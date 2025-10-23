Advertisement

متفرقات

المسابقات للأطفال: فرصة لتعزيز الثقة والمهارات وتنمية الطاقات

Lebanon 24
23-10-2025 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1432972-638968120587667205.png
Doc-P-1432972-638968120587667205.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعد المسابقات للأطفال أداة فعّالة لتعزيز قدراتهم على تحدي أنفسهم والسعي نحو النجاح، إذ ترتبط بالفوز والخسارة، ما قد يثير شعورًا بالرهبة لديهم. ويمكن للآباء المساعدة من خلال تشجيع الأطفال على المشاركة بنشاط، مؤكدين لهم أن كلا من الفوز والخسارة جزء أساسي من تجربة النجاح.
Advertisement

المشاركة في المسابقات تمنح الأطفال فرصًا لاكتساب مهارات حياتية مهمة، من بينها امتلاك شجاعة المحاولة، وفهم أن الفشل ليس نهاية العالم، وأن كل خطوة وجهد وخطأ يقدم خبرات قيّمة تصقل شخصياتهم.

أبرز الفوائد:
1. صقل المهارات الشخصية:
تساعد المسابقات على تطوير مهارات الأطفال في حل المشكلات، التفكير النقدي والإبداع، وتنظيم الوقت وإدارة الإجابة على الأسئلة بشكل منهجي.
2. تحسين مهارات العلوم والتكنولوجيا (STEM):
تشجع مسابقات STEM الأطفال على التفكير النقدي وحل المشكلات الواقعية، بعيدًا عن الحفظ، وتساهم في بناء مسارات عصبية قوية لديهم.
3. زيادة الثقة بالنفس:
تعلم تجربة التحديات الأطفال تقدير العملية نفسها، وفهم أن الفشل جزء من رحلة النجاح، مما يعزز ثقتهم بأنفسهم.
4. التعرف على اهتماماتهم ومواهبهم:
توفر المسابقات فرصة للأطفال لاستكشاف ما يحبونه وما يتقنونه، وبالتالي فهم أنفسهم بشكل أعمق.
5. بناء الحماس للتعلم:
المشاركة تنمي شغف التعلم والمثابرة، وتُظهر للأطفال أن النجاح يأتي من العمل الجاد والتفاني المستمر.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للآباء دعم الأطفال في المنزل من خلال تقديم أسئلة مسابقات بسيطة، مثل:
• من مخترع المصباح الكهربائي؟
توماس إديسون
• ما اسم الكوكب الأقرب إلى الشمس؟
عطارد
• ما اسم أطول نهر في العالم؟ 
نهر النيل
• من مؤلفة سلسلة "هاري بوتر"؟ 
ج. ك. رولينغ
• ما هي المادة الأكثر صلابة على الأرض؟ 
الماس

وغيرها من الأسئلة التي تجمع بين المعرفة العامة والتسلية التعليمية، مما يجعل المشاركة تجربة محفزة وممتعة للأطفال.
 
(سيدتي)
 
مواضيع ذات صلة
مرقص: إقرار مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد الكفاءات والمهارات المطلوبة لمزاولة مهنة التمريض في لبنان
lebanon 24
23/10/2025 17:14:51 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: يجب إعادة بناء الثقة بين إيران والوكالة الدولية
lebanon 24
23/10/2025 17:14:51 Lebanon 24 Lebanon 24
حيدر في باكو لتعزيز موقع لبنان في العمل والتنمية الإسلامية
lebanon 24
23/10/2025 17:14:51 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: علينا أن نلاقي الاهتمام العربي والدولي بلبنان عبر تعزيز خطوات استعادة الثقة فلبنان أمامه الكثير من الفرص التي يجب أن نحسن استثمارها
lebanon 24
23/10/2025 17:14:51 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

المرأة

ج. ك. رولينغ

هاري بوتر

في المنزل

الرهبة

رولينغ

الماس

ج. ك.

ساسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
09:11 | 2025-10-23
06:41 | 2025-10-23
03:30 | 2025-10-23
02:29 | 2025-10-23
00:35 | 2025-10-23
23:00 | 2025-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24