24
o
بيروت
19
o
طرابلس
23
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
26
o
جونية
14
o
النبطية
13
o
زحلة
15
o
بعلبك
10
o
بشري
17
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
"وشوم على وجهها وأسنان سود".. انتقادات لهذه النجمة بعد إطلالة طفلتها الغريبة (صور)
Lebanon 24
22-10-2025
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
عادت
نورث ويست
، ابنة نجمة
تلفزيون الواقع
كيم كارداشيان
، لتتصدر مواقع التواصل بإطلالة غير مألوفة ظهرت فيها بوشوم مزيفة على وجهها، وشعر أزرق، وأسنان مطلية بالأسود، وعدسات لاصقة ملونة، ما أثار موجة من الانتقادات لوالدتها.
Advertisement
وتأتي هذه الإطلالة بعد أيام من دفاع كيم عن ابنتها، مؤكدة في مقابلة أن من حقها
التعبير عن
نفسها بحرية، مضيفة: "لا أريد أن أقتل الإبداع بداخلها". وكانت نورث قد واجهت سابقاً انتقادات بسبب ملابسها الجريئة خلال عطلة العائلة في
روما
، ما دفع والدتها إلى الإقرار بأنها ربما "أخطأت" لكنها تثق في حسن تربية ابنتها. (فوشيا)
مواضيع ذات صلة
بإطلالة "غريبة".. نادين الراسي تحتفل بعيدها وهذا عمرها (صور)
Lebanon 24
بإطلالة "غريبة".. نادين الراسي تحتفل بعيدها وهذا عمرها (صور)
23/10/2025 02:03:37
23/10/2025 02:03:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"لابسة من غير هدوم".. إطلالة هيلدا خليفة الجريئة في "الموريكس دور" تعرّضها للانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
"لابسة من غير هدوم".. إطلالة هيلدا خليفة الجريئة في "الموريكس دور" تعرّضها للانتقادات (فيديو)
23/10/2025 02:03:37
23/10/2025 02:03:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طويل النجمة بوسي تُفاجئ الجمهور بإطلالتها.. "جميلة الجميلات" (صورة)
Lebanon 24
بعد غياب طويل النجمة بوسي تُفاجئ الجمهور بإطلالتها.. "جميلة الجميلات" (صورة)
23/10/2025 02:03:37
23/10/2025 02:03:37
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة غريبة... عائلة تتفاجأ بسقوط قطعة ضخمة من معدات "ناسا" في مزرعتها (صور)
Lebanon 24
حادثة غريبة... عائلة تتفاجأ بسقوط قطعة ضخمة من معدات "ناسا" في مزرعتها (صور)
23/10/2025 02:03:37
23/10/2025 02:03:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تلفزيون الواقع
التعبير عن
كيم كار
روما
ويست
فوشي
تابع
قد يعجبك أيضاً
للمرة الأولى.. فنانة تطل بالحجاب في مهرجان الجونة (صور)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. فنانة تطل بالحجاب في مهرجان الجونة (صور)
16:00 | 2025-10-22
22/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيم كارداشيان في باريس.. بإطلالة قديمة من Dior
Lebanon 24
كيم كارداشيان في باريس.. بإطلالة قديمة من Dior
11:00 | 2025-10-22
22/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بهدوء وحنان.. كيف تُعوِّدين طفلك على النوم بمفرده؟
Lebanon 24
بهدوء وحنان.. كيف تُعوِّدين طفلك على النوم بمفرده؟
09:00 | 2025-10-22
22/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف تضر تربية الآباء الزائدة أطفالهم دون قصد؟
Lebanon 24
كيف تضر تربية الآباء الزائدة أطفالهم دون قصد؟
07:00 | 2025-10-22
22/10/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تغيب عن سباق رمضان.. ماذا حل بمسلسلها مع سيرين عبد النور؟
Lebanon 24
هيفا وهبي تغيب عن سباق رمضان.. ماذا حل بمسلسلها مع سيرين عبد النور؟
04:55 | 2025-10-22
22/10/2025 04:55:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. بعد الأجواء الصيفية الطقس سيتبدل في هذا الموعد
Lebanon 24
أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. بعد الأجواء الصيفية الطقس سيتبدل في هذا الموعد
01:50 | 2025-10-22
22/10/2025 01:50:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الكشف عن رفع غادة عون السفر عن صفير لقاء مئة ألف دولار لعشاء"التيار"
Lebanon 24
الكشف عن رفع غادة عون السفر عن صفير لقاء مئة ألف دولار لعشاء"التيار"
22:24 | 2025-10-21
21/10/2025 10:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طريق في "الضاحية" يتحوّل لـ "ساحة أشباح".. ماذا يجري هناك؟
Lebanon 24
طريق في "الضاحية" يتحوّل لـ "ساحة أشباح".. ماذا يجري هناك؟
15:34 | 2025-10-22
22/10/2025 03:34:47
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قصده بري عندما نعى أي إمكانية للتفاوض مع اسرائيل
Lebanon 24
هذا ما قصده بري عندما نعى أي إمكانية للتفاوض مع اسرائيل
09:01 | 2025-10-22
22/10/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دخل إلى المستشفى... فنان لبنانيّ شهير خضع لعمليّة جراحيّة دقيقة في عنقه
Lebanon 24
دخل إلى المستشفى... فنان لبنانيّ شهير خضع لعمليّة جراحيّة دقيقة في عنقه
09:30 | 2025-10-22
22/10/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
16:00 | 2025-10-22
للمرة الأولى.. فنانة تطل بالحجاب في مهرجان الجونة (صور)
11:00 | 2025-10-22
كيم كارداشيان في باريس.. بإطلالة قديمة من Dior
09:00 | 2025-10-22
بهدوء وحنان.. كيف تُعوِّدين طفلك على النوم بمفرده؟
07:00 | 2025-10-22
كيف تضر تربية الآباء الزائدة أطفالهم دون قصد؟
04:55 | 2025-10-22
هيفا وهبي تغيب عن سباق رمضان.. ماذا حل بمسلسلها مع سيرين عبد النور؟
03:23 | 2025-10-22
حافيتا القدمين.. جيجي وبيلا حديد يتألقان في زفاف شقيقتهما (صور)
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
23/10/2025 02:03:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
23/10/2025 02:03:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
23/10/2025 02:03:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24