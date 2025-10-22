"وشوم على وجهها وأسنان سود".. انتقادات لهذه النجمة بعد إطلالة طفلتها الغريبة (صور)

Advertisement

عادت ، ابنة نجمة ، لتتصدر مواقع التواصل بإطلالة غير مألوفة ظهرت فيها بوشوم مزيفة على وجهها، وشعر أزرق، وأسنان مطلية بالأسود، وعدسات لاصقة ملونة، ما أثار موجة من الانتقادات لوالدتها.وتأتي هذه الإطلالة بعد أيام من دفاع كيم عن ابنتها، مؤكدة في مقابلة أن من حقها نفسها بحرية، مضيفة: "لا أريد أن أقتل الإبداع بداخلها". وكانت نورث قد واجهت سابقاً انتقادات بسبب ملابسها الجريئة خلال عطلة العائلة في ، ما دفع والدتها إلى الإقرار بأنها ربما "أخطأت" لكنها تثق في حسن تربية ابنتها. (فوشيا)