"لا أدب ولا أخلاق".. أول رد من إلهام شاهين بعد الهجوم عليها بسبب فستانها

25-10-2025 | 14:41
ردّت إلهام شاهين على الجدل حول فستانها في مهرجان الجونة قائلة: "مش فاهمة سبب كل الهجوم ده على موقف غير مقصود إطلاقًا". أوضحت أنها لم ترتدِ فستانًا مفتوحًا وأن "الهوا طيّر الفستان في لحظة" لكنها تداركت الموقف فورًا، مضيفة: "كنت لابسة شورت لحد الركبة"، وانتقدت نشر الفيديو بـ"سلوموشن" لاستغلال اللقطة، مؤكدة احترامها "لنفسي وتاريخي واسمي".
علّقت بوسي شلبي داعيةً إلى مساندة شاهين، معتبرةً ما حدث قَدَرًا، ومؤكدة أن الفنانة "لم تخرج من منزلها عارية".

أثنت شاهين على ختام الدورة الثامنة للجونة ووصفتها بأنها "من أهم وأقوى الدورات"، مشيدةً بالتنظيم وكثافة الفعاليات، ووجّهت الشكر لنجيب وسميح ساويرس وعمرو منسي وماريان خوري وفريق العمل: "حقيقي كل شيء منظم على أعلى مستوى… برافو جدا… وأتمنى لكم المزيد من النجاح والتألق".
