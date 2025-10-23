Advertisement

المرأة

مصابة بمرض الثعلبة.. ملكة جمال تطل دون شعر مستعار (صور)

Lebanon 24
23-10-2025 | 06:41
A-
A+
Doc-P-1433052-638968240443176533.webp
Doc-P-1433052-638968240443176533.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أثارت ماري سيكلر، حاملة لقب ملكة جمال ولاية نيفادا، اهتمام الجمهور خلال التصفيات التمهيدية لمسابقة ملكة جمال أميركا بخطوة جريئة، حيث ظهرت دون شعر مستعار، في تعبير واضح عن تقبّلها لذاتها رغم إصابتها بمرض الثعلبة.
Advertisement

وخلال العرض الذي أُقيم في مدينة رينو بولاية نيفادا، ارتدت سيكلر غطاء رأس مرصعًا بالجواهر الفضية، منسقًا مع فستان لامع من نفس اللون، وسارت إلى جانب مونا ليسا براكيت، ملكة جمال نيوهامبشر، التي شاركت مرتدية الحجاب، في مشهد اعتبره كثيرون رسالة ملهمة عن تنوع معايير الجمال وقوة التقبل الذاتي.
 
"ملكة جمال" تواجه الثعلبة وتظهر دون شعر مستعار (صور)


وتستعد سيكلر (22 عامًا) للجولة النهائية للمسابقة المقررة يوم الجمعة 24 تشرين الأول، حيث سيتم تتويج الفائزة باللقب الوطني.

وكانت سيكلر قد تحدثت سابقًا عن تجربتها مع الثعلبة، التي شُخّصت في كانون الأول 2024 بعد فقدان الشعر على شكل بقع، وتطور الأمر لاحقًا إلى تساقط كامل للرموش والحواجب. وأوضحت: "نظرت إلى نفسي في المرآة ولم أتعرف عليها.. شعرت أني فقدت كل ما يمثلني".
 
ملكة جمال نيفادا


قبل الإصابة، كانت ماري تشارك في مسابقات الجمال منذ الطفولة، وحققت حضورًا في مجال الأزياء، بما في ذلك حملة دعائية لدار لويس فويتون. وبعد تشخيصها، انسحبت مؤقتًا من العمل، لكنها عادت عام 2025 لتشارك في مسابقات الجمال، محققة المركز الثاني في مسابقة ملكة جمال تكساس، قبل أن تتوج بلقب ملكة جمال نيفادا، مما أهلها للمشاركة على المستوى الوطني.

وقبل المسابقة الوطنية بشهر، قررت سيكلر الظهور علنًا والكشف عن حالتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتصبح أول امرأة تُشخّص بالثعلبة الشاملة تشارك في مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة. وقالت: "لم أتخيل يومًا أن أعتلي منصة ملكة جمال أمريكا دون شعر، لكنني اليوم فخورة بذلك. استغرق الأمر وقتًا طويلًا لأرى نفسي جميلة، والآن أدرك أن الجمال يبدأ من تقبلك لنفسك". (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
ملكة جمال لبنان بإطلالة تضج أنوثة.. شاهدوا جمالها
lebanon 24
23/10/2025 17:14:57 Lebanon 24 Lebanon 24
إبنة ممثل شهير وإعلامية معروفة جدّاً كانت مصابة بمرض خطير: "كان باقيلها شهرين"
lebanon 24
23/10/2025 17:14:57 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد فوزها باللقب.. ملكة جمال لبنان بيرلا حرب تلفت الأنظار في آخر إطلالة والجمهور يشيد بها (صور)
lebanon 24
23/10/2025 17:14:57 Lebanon 24 Lebanon 24
ما مشاريع وصيفة ملكة جمال لبنان لعام 2025 المستقبلية؟
lebanon 24
23/10/2025 17:14:57 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الكشف عن حالة

ملكة جمال

ارم نيوز

الكشف عن

أمريكا

تكساس

الشام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
09:11 | 2025-10-23
05:00 | 2025-10-23
03:30 | 2025-10-23
02:29 | 2025-10-23
00:35 | 2025-10-23
23:00 | 2025-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24