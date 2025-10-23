بعمر الـ91 عاماً... بريجيت باردو تنفي شائعات وفاتها

25
23-10-2025
|
23:00
نفت النجمة
الفرنسية
والناشطة في مجال حقوق الحيوان
بريجيت باردو
البالغة من العمر 91 عاماً، شائعات وفاتها، وأوضحت عبر "إكس"، أنّ "الخبر ملفّق بالكامل"
وأكّدت باردو أنّها "بخير وأنها لا تنوي الانسحاب من الحياة علناً في الوقت الحالي". (الامارات 24)
