رسميًا.. منة شلبي تعلن زواجها وهذه هوية عريسها (صورة)

أعلنت الفنانة رسميًا زواجها من المنتج أحمد الجنايني، بعد تداول وثيقة عقد الزواج على في الأيام الماضية. وأكدت منة شلبي أن الزواج تم توثيقه منذ عدة أيام، مشيرة إلى حرصها على الحفاظ على خصوصيتها وتأجيل إعلان الخبر بسبب الحالة الصحية لوالدتها التي حالت دون إقامة حفل زفاف.

