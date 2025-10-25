"لا أدب ولا أخلاق".. أول رد من إلهام شاهين بعد الهجوم عليها بسبب فستانها

Advertisement

ردّت على الجدل حول فستانها في مهرجان الجونة قائلة: "مش فاهمة سبب كل الهجوم ده على موقف غير مقصود إطلاقًا". أوضحت أنها لم ترتدِ فستانًا مفتوحًا وأن "الهوا طيّر الفستان في لحظة" لكنها تداركت الموقف فورًا، مضيفة: "كنت لابسة شورت لحد الركبة"، وانتقدت نشر الفيديو بـ"سلوموشن" لاستغلال اللقطة، مؤكدة احترامها "لنفسي وتاريخي واسمي".علّقت داعيةً إلى مساندة ، معتبرةً ما حدث قَدَرًا، ومؤكدة أن الفنانة "لم تخرج من منزلها عارية".أثنت شاهين على ختام الثامنة للجونة ووصفتها بأنها "من أهم وأقوى الدورات"، مشيدةً بالتنظيم وكثافة الفعاليات، ووجّهت الشكر لنجيب وسميح ساويرس وعمرو منسي وماريان وفريق العمل: "حقيقي كل شيء منظم على أعلى مستوى… جدا… وأتمنى لكم المزيد من النجاح والتألق".