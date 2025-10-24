Advertisement

المرأة

رسميًا.. منة شلبي تعلن زواجها وهذه هوية عريسها (صورة)

Lebanon 24
24-10-2025 | 14:37
أعلنت الفنانة المصرية منة شلبي رسميًا زواجها من المنتج أحمد الجنايني، بعد تداول وثيقة عقد الزواج على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية. وأكدت منة شلبي أن الزواج تم توثيقه منذ عدة أيام، مشيرة إلى حرصها على الحفاظ على خصوصيتها وتأجيل إعلان الخبر بسبب الحالة الصحية لوالدتها التي حالت دون إقامة حفل زفاف.
وكشف مصدر مقرب أن العلاقة بين منة شلبي وأحمد الجنايني بدأت بصداقة قوية خلال برنامج حواري أنتجه الأخير، قبل أن تتطور إلى زواج، مضيفًا أن الفنانة لم تُطلع أصدقاءها المقربين على خبر زواجها.

من جهته، صرح المأذون الشرعي الوارد اسمه في وثيقة الزواج أنه لا يمكنه الإدلاء بأي تصريحات حول الأمر، مؤكداً أنه يندرج ضمن خصوصيات العملاء.

منة شلبي، المولودة عام 1982 في القاهرة وابنة الفنانة زيزي مصطفى، دخلت عالم التمثيل عبر فيلم "الساحر"، وحققت شهرة واسعة من خلال أعمال مثل "فيلم هندي" و"أين قلبي". وقد كرّمها مهرجان الجونة في دورته الثامنة بجائزة "إنجاز العمر" عن مسيرتها الفنية الممتدة 25 عامًا.
