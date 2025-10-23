مصابة بمرض الثعلبة.. ملكة جمال تطل دون شعر مستعار (صور)



Advertisement

وخلال الذي أُقيم في مدينة رينو بولاية نيفادا، ارتدت سيكلر غطاء رأس مرصعًا بالجواهر الفضية، منسقًا مع فستان لامع من نفس اللون، وسارت إلى جانب مونا ليسا براكيت، ملكة جمال نيوهامبشر، التي شاركت مرتدية الحجاب، في مشهد اعتبره كثيرون رسالة ملهمة عن تنوع معايير الجمال وقوة التقبل الذاتي. أثارت ماري سيكلر، حاملة لقب ولاية نيفادا، اهتمام الجمهور خلال التصفيات التمهيدية لمسابقة ملكة جمال أميركا بخطوة جريئة، حيث ظهرت دون شعر مستعار، في تعبير واضح عن تقبّلها لذاتها رغم إصابتها بمرض الثعلبة.وخلال الذي أُقيم في مدينة رينو بولاية نيفادا، ارتدت سيكلر غطاء رأس مرصعًا بالجواهر الفضية، منسقًا مع فستان لامع من نفس اللون، وسارت إلى جانب مونا ليسا براكيت، ملكة جمال نيوهامبشر، التي شاركت مرتدية الحجاب، في مشهد اعتبره كثيرون رسالة ملهمة عن تنوع معايير الجمال وقوة التقبل الذاتي.





وتستعد سيكلر (22 عامًا) للجولة النهائية للمسابقة المقررة يوم الجمعة 24 تشرين الأول، حيث سيتم تتويج الفائزة باللقب الوطني.



وكانت سيكلر قد تحدثت سابقًا عن تجربتها مع الثعلبة، التي شُخّصت في كانون الأول 2024 بعد فقدان الشعر على شكل بقع، وتطور الأمر لاحقًا إلى تساقط كامل للرموش والحواجب. وأوضحت: "نظرت إلى نفسي في المرآة ولم أتعرف عليها.. شعرت أني فقدت كل ما يمثلني". وتستعد سيكلر (22 عامًا) للجولة النهائية للمسابقة المقررة يوم الجمعة 24 تشرين الأول، حيث سيتم تتويج الفائزة باللقب الوطني.وكانت سيكلر قد تحدثت سابقًا عن تجربتها مع الثعلبة، التي شُخّصت في كانون الأول 2024 بعد فقدان الشعر على شكل بقع، وتطور الأمر لاحقًا إلى تساقط كامل للرموش والحواجب. وأوضحت: "نظرت إلى نفسي في المرآة ولم أتعرف عليها.. شعرت أني فقدت كل ما يمثلني".