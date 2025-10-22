Advertisement

المرأة

"وشوم على وجهها وأسنان سود".. انتقادات لهذه النجمة بعد إطلالة طفلتها الغريبة (صور)

Lebanon 24
22-10-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1432749-638967589785806941.jpg
Doc-P-1432749-638967589785806941.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عادت نورث ويست، ابنة نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، لتتصدر مواقع التواصل بإطلالة غير مألوفة ظهرت فيها بوشوم مزيفة على وجهها، وشعر أزرق، وأسنان مطلية بالأسود، وعدسات لاصقة ملونة، ما أثار موجة من الانتقادات لوالدتها.
Advertisement

وتأتي هذه الإطلالة بعد أيام من دفاع كيم عن ابنتها، مؤكدة في مقابلة أن من حقها التعبير عن نفسها بحرية، مضيفة: "لا أريد أن أقتل الإبداع بداخلها". وكانت نورث قد واجهت سابقاً انتقادات بسبب ملابسها الجريئة خلال عطلة العائلة في روما، ما دفع والدتها إلى الإقرار بأنها ربما "أخطأت" لكنها تثق في حسن تربية ابنتها. (فوشيا)
 
 
مواضيع ذات صلة
بإطلالة "غريبة".. نادين الراسي تحتفل بعيدها وهذا عمرها (صور)
lebanon 24
23/10/2025 02:03:37 Lebanon 24 Lebanon 24
"لابسة من غير هدوم".. إطلالة هيلدا خليفة الجريئة في "الموريكس دور" تعرّضها للانتقادات (فيديو)
lebanon 24
23/10/2025 02:03:37 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد غياب طويل النجمة بوسي تُفاجئ الجمهور بإطلالتها.. "جميلة الجميلات" (صورة)
lebanon 24
23/10/2025 02:03:37 Lebanon 24 Lebanon 24
حادثة غريبة... عائلة تتفاجأ بسقوط قطعة ضخمة من معدات "ناسا" في مزرعتها (صور)
lebanon 24
23/10/2025 02:03:37 Lebanon 24 Lebanon 24

تلفزيون الواقع

التعبير عن

كيم كار

روما

ويست

فوشي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:50 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:24 | 2025-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:00 | 2025-10-22
11:00 | 2025-10-22
09:00 | 2025-10-22
07:00 | 2025-10-22
04:55 | 2025-10-22
03:23 | 2025-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24