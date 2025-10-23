Advertisement

المرأة

بعمر الـ91 عاماً... بريجيت باردو تنفي شائعات وفاتها

Lebanon 24
23-10-2025 | 23:00
نفت النجمة الفرنسية والناشطة في مجال حقوق الحيوان بريجيت باردو البالغة من العمر 91 عاماً، شائعات وفاتها، وأوضحت عبر "إكس"، أنّ "الخبر ملفّق بالكامل"
وأكّدت باردو أنّها "بخير وأنها لا تنوي الانسحاب من الحياة علناً في الوقت الحالي". (الامارات 24)
 
 
 
