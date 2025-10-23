Advertisement

القضاء ينصف شيرين ويغلق ملف الخلافات نهائيًا

Lebanon 24
23-10-2025 | 03:30
أصدرت محكمة الجنح الاقتصادية حكمًا نهائيًا ببراءة الفنانة شيرين عبد الوهاب من تهمة "سب وقذف" مدير صفحاتها الشخصية، بعد أن رفضت المحكمة الدعوى بالكامل وألزمت المدعي بدفع المصاريف وأتعاب المحاماة، ما يمثل تثبيت كامل للبراءة.
وقد أوضح المستشار القانوني ياسر قنطوش أن الحكم أصبح باتًا ونهائيًا بعد رفض محكمة النقض للطعن الذي تقدمت به شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات"، الأمر الذي يمنح شيرين الحق الكامل في إصدار أغانيها والتعاقد مع أي جهة إنتاجية دون أي قيود.

وبهذا يُغلق الملف القضائي الذي استمر لأشهر، بعد سلسلة من النزاعات القضائية المتعلقة بحذف أغانيها على منصات التواصل الاجتماعي ومطالبات تعويضية.

من ناحية أخرى، كشف الشاعر تامر حسين عن ألبوم شتوي جديد لشيرين عبد الوهاب، يتعاون فيه مع أبرز الملحنين والشعراء العرب مثل عزيز الشافعي، مدين، أحمد إبراهيم، وتوما، ما يمثل عودة قوية للفنانة إلى الساحة الفنية بعد تجاوز كل الخلافات.

وكانت شيرين قد طرحت هذا العام ألبومها "بتمنى أنساك"، الذي ضم أغاني ناجحة مثل "عوّدتني الدنيا"، "ابتسمت"، "هنحتفل"، "اللي يقابل حبيبي"، و"عسل حياتي"، وقد حققت أغنية "بتمنى أنساك" وحدها 100 مليون مشاهدة، ما يعكس نجاحها الكبير واستمرار شعبيتها في العالم العربي.
 
(سيدتي)
 
