امتنعت عن العلاقات الحميمة منذ 3 سنوات.. نجمة تُفاجئ الجمهور باعترافات عن حياتها الخاصة
24-10-2025
02:56
أعلنت نجمة
تلفزيون الواقع
الأميركية
كلوي كارداشيان
انها امتنعت عن العلاقات الجنسية منذ أكثر من ثلاث سنوات، مشيرة إلى انها "فخورة جداً بذلك".
واعترفت كلوي أنها غير مرتبطة عاطفياً بأي رجل، متحدثة بحماسة عن بلوغها الأربعين من عمرها كأم عزباء.
ومرت حياة كلوي العاطفية بمراحل متعددة، حيث سبق أن تعهّدت بالعثور على "شريك العمر"، لكنها قالت أيضاً إنها "لا تهتم بالمواعدة".
وكشفت كلوي عن مفاجأة كبيرة في الحلقة الأولى من الموسم السابع من برنامج عائلتها "ذا كارداشيانز"، حيث شاركت أنها لم تمارس العلاقة الحميمة منذ 3 سنوات وينتابها "شعور رائع" حيال ذلك.
وأكّدت أنها أيضاً لا تتواصل مع أي شخص عبر الرسائل حتى ولا عبر الهاتف.
وكانت كلوي متزوجة سابقاً من
لامار أودوم
من عام 2009 إلى عام 2016، ثم واعدت تريستان
طومسون
، الذي أنجبت منه ابنتها ترو وابنها تاتوم.
