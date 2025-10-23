29
o
بيروت
27
o
طرابلس
28
o
صور
26
o
جبيل
27
o
صيدا
30
o
جونية
28
o
النبطية
24
o
زحلة
26
o
بعلبك
14
o
بشري
24
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
المسابقات للأطفال: فرصة لتعزيز الثقة والمهارات وتنمية الطاقات
Lebanon 24
23-10-2025
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعد المسابقات للأطفال أداة فعّالة لتعزيز قدراتهم على تحدي أنفسهم والسعي نحو النجاح، إذ ترتبط بالفوز والخسارة، ما قد يثير شعورًا بالرهبة لديهم. ويمكن للآباء المساعدة من خلال تشجيع الأطفال على المشاركة بنشاط، مؤكدين لهم أن كلا من الفوز والخسارة جزء أساسي من تجربة النجاح.
Advertisement
المشاركة في المسابقات تمنح الأطفال فرصًا لاكتساب مهارات حياتية مهمة، من بينها امتلاك شجاعة المحاولة، وفهم أن الفشل ليس نهاية العالم، وأن كل خطوة وجهد وخطأ يقدم خبرات قيّمة تصقل شخصياتهم.
أبرز الفوائد:
1. صقل المهارات الشخصية:
تساعد المسابقات على تطوير مهارات الأطفال في حل المشكلات، التفكير النقدي والإبداع، وتنظيم الوقت وإدارة الإجابة على الأسئلة بشكل منهجي.
2. تحسين مهارات العلوم والتكنولوجيا (STEM):
تشجع مسابقات STEM الأطفال على التفكير النقدي وحل المشكلات الواقعية، بعيدًا عن الحفظ، وتساهم في بناء مسارات عصبية قوية لديهم.
3. زيادة الثقة بالنفس:
تعلم تجربة التحديات الأطفال تقدير العملية نفسها، وفهم أن الفشل جزء من رحلة النجاح، مما يعزز ثقتهم بأنفسهم.
4. التعرف على اهتماماتهم ومواهبهم:
توفر المسابقات فرصة للأطفال لاستكشاف ما يحبونه وما يتقنونه، وبالتالي فهم أنفسهم بشكل أعمق.
5. بناء الحماس للتعلم:
المشاركة تنمي شغف التعلم والمثابرة، وتُظهر للأطفال أن النجاح يأتي من العمل الجاد والتفاني المستمر.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للآباء دعم الأطفال
في المنزل
من خلال تقديم أسئلة مسابقات بسيطة، مثل:
• من مخترع المصباح الكهربائي؟
توماس إديسون
• ما اسم الكوكب الأقرب إلى الشمس؟
عطارد
• ما اسم أطول نهر في العالم؟
نهر النيل
• من مؤلفة سلسلة "
هاري بوتر
"؟
ج. ك. رولينغ
• ما هي المادة الأكثر صلابة على الأرض؟
الماس
وغيرها من الأسئلة التي تجمع بين المعرفة العامة والتسلية التعليمية، مما يجعل المشاركة تجربة محفزة وممتعة للأطفال.
(سيدتي)
مواضيع ذات صلة
مرقص: إقرار مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد الكفاءات والمهارات المطلوبة لمزاولة مهنة التمريض في لبنان
Lebanon 24
مرقص: إقرار مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد الكفاءات والمهارات المطلوبة لمزاولة مهنة التمريض في لبنان
23/10/2025 17:14:51
23/10/2025 17:14:51
Lebanon 24
Lebanon 24
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: يجب إعادة بناء الثقة بين إيران والوكالة الدولية
Lebanon 24
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: يجب إعادة بناء الثقة بين إيران والوكالة الدولية
23/10/2025 17:14:51
23/10/2025 17:14:51
Lebanon 24
Lebanon 24
حيدر في باكو لتعزيز موقع لبنان في العمل والتنمية الإسلامية
Lebanon 24
حيدر في باكو لتعزيز موقع لبنان في العمل والتنمية الإسلامية
23/10/2025 17:14:51
23/10/2025 17:14:51
Lebanon 24
Lebanon 24
عون: علينا أن نلاقي الاهتمام العربي والدولي بلبنان عبر تعزيز خطوات استعادة الثقة فلبنان أمامه الكثير من الفرص التي يجب أن نحسن استثمارها
Lebanon 24
عون: علينا أن نلاقي الاهتمام العربي والدولي بلبنان عبر تعزيز خطوات استعادة الثقة فلبنان أمامه الكثير من الفرص التي يجب أن نحسن استثمارها
23/10/2025 17:14:51
23/10/2025 17:14:51
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
المرأة
ج. ك. رولينغ
هاري بوتر
في المنزل
الرهبة
رولينغ
الماس
ج. ك.
ساسي
تابع
قد يعجبك أيضاً
انتصار تكشف عن التحضير للجزء الحادي عشر من "راجل وست ستات"
Lebanon 24
انتصار تكشف عن التحضير للجزء الحادي عشر من "راجل وست ستات"
09:11 | 2025-10-23
23/10/2025 09:11:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مصابة بمرض الثعلبة.. ملكة جمال تطل دون شعر مستعار (صور)
Lebanon 24
مصابة بمرض الثعلبة.. ملكة جمال تطل دون شعر مستعار (صور)
06:41 | 2025-10-23
23/10/2025 06:41:22
Lebanon 24
Lebanon 24
القضاء ينصف شيرين ويغلق ملف الخلافات نهائيًا
Lebanon 24
القضاء ينصف شيرين ويغلق ملف الخلافات نهائيًا
03:30 | 2025-10-23
23/10/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأطباء لم يتمكنوا بعد من تشخيصه.. فنانة شهيرة تُصاب بمرض مجهول! (صور)
Lebanon 24
الأطباء لم يتمكنوا بعد من تشخيصه.. فنانة شهيرة تُصاب بمرض مجهول! (صور)
02:29 | 2025-10-23
23/10/2025 02:29:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ "بيجاما".. نادين نسيب نجيم تلفت الأنظار في الرياض وهذا سعر إطلالتها (صور)
Lebanon 24
بـ "بيجاما".. نادين نسيب نجيم تلفت الأنظار في الرياض وهذا سعر إطلالتها (صور)
00:35 | 2025-10-23
23/10/2025 12:35:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
طريق في "الضاحية" يتحوّل لـ "ساحة أشباح".. ماذا يجري هناك؟
Lebanon 24
طريق في "الضاحية" يتحوّل لـ "ساحة أشباح".. ماذا يجري هناك؟
15:34 | 2025-10-22
22/10/2025 03:34:47
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب ارتفع سعر البندورة بشكل جنوني!
Lebanon 24
لهذا السبب ارتفع سعر البندورة بشكل جنوني!
15:21 | 2025-10-22
22/10/2025 03:21:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة.. طبيب كان يُمارس رياضة الغطس خطفه الموت قبالة شاطئ البترون (صورة)
Lebanon 24
مأساة.. طبيب كان يُمارس رياضة الغطس خطفه الموت قبالة شاطئ البترون (صورة)
01:44 | 2025-10-23
23/10/2025 01:44:03
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة أميركية تكشف: مقاتلون من هذه الدولة يحاربون من أجل روسيا في أوكرانيا
Lebanon 24
صحيفة أميركية تكشف: مقاتلون من هذه الدولة يحاربون من أجل روسيا في أوكرانيا
10:30 | 2025-10-22
22/10/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة جديدة عن بشار الأسد وأحمد الشرع.. ماذا كشفت؟
Lebanon 24
معلومة جديدة عن بشار الأسد وأحمد الشرع.. ماذا كشفت؟
14:08 | 2025-10-22
22/10/2025 02:08:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
09:11 | 2025-10-23
انتصار تكشف عن التحضير للجزء الحادي عشر من "راجل وست ستات"
06:41 | 2025-10-23
مصابة بمرض الثعلبة.. ملكة جمال تطل دون شعر مستعار (صور)
03:30 | 2025-10-23
القضاء ينصف شيرين ويغلق ملف الخلافات نهائيًا
02:29 | 2025-10-23
الأطباء لم يتمكنوا بعد من تشخيصه.. فنانة شهيرة تُصاب بمرض مجهول! (صور)
00:35 | 2025-10-23
بـ "بيجاما".. نادين نسيب نجيم تلفت الأنظار في الرياض وهذا سعر إطلالتها (صور)
23:00 | 2025-10-22
ودّعي الأسود.. اكتشفي سحر الماسكارا البنية
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
23/10/2025 17:14:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
23/10/2025 17:14:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
23/10/2025 17:14:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24