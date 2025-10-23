انتصار تكشف عن التحضير للجزء الحادي عشر من "راجل وست ستات"

Advertisement

كشفت الممثلة إنتصار خلال تصريحاتها على هامش مهرجان الجونة السينمائي عن بدء التحضير للجزء 11 من مسلسل راجل وست ستات، الذي حقق نجاحا كبيرا خلال عرضه لـ 10 مواسم متتالية، حيث قالت: صرحت من قبل عن عمل جزء جديد من المسلسل، ولكن جاء رد الفنان أنه لا يعلم شيء عن الموضوع وأن هذا التصريح يخصني.وأضافت مازحة: "ولكن ظهر الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوفا" فقد تواصلت معه الشركة المنتجة، وبالفعل بدأنا في التحضير، وأكدت أن هذا الجزء الهدف من عودته هو إحياء والنوستالجيا التي ارتبط بها الجمهور بالعمل على مدار السنوات الماضية.وكانت قد حضرت الفنانة انتصار وابنها علي السجادة الحمراء لفيلم السادة الافاضل، الذي يعرض علي هامش مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة، وحرصت علي التقاط الصور معه أثناء ممازحتها له، كما التقطت صورا مع الشخصية الكرتونية.وأعلن مهرجان الجونة السينمائي عن استضافة العالمي الأول للفيلم من إخراج كريم ضمن فعاليات دورته الثامنة، في خطوة جديدة تؤكد حرص المهرجان على دعم السينما المصرية والتقريب بين الجمهور وصناع الأفلام، ويعد العمل من أبرز الإنتاجات المنتظرة في عام 2025. (اليوم السابع)