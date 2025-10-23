29
المرأة
مصابة بمرض الثعلبة.. ملكة جمال تطل دون شعر مستعار (صور)
Lebanon 24
23-10-2025
|
06:41
A-
A+
أثارت ماري سيكلر، حاملة لقب
ملكة جمال
ولاية نيفادا، اهتمام الجمهور خلال التصفيات التمهيدية لمسابقة ملكة جمال أميركا بخطوة جريئة، حيث ظهرت دون شعر مستعار، في تعبير واضح عن تقبّلها لذاتها رغم إصابتها بمرض الثعلبة.
وخلال
العرض
الذي أُقيم في مدينة رينو بولاية نيفادا، ارتدت سيكلر غطاء رأس مرصعًا بالجواهر الفضية، منسقًا مع فستان لامع من نفس اللون، وسارت إلى جانب مونا ليسا براكيت، ملكة جمال نيوهامبشر، التي شاركت مرتدية الحجاب، في مشهد اعتبره كثيرون رسالة ملهمة عن تنوع معايير الجمال وقوة التقبل الذاتي.
وتستعد سيكلر (22 عامًا) للجولة النهائية للمسابقة المقررة يوم الجمعة 24 تشرين الأول، حيث سيتم تتويج الفائزة باللقب الوطني.
وكانت سيكلر قد تحدثت سابقًا عن تجربتها مع الثعلبة، التي شُخّصت في كانون الأول 2024 بعد فقدان الشعر على شكل بقع، وتطور الأمر لاحقًا إلى تساقط كامل للرموش والحواجب. وأوضحت: "نظرت إلى نفسي في المرآة ولم أتعرف عليها.. شعرت أني فقدت كل ما يمثلني".
قبل الإصابة، كانت ماري تشارك في مسابقات الجمال منذ الطفولة، وحققت حضورًا في مجال الأزياء، بما في ذلك حملة دعائية لدار لويس فويتون. وبعد تشخيصها، انسحبت مؤقتًا من العمل، لكنها عادت عام 2025 لتشارك في مسابقات الجمال، محققة المركز الثاني في مسابقة ملكة جمال
تكساس
، قبل أن تتوج بلقب ملكة جمال نيفادا، مما أهلها للمشاركة على المستوى الوطني.
وقبل المسابقة الوطنية بشهر، قررت سيكلر الظهور علنًا والكشف عن حالتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتصبح أول امرأة تُشخّص بالثعلبة الشاملة تشارك في مسابقة ملكة جمال
الولايات المتحدة
. وقالت: "لم أتخيل يومًا أن أعتلي منصة ملكة جمال
أمريكا
دون شعر، لكنني اليوم فخورة بذلك. استغرق الأمر وقتًا طويلًا لأرى نفسي جميلة، والآن أدرك أن الجمال يبدأ من تقبلك لنفسك". (ارم نيوز)
