انتصار تكشف عن التحضير للجزء الحادي عشر من "راجل وست ستات"
Lebanon 24
23-10-2025
|
09:11
كشفت الممثلة
المصرية
إنتصار خلال تصريحاتها على هامش مهرجان الجونة السينمائي عن بدء التحضير للجزء 11 من مسلسل راجل وست ستات، الذي حقق نجاحا كبيرا خلال عرضه لـ 10 مواسم متتالية، حيث قالت: صرحت من قبل عن عمل جزء جديد من المسلسل، ولكن جاء رد الفنان
أشرف عبد الباقي
أنه لا يعلم شيء عن الموضوع وأن هذا التصريح يخصني.
وأضافت مازحة: "ولكن ظهر الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوفا" فقد تواصلت معه الشركة المنتجة، وبالفعل بدأنا في التحضير، وأكدت أن هذا الجزء الهدف من عودته هو إحياء
حالة الحب
والنوستالجيا التي ارتبط بها الجمهور بالعمل على مدار السنوات الماضية.
وكانت قد حضرت الفنانة انتصار وابنها علي السجادة الحمراء لفيلم السادة الافاضل، الذي يعرض علي هامش مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة، وحرصت علي التقاط الصور معه أثناء ممازحتها له، كما التقطت صورا مع الشخصية الكرتونية.
وأعلن مهرجان الجونة السينمائي عن استضافة
العرض
العالمي الأول للفيلم من إخراج كريم
الشناوي
ضمن فعاليات دورته الثامنة، في خطوة جديدة تؤكد حرص المهرجان على دعم السينما المصرية والتقريب بين الجمهور وصناع الأفلام، ويعد العمل من أبرز الإنتاجات المنتظرة في عام 2025. (اليوم السابع)
