة ذكية تفاعلية. التركيز على القصص ذات القيم الأخلاقية أو الحكايات الشعبية يعزز شعور الطفل بالانتماء والدفء.
3. التدرّج في الانفصال دون قسوة
عدم إجبار الطفل على النوم في غرفته فجأة. ابدئي بالجلوس بجانبه حتى يغفو، ثم قللي وجودك تدريجيًا. هذه الطريقة تقلل البكاء الليلي والكوابيس، وتعزز الاعتماد على الذات.
4. تجهيز بيئة آمنة وجذابة
غرفة الطفل يجب أن تكون مريحة وجاذبة، مع إشراكه في اختيار التفاصيل. استخدمي إضاءة دافئة وروائح مهدئة مثل اللافندر، وتهوية الغرفة قبل النوم.
5. الابتعاد عن الشاشات قبل النوم
الهواتف والأجهزة اللوحية تؤخر النوم بسبب الضوء الأزرق. استبدليها بالقراءة أو تلوين بسيط أو حديث هادئ مع الطفل.
6. التحفيز الإيجابي والمكافآت
استخدمي جدول نوم مع ملصقات ليلية، وامنحي الطفل مكافآت صغيرة بعد عدد معين من الليالي. هذا يحوّل النوم وحده إلى إنجاز ممتع يشعر الطفل بالفخر تجاهه.
7. الحضور المعنوي للأم
حتى لو نام الطفل في غرفته، شعوره بوجود الأم قريبًا مهم. كلمات مثل "أنا هنا إذا احتجتني" تمنحه الأمان وتبني ثقته تدريجيًا.
8. دور القيم العائلية
الأطفال يتعلمون من البيت؛ إذا رأوا هدوء وانسجامًا في طقوس النوم، يقبلون النوم المنفصل بسهولة. يمكن تحويل الانتقال لحدث إيجابي بالاحتفال بأول ليلة وحده أو اختيار غطاء جديد للمناسبة.

نصائح سريعة للأمهات
• ثبّتي وقت نوم واستيقاظ محدد يوميًا.
• أطفئي الشاشات قبل النوم بساعة.
• اجعلي القصة أو الدعاء جزءًا أساسيًا من الروتين.
• استخدمي إضاءة خافتة وروائح مهدئة.
• لا تتعجلي الانتقال الكامل، التدرج هو السر.
• امدحي كل تقدّم، ولو كان بسيطًا.
 
(سيدتي)
 
 
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24