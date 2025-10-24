23
o
بيروت
21
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
7
o
بشري
16
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
رسميًا.. منة شلبي تعلن زواجها وهذه هوية عريسها (صورة)
Lebanon 24
24-10-2025
|
14:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الفنانة
المصرية
منة شلبي
رسميًا زواجها من المنتج أحمد الجنايني، بعد تداول وثيقة عقد الزواج على
مواقع التواصل الاجتماعي
في الأيام الماضية. وأكدت منة شلبي أن الزواج تم توثيقه منذ عدة أيام، مشيرة إلى حرصها على الحفاظ على خصوصيتها وتأجيل إعلان الخبر بسبب الحالة الصحية لوالدتها التي حالت دون إقامة حفل زفاف.
Advertisement
وكشف مصدر مقرب أن العلاقة بين منة شلبي وأحمد الجنايني بدأت بصداقة قوية خلال برنامج حواري أنتجه الأخير، قبل أن تتطور إلى زواج، مضيفًا أن الفنانة لم تُطلع أصدقاءها المقربين على خبر زواجها.
من جهته
، صرح المأذون الشرعي الوارد اسمه في وثيقة الزواج أنه لا يمكنه الإدلاء بأي تصريحات حول الأمر، مؤكداً أنه يندرج ضمن خصوصيات العملاء.
منة شلبي، المولودة عام 1982 في
القاهرة
وابنة الفنانة
زيزي مصطفى
، دخلت عالم التمثيل عبر فيلم "الساحر"، وحققت شهرة واسعة من خلال أعمال مثل "فيلم هندي" و"أين قلبي". وقد كرّمها مهرجان الجونة في دورته الثامنة بجائزة "إنجاز العمر" عن مسيرتها الفنية الممتدة 25 عامًا.
مواضيع ذات صلة
رانيا يوسف تفاجىء جمهورها بزواجها... إليكم هويّة عريسها
Lebanon 24
رانيا يوسف تفاجىء جمهورها بزواجها... إليكم هويّة عريسها
25/10/2025 02:29:32
25/10/2025 02:29:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بغاية الجمال: ابنة جورجينا رزق ووليد توفيق تتزوج قريبا في اسبانيا.. وهذه هوية العريس (صور)
Lebanon 24
بغاية الجمال: ابنة جورجينا رزق ووليد توفيق تتزوج قريبا في اسبانيا.. وهذه هوية العريس (صور)
25/10/2025 02:29:32
25/10/2025 02:29:32
Lebanon 24
Lebanon 24
إلهام شاهين: منة شلبي أشعلت النار في نفسها من أجل مشهد
Lebanon 24
إلهام شاهين: منة شلبي أشعلت النار في نفسها من أجل مشهد
25/10/2025 02:29:32
25/10/2025 02:29:32
Lebanon 24
Lebanon 24
منة شلبي تحصد جائزة "الإنجاز الإبداعي" في مهرجان الجونة السينمائي
Lebanon 24
منة شلبي تحصد جائزة "الإنجاز الإبداعي" في مهرجان الجونة السينمائي
25/10/2025 02:29:32
25/10/2025 02:29:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مواقع التواصل الاجتماعي
زيزي مصطفى
أحمد الجن
القاهرة
من جهته
المصرية
الشرع
تابع
قد يعجبك أيضاً
"المهم تدعولي".. فنانة تعلن إصابتها بمرض مجهول
Lebanon 24
"المهم تدعولي".. فنانة تعلن إصابتها بمرض مجهول
16:31 | 2025-10-24
24/10/2025 04:31:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وعكة صحية مفاجئة.. فنانة تُنقل إلى المستشفى (صورة)
Lebanon 24
بعد وعكة صحية مفاجئة.. فنانة تُنقل إلى المستشفى (صورة)
14:00 | 2025-10-24
24/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أسرار الحفاظ على نضارة الوجه بشكل طبيعي
Lebanon 24
أسرار الحفاظ على نضارة الوجه بشكل طبيعي
10:56 | 2025-10-24
24/10/2025 10:56:57
Lebanon 24
Lebanon 24
فردوس عبد الحميد تكشف: التمثيل كان صدفة وليست مخططًا مسبقًا
Lebanon 24
فردوس عبد الحميد تكشف: التمثيل كان صدفة وليست مخططًا مسبقًا
08:13 | 2025-10-24
24/10/2025 08:13:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تحريضها على الفجور.. البلوغر الشهيرة بقبضة الأمن مُجددا هذا ما فعلته!
Lebanon 24
بعد تحريضها على الفجور.. البلوغر الشهيرة بقبضة الأمن مُجددا هذا ما فعلته!
04:27 | 2025-10-24
24/10/2025 04:27:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أجواء شتوية ومنخفضات طوفانية.. في هذا الموعد الطقس في لبنان سيتحوّل
Lebanon 24
أجواء شتوية ومنخفضات طوفانية.. في هذا الموعد الطقس في لبنان سيتحوّل
02:35 | 2025-10-24
24/10/2025 02:35:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيع الـ"أم تي في" على سرير المستشفى... خضع لعمليّة وهذا ما أعلنه (صورة)
Lebanon 24
مذيع الـ"أم تي في" على سرير المستشفى... خضع لعمليّة وهذا ما أعلنه (صورة)
07:28 | 2025-10-24
24/10/2025 07:28:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تُجهّز إسرائيل لضربة مُوسّعة على لبنان... ماذا كشفت مصادر؟
Lebanon 24
هل تُجهّز إسرائيل لضربة مُوسّعة على لبنان... ماذا كشفت مصادر؟
07:30 | 2025-10-24
24/10/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم موعد بدء "التوقيت الشتوي" في لبنان.. بيانٌ رسميّ
Lebanon 24
إليكم موعد بدء "التوقيت الشتوي" في لبنان.. بيانٌ رسميّ
06:26 | 2025-10-24
24/10/2025 06:26:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ضجّة في حي السلم.. محاولة خطف وهذا ما حصل!
Lebanon 24
ضجّة في حي السلم.. محاولة خطف وهذا ما حصل!
14:00 | 2025-10-24
24/10/2025 02:00:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
16:31 | 2025-10-24
"المهم تدعولي".. فنانة تعلن إصابتها بمرض مجهول
14:00 | 2025-10-24
بعد وعكة صحية مفاجئة.. فنانة تُنقل إلى المستشفى (صورة)
10:56 | 2025-10-24
أسرار الحفاظ على نضارة الوجه بشكل طبيعي
08:13 | 2025-10-24
فردوس عبد الحميد تكشف: التمثيل كان صدفة وليست مخططًا مسبقًا
04:27 | 2025-10-24
بعد تحريضها على الفجور.. البلوغر الشهيرة بقبضة الأمن مُجددا هذا ما فعلته!
02:56 | 2025-10-24
امتنعت عن العلاقات الحميمة منذ 3 سنوات.. نجمة تُفاجئ الجمهور باعترافات عن حياتها الخاصة
فيديو
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
03:09 | 2025-10-24
25/10/2025 02:29:32
Lebanon 24
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
25/10/2025 02:29:32
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
25/10/2025 02:29:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24