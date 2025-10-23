القضاء ينصف شيرين ويغلق ملف الخلافات نهائيًا

Advertisement

وقد أوضح المستشار القانوني ياسر قنطوش أن الحكم أصبح باتًا ونهائيًا بعد رفض للطعن الذي تقدمت به شركة " للصوتيات والمرئيات"، الأمر الذي يمنح الحق الكامل في إصدار أغانيها والتعاقد مع أي جهة إنتاجية دون أي قيود.وبهذا يُغلق الملف القضائي الذي استمر لأشهر، بعد سلسلة من النزاعات القضائية المتعلقة بحذف أغانيها على منصات التواصل الاجتماعي ومطالبات تعويضية.من ناحية أخرى، كشف الشاعر تامر حسين عن ألبوم شتوي جديد لشيرين ، يتعاون فيه مع أبرز الملحنين والشعراء العرب مثل عزيز ، مدين، ، وتوما، ما يمثل عودة قوية للفنانة إلى الساحة الفنية بعد تجاوز كل الخلافات.وكانت شيرين قد طرحت هذا العام ألبومها "بتمنى أنساك"، الذي ضم أغاني ناجحة مثل "عوّدتني الدنيا"، "ابتسمت"، "هنحتفل"، "اللي يقابل حبيبي"، و"عسل حياتي"، وقد حققت أغنية "بتمنى أنساك" وحدها 100 مليون مشاهدة، ما يعكس نجاحها الكبير واستمرار شعبيتها في العالم العربي.