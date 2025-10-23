بعمر الـ91 عاماً... بريجيت باردو تنفي شائعات وفاتها

نفت النجمة والناشطة في مجال حقوق الحيوان البالغة من العمر 91 عاماً، شائعات وفاتها، وأوضحت عبر "إكس"، أنّ "الخبر ملفّق بالكامل"

Advertisement

وأكّدت باردو أنّها "بخير وأنها لا تنوي الانسحاب من الحياة علناً في الوقت الحالي". (الامارات 24)